«Игрокам все очень быстро надоедает, надо удивлять»

За две недели до финала Континентальной лиги по League of Legends компания Riot Games запустила онлайн-кинотеатр для любителей киберспорта — Live.Портал (ССЫЛКА: http://live.ru.lolesports.com/). Конкурсы, призы и другой интерактив — все в одном месте для игроков. Руководитель по коммуникациям Riot Games Геворг Акопян рассказал об их новой платформе, пробных тестах и первых результатах.

Геворг Акопян с 2011 по 2016 год работал в журнале «Игромания», из которых пару лет являлся редакционным директором издания. В марте 2016-го он стал менеджером по маркетингу и развитию бизнеса игрового издательства «СофтКлаб». С ноября того же года работает в Riot Games.

На самом деле мы анонсировали Live.Портал довольно тихо (он до сих пор в бета-версии), поскольку переживали, что появятся какие-то баги, что-то будет плохо работать. Мы не хотели разочаровать игроков. В итоге все сработало прекрасно, но тем не менее мы по-прежнему в статусе беты, так как сервис будет дорабатываться.

Как он появился? Некоторые ошибочно думают, что мы создаем конкурента Twitch.tv, YouTube, «В Контакте». Это не так. На Live.Портале ты можешь переключать эти потоки, ты можешь выбрать любой, какой тебе нравится. Мы по запросу людей (многие высказались об этом) сделали режим кинотеатра как на Twitch.tv.

В первую очередь для нас это инструмент для интерактива, для вовлечения игроков. Как правило, для чего киберспорт нужен большим издателям? Ты с его помощью привлекаешь игроков, которые либо меньше играют, либо играют столько же, но ты мотивируешь их играть чуть чаще. Ты даешь аудитории больше контента и развлечений, а она начинает больше жить с игрой.



Для нас этот принцип также работает. Но мы хотели посмотреть: можем ли мы конвертировать играющих игроков в киберспорт и обратно. То есть сделать что-то такое, что могло бы мотивировать игроков болеть за команды и лучше себя с ними идентифицировать. Например, я болею за M19. И я не просто говорю об этом, я играю за них в League of Legends. Я «топлю» за них, побеждаю в матчах, а потом вижу свой результат. Это отдаленно похоже на фэнтези-лигу.



Мы провели событие «Битва фанатов». Ты выбираешь команду, ты за нее топишь, потом видишь в игре свой результат. В итоге определяется альтернативный чемпион лиги, а тебе достаются сундуки. Потом, если ты решил посмотреть матч на Live.Портале, ты получаешь усиление и один-два дополнительных сундука, например. Таким образом, мы мотивируем людей отчетливо сказать «Я болею за Gambit». Многие из тех, кто принял участие, ни разу не смотрел киберспортивный матч. И мы это видим. Прошлый финал: 54 тысячи зрителей в пике. Этот финал собрал 56 тысяч на старте. На Twitch.tv нам никогда не удавалось добиться чего-то подобного.

Вот так мы все закольцевали. Ты играешь в игре, болеешь за команду, доказываешь это, участвуешь в конкурсе прогнозов, а потом на Live.Портале получаешь дополнительные бонусы. Образы чемпионов мы разыгрывали только среди тех, кто хоть раз принял участие в одной из названных мной активностей. При этом не обязательно тратить много времени. Чтобы принять участие в конкурсе прогнозов, достаточно прощелкать все за одну минуту, и ты потом уже что-то можешь получить.

Была теория, что мы можем замотивировать людей, которые тратят много времени в игре, смотреть трансляцию и потом это время (online viewership) превратить в часы в «Лиги Легенд». Пока теория показывает, что это работает. Людям интересно, активность сложная, игровая, на квест похоже. В одном принял участие, во втором, потом посмотрел. Мы увидели то, что на Live.Портале, даже когда у нас не идут никакие трансляции, люди сидят и смотрят другие стримы в записи.



Зритель пишет: «Ребят, я пропустил соревнования Rift Rivals. Я вообще не особо смотрю, а тут во время полуфинала пришел за сундуками, начал смотреть, теперь посмотрел все игры Rift Rivals, не хочу спойлеров. Что-то в таком духе. То есть мы увидели и рост по просмотрам, и по вовлеченности. Live.Портал как раз для этого и делали. Это центр онлайн-активностей вокруг финала Континентальной лиги.

Если говорить про развитие Live.Портала, то его потенциал лежит в области интерактива и наград. Подарками может стать что угодно. Например, ты пришел смотреть трансляцию. Ты получил награду, которую можешь разблокировать, проведя три матча в игре. Таким образом, ты замотивирован вернуться в «Лигу», если ты давно не заходил, и немного поиграть. Поиграл в League of Legends, у тебя есть следующая цель. Допустим, ты можешь получить игровую иконку любимой команды, нужно лишь посмотреть следующий матч на стриме. Это все условно. Но вот так ты закольцовываешь человека. Ему интереснее, он делает то, что ему нравится, экосистема становится более здоровой.



Мы планируем использовать Live.Портал во время чемпионата мира по League of Legends. Нынешние цифры за полуфинал и финал показывают, что он работает — людей это мотивирует, они смотрят больше. На чемпионате мира мы попробуем подтвердить эту теорию. Если мы увидим, что вся система работает хорошо, то мы задумаемся над тем, что будем делать на следующий сезон.



Что меня радует, для всей компании Riot Games наша платформа — инновационная штука. В других регионах сейчас ничего подобного нет. Мы первыми начали разворот в сторону онлайн-опыта, начиная с финала весеннего сезона. Мы с головой ушли в онлайн. Потратили все ресурсы и время для построения чего-то особенного для всех игроков региона, а не для 10 тысяч человек в Москве. Мы ломали голову, поскольку понимали, что надо делать что-то уникальное, новое. Игрокам все очень быстро надоедает, надо удивлять.

Те, кто шумно высказываются об отсутствии большого стадиона, не знают о тысячах сообщений, которые мы получаем. «Ребят, что за несправедливость? Я живу во Владивостоке, у нас ничего такого нет, и никогда не будет. Я понимаю, что нас тут мало, почему бы вам здесь не провести мероприятие?»

Как разбираются с этим другие регионы? По-разному. Но я бы не сказал, что это супер эффективно. Например, в Северной Америке место проведение финала постоянно меняется. Недавно делали в Монреале. Но опять же, Монреаль — большой город. Но это не вся Америка и не вся Канада. Так не решить проблему. Такого праздника ты все равно всем не подаришь. А у нас такая атмосфера, что все посвящено финалу. Зайдешь сейчас в клиент — там все в статьях о главном матче сплита. Почему надо смотреть, интервью с Кириллом «Likkrit» Малофеевым, интервью с Александром «PvPStejos» Глазковым. Мы продвигаем их, создаем вокруг события историю. Раздаем горы призов. И это стоит много денег.



Только в активностях полуфинала мы разыграли более 100 тыс. сундуков. В финальных — разыграли почти 300 тыс. призов. Для понимания: набор из 10-ти сундуков стоит около 600 рублей. Для нас это серьезный удар по выручке. Но мы уверенно пошли на такой шаг, потому что хотели устроить всем праздник. И цифры и отзывы показывают, что это работает и приносит гораздо больше пользы региону. Финал летнего сплита в 2016 году: полный Ледовый дворец ВТБ и меньше 20-ти тысяч зрителей онлайн. Финал летнего сплита в 2017 году: 50 тысяч человек на Twitch, почти 77 тысяч суммарно и в разы больше развлечений и призов. Не спорю, стадион — это здорово. Но сделать праздник для 77-ми тыс. игроков — определенно правильнее, чем для 10-ти.