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Текст: Георгий Ядвидчук
Фото: Gambit.gg

«Красная машина» вернулась. Как прошел финал Континентальной лиги по LoL

Камбеки, сломанный в одиночку Нексус, новые рекорды зрителей на трансляции и чемпион сезона.
5 сентября 2017, вторник. 16:00 Киберспорт

В студии Riot Games режиссер вместе с командой завершают последние приготовления. В это время около 50-ти зрителей рассаживаются по местам, а десятки косплееров в гримерке примеряют наряды. На финал Континентальной лиги по League of Legends пригласили только лучших моделей. Ведущие шоу — голос персонажей игры Сергей Чихачев, большой поклонник хоккея, видеоигр и киберспорта, и Алена Андронова, стример и косплеер.

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Алена Андронова и Сергей Чихачев

Алена Андронова и Сергей Чихачев

Проведение финала в студии расстроило болельщиков из мегаполисов. Нет того масштаба, атмосферы и праздника. Где стадион? Где тысячи поклонников на трибунах? Однако в самой компании пошли на эксперимент. В Riot Games постоянно присылают запросы из других городов и регионов: «Ребят, что за несправедливость? Я живу во Владивостоке, у нас ничего такого нет, и никогда не будет. Я понимаю, что нас тут мало, почему бы вам здесь не провести мероприятие?» Так появилась идея создания Live.Портала. Онлайн-кинотеатр с конкурсами и наградами для зрителей запустили за две недели до главной игры в Континентальной лиге.

Еще до финала было ясно: матч не будет простым, даже если он завершится со счетом 3:0. И с одной, и с другой стороны игроки M19. Одни бывшие, другие — нынешние. И там, и там — харизматичные капитаны, которые привыкли добиваться самых высоких результатов. Есть сильные исполнители, которые могут в секунду решить исход драки. Есть ребята, берущие на себя роль плеймейкеров. Поэтому сказать однозначно, что победят одни или другие, было невозможно (все-таки обе команды равные по силе). Это же финал, победителю которого достанется трофей и путевка на чемпионат мира, а не рядовой матч.

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Gambit Esports начала серию с двух уверенных побед. M19 не выдерживала натиска соперника, допускала ошибки не только на драфте, но и во время матча. Казалось, что сейчас так и закончится со счетом 3:0. Но в СНГ исторически так складывается, что большинство финалов завершается 3:2. Ближе к концу третьей карты M19 проигрывает сражение. Капитан команды Кирилл «Likkrit» Малофеев просит отвлечь соперников, пока он перетягивается на нижнюю линию, чтобы начать ломать Нексус. Gambit поздно реагирует на этот маневр — и счет на табло меняется на 2:1.

Четвертая карта длится около 60-ти минут. Gambit очень аккуратно и последовательно идет к победе. Однако в последний момент Даниэль «Blasting» Кудрин неудачно подставляется. Команда остается вчетвером, а M19 сравнивает счет в серии.

Интригу убил Михаил «Kira» Гармаш из Gambit. В решающей пятой партии он взял игру на себя. С самого старта Gambit задала определенный темп и не отпускала его. Получилось, как на первых двух картах. До начала финала Кирилл Малофеев утверждал, что у его соперника очень много слабых мест. Он их знает и будет использовать. У него это получилось. Не хватило стабильности — в ключевые моменты его команда сыпалась сама. Когда пришло время жать руки, он встал с места, а не сидел как обычно. Gambit Esports стали чемпионами Континентальной лиги. При этом Гармаш завоевал этот трофей шестой раз в карьере.

«Сыграл ли ремень Грува (Константин Пикинер, глава Gambit Esports. — Прим. ред.) в пятой игре? На самом деле в пятой игре Грув нам дал качественные напутствия, которые нас всех успокоили и помогли разобраться в драфте. Мы все равно совершили ошибки в драфте, но благодаря наставлениям и оппонентам, которые не использовали их, они не были критичными», — сказал после победы Данил «Diamondprox» Решетников.

Что такого произнес владелец Gambit Esports, россиянин не стал говорить. «Возможно, я раскрою секрет, когда победим на чемпионате мира», — отметил Решетников. Сам же Пикинер утверждает, что ничего особенного не произносил.

«Сказал каждому из игроков то, что надо было сказать. Буквально 2-3 предложения, которые касались каждого из них, чтобы ребята проснулись», — заявил владелец Gambit.

Еще до победы в финале капитан Gambit Эдуард «Edward» Абгарян спрашивал у подписчиков, кто и на что из них готов пойти, если его команда выиграет. Бывший партнер по составу в Gambit Константинус «FORG1VEN» Цзорцу в шутку написал, что совершит самоубийство. И это стало мемом.

Теперь команда должна готовиться подавать документы на визу и изучать соперников. Времени до чемпионата мира — три недели. Первые игры состоятся 23 сентября. Для Gambit грядущий ЧМ станет вторым в истории. После ошеломительного успеха Albus NoX Luna в 2016 году от них будут ждать не меньшего. Да и сами киберспортсмены должны вспомнить прошлого заветы: «We show them what DOMOI means».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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