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Текст: Николай Габинский

Нестандартная операция. Вышло обновление для Rainbow Six Siege

Почему выход масштабного обновления для командного шутера Rainbow Six Siege отразится на соревновательной привлекательности игры.
6 сентября 2017, среда. 09:00 Киберспорт

Новую операцию, карту и персонажей Rainbow Six Siege сообщество игры ждало в два раза дольше привычного срока. Но муки ожидания были сполна вознаграждены командой разработки, которая постаралась выполнить все свои обещания.

Что такое Rainbow Six Siege и зачем нужны операции

Rainbow Six Siege — один из самых сложных сетевых шутеров на рынке. Он полон разнообразных тактических решений, в нём хватает места для маневра личным навыкам, а почти бесконечные возможности для улучшения уровня игры гарантируют огромную реиграбельность. Такой набор характеристик позволяет Rainbow Six Siege претендовать на место в виртуальных соревнованиях.

Операциями для Rainbow Six Siege называют дополнения, которые выходят раз в три месяца. В стандартном наборе они содержат двух новых персонажей, новую карту, правки баланса и исправление мелких багов. Но «Операция Blood Orchid», которая вышла 5 сентября, — другая.

Операция «Blood Orchid»

Очередная порция нового контента в Rainbow Six Siege собиралась непозволительно долго. В начале лета команда разработки объявила об отмене запланированной операции и о введении своеобразного режима санации. Так началась операция Health, которая не добавила ровным счётом ничего нового. Напротив, создатели игры смело ковырялись во внутренностях шутера и вырезали всё лишнее, старое и неуклюжее. Результаты их труда заметны не сразу, но в целом игра оздоровилась, стала бережнее обращаться с ресурсами, быстрее загружаться и выдавать на порядок меньше багов.

Два новых оперативника из отряда SDU, Гонконг

Два новых оперативника из отряда SDU, Гонконг

В качестве компенсации за ожидание команда разработки выпустила в Blood Orchid сразу трёх новых персонажей и, конечно же, новую карту. Но главное — это отнюдь не новые персонажи, которые обязательно встряхнут соревновательную мету, а изменения в самом подходе к развитию игры.

С домашнего компьютера на сцену

Одним из самых спорных и важных решений стало введение ротации карт. Ранее в соревновательном режиме игроки встречались на более чем 15 картах. В новом сезоне в рейтинговом режиме будет доступно лишь 9 из них. Все они тщательно отбирались в результате сотрудничества между разработчиками игры из Ubisoft и организаторами киберспортивных турниров ESL. Карты для текущей ротации считаются наиболее сбалансированными на профессиональном уровне. Остальные окажутся доступными в обычном режиме и будут постепенно дорабатываться.

В новом сезоне в рейтинговом режиме Rainbow Six Siege будет доступно лишь 9 карт, которые считаются наиболее сбалансированными на профессиональном уровне.
Карты для рейтинговой игры в этом сезоне

Карты для рейтинговой игры в этом сезоне

Теперь граница между обычными игроками и чемпионами окажется более размытой. Можно сказать, что установлена прямая линия для построения карьеры игрока в Rainbow Six Siege: высокий ранг — победы на еженедельных соревнованиях — победы в Challenger League — победы на мировых чемпионатах. Одна игра, одни сервера, одна учётная запись. Впечатляет.

Новый вид для старых мест

Вместе с загрузкой новой операции на сервера попал и финальный патч для предыдущей. И он просто огромен — при весе игры 35,5 Гб патч занимает целых 26 Гб! Большая часть пришлась на обновлённые текстуры.

Более спокойные цвета и проработка деталей меняют не только меняют восприятие игры, но и делают нахождение в ней более комфортным. Те, кто тренируется по восемь и больше часов в день, заметят это в первую очередь. Вместе с текстурами изменилась внешность нескольких персонажей, которые раньше были не очень похожи на собственные изображения в меню.

За счёт изменения текстур игровой процесс стал более комфортным. Те, кто тренируется по восемь и больше часов в день, заметят это в первую очередь.

Другим нововведением стала система освещения. До недавних пор попытка взглянуть из укрытия на улицу во многих случаях оборачивалась для игрока тем, что монитор буквально заливало ярким светом. Штурмующим было не легче – им порой приходилось искать чёрную кошку в тёмной комнате. Теперь обзору на многоуровневых и частично разрушаемых картах Rainbow Six Siege могут помешать лишь элементы интерьера и осколки.

Точность прежде всего

Несмотря на привнесённый в шутер объём красот, ключевые изменения кроются в самой игре. С момента релиза Rainbow Six Siege преследователи некоторые проблемы, которые явно перечили киберспортивному началу. К таковым, в первую очередь, относился сетевой код, а точнее преимущество атакующего, который при выходе из укрытия раньше видел противника. Это серьёзно влияло на игровой процесс и делало более быстрых персонажей более востребованными. К счастью, преимущество атакующего было частично нивелировано, хоть и не исчезло до конца. Это, в свою очередь, позволило разобраться с другими проблемами – регистрацией попаданий и хитбоксами. Теперь с учётом попаданий всё стало лучше, а после подгонки хитбоксов операторов к их игровым моделям пули будут лететь туда, куда надо.

С момента релиза Rainbow Six Siege преследователи проблемы, которые явно перечили киберспортивному началу. В «Операции Blood Orchid» создатели игры постарались разобраться с ними.
Кадр игрового процесса, стадия подготовки

Кадр игрового процесса, стадия подготовки

Ещё одним важным моментом стала отдача оружия. Теперь она всегда следует определенному паттерну и не является случайной. То есть, контроль оружия теперь зависит не от случая, а от того, насколько умело игрок может следовать паттерну разброса.

Другими нововведениями стали обновленный дым, большее количество дронов для атакующих, увеличенный объём боеприпасов для оперативников, улучшение позиции камеры для игрока и множество других изменений! Всё это позволяет считать выход «Операции Blood Orchid» вехой в развитии Rainbow Six Siege. Массовые улучшения и доработки, устранение старых проблем и ошибок, общая полировка игры буквально кричат о том, что теперь-то соревновательная, и уж тем более киберспортивная часть игры, готовы к переходу на новый уровень.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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