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Текст: Андрей Загудаев

Карьерный рост. Что изменилось в старейшем режиме в FIFA 18

Новые трансферы, финансовый фэйр-плей и другие новинки в FIFA 18.
5 сентября 2017, вторник. 13:15 Киберспорт

Новый сезон для всех поклонников FIFA стартует 29 сентября, когда новый выпуск футбольного симулятора поступит в продажу. Однако, несмотря на мировую популярность онлайн-режима Ultimate Team, который приносит создателям игры сотни миллионов долларов, некоторые фанаты «Фифы» предпочитают играть в нее по старинке — против компьютерных противников. Им на помощь приходит старейший карьерный режим, который появился во всех подобных играх еще в прошлом десятилетии. Учитывая его небольшую, но все же популярность, разработчики FIFA продолжают его неспешно развивать. Вот, какие изменения нас ждут в FIFA 18.

Новые трансферы

В прошлом году FIFA переехала на модный и мощный движок Frostbite, который не только улучшил графику, но и позволил разработчикам включить в игру кинематографичные сцены. В FIFA 17 они появились только в сюжетном режиме The Journey, но в новой игре очередь дошла и до карьерного режима.

Новые сценки появятся во время трансферных сделок, а сами переговоры будут напоминать диалоги в современных ролевых играх. У вас будет возможность задавать разные вопросы собеседнику, пытаясь убедить его продать того или иного футболиста.

Договорившись с представителями клуба, вы сможете пригласить уже к себе в офис игрока и его агента, чтобы обсудить детали личного контракта. Если все будет хорошо, игрок перейдет к вам. Как и в RPG, на каждой стадии диалога у игрока будет множество вариантов развития событий, реплик и прочего.

Новости, задачи, финансы

Помимо обновленной системы трансферов, в карьерном режиме FIFA 18 будет еще несколько изменений. Во-первых, разработчики переделали полностью новостную летну, которая теперь выглядит намного симпатичнее:

Симпатичнее выглядит и внутриматчевая графика, если вы выбрали клуб из АПЛ.

Или команду из испанского первенства, с которым EA Sports тоже заключила эксклюзивный партнерский контракт.

Из других обновлений. В карьерном режиме, наконец-то, появился финансовый фэйр-плей. То есть теперь ваш трансферный бюджет будет складываться в том числе и из средств, вырученных от продаж ваших футболистов.

Также при выборе клуба значительно расширился спектр задач, которые будет ставить перед вами руководство. Вот, например, в «Ливерпуле» не забывают о привлечении молодых игроков.

Обновленный режим The Journey

Про обновленный сюжетный режим The Journey, посвященной карьере молодого выдуманного таланта Алекса Хантера, мы уже вскользь писали.

Теперь вышел полноценный трейлер второго сезона и там все хорошо: россыпь действующих и уже закончивших с футболом звезд, намек на отъезд Хантера из АПЛ, новые персонажи и много другого. The Journey превращается потихоньку в практически интерактивный спортивный сериал.

Новые стадионы

В FIFA 18 будут присутствовать более 70-ти арен со всего света. Новых арен четыре. Это домашний стадион мадридского «Атлетико» — «Ванда Метрополитано»:

«Стабхаб Сентер» — арена американской команды «Лос-Анджелес Гэлэкси».

А также стадионы двух новичков АПЛ — клубов «Брайтон» и «Хаддерсфилд Таун».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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