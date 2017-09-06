Dire Boys. В чем сила новой команды Питера «ppd» Дагера

5-го сентября Питер «ppd» Дагер и Людвиг «Zai» Вольберг представили свою новую команду. Состав дополнили Расмус «Misery» Филипсен и Пер Андерс Олсен «Pajjkat» Лиль, а на позиции мидера сыграет Квинн «CCnC» Каллахан. Этот анонс привлек больше внимания, чем обновленная пятерка Team Secret, а вернувшегося с годового отдыха бывшего капитана EG снова называют спасителем Америки.



У любого свежего состава есть свои сильные и слабые места: белые и черные камни на весах будущего успеха. Помимо наличия ppd, у Team Dire (это временное название команды) есть три больших плюса и целый ворох надоедливых минусов.

Белые камни

Новая звезда Америки

Полтора года назад его чуть ли не боготворили в рейтинговых играх, а сейчас его ненавидит Reddit. Квинн «CCnC» Каллахан начал путь на большую профессиональную сцену в Америке перед TI6, но ему все время не хватало места в действительно серьезных составах. В 2016 году вместе с FDL он занял 4-е место на квалификациях к The International. Через год ему не хватило одной выигранной карты, чтобы вместе с Team Freedom поехать на чемпионат мира с первого места на отборах. На квалификации в 2017 году он был безусловно лучшим игроком региона, которому не хватило сдержанности и опыта на финал. Из крупных LAN-турниров в его карьере оказался только The Summit 5. Но и из Лос-Анджелеса он не уехал без достижения. Команда играла матч на вылет против OG и CCnC на линии удалось в соло убить Амера «Miracle» аль-Баркави. Тогда это казалось каким-то чудом.

Для Каллахана Dota 2 — первая MOBA. Он начал играть в 2013 году, а через пару лет уже был среди лидеров рейтинговой таблицы. Питер «ppd» Дагер был одним из тех, кто обратил внимание на парня со странным ником и привычкой желать соперникам и партнерам удачи, а после игры писать «God bless you» в общий чат. «God bless CCnC» стало чем-то смесью мема и временной религией в американских рейтинговых играх. Питер несколько раз показывал стримы талантливого парня и хвалил его за отличную игру. Потом их пути разошлись, потому что Квинн поднимался по рейтингу выше, а ppd сосредоточился на турнирных выступлениях.



Его ник расшифровывается как «Cool, Calm & Collected» — таким игроком Квинн всегда хотел и старался быть. Только сейчас о нем ходит слава как об одном из самых несдержанных представителей американской сцены. А все благодаря парочке видео, которые попали на Reddit и разлетелись по соцсетям. На них Квинн «фидит» и нелестно отзывается о своих тиммейтах — необходимый набор для массовой травли. Так что, когда CCnC после нескольких прокомментированных турниров попал в студию аналитики на TI7, сообщество взорвалось. Но Квинн стойко отработал групповую стадию, показал высокий уровень понимания игры и даже немного самоиронии.



В новой команде CCnC так и норовят сравнить с Сумаилом. Молодой игрок, почти без опыта, но с невероятным талантом. Он играет на активных мидерах, очень много фармит и нуждается в поддержке и игре вокруг него. И именно такие ребята быстро становятся звездами, если рядом с ними оказывается подходящий капитан и керри, готовый играть на вторых ролях.

Хардлайнер, о котором все забыли

Почему Zai покинул состав Evil Geniuses, стало понятно из недавних «откровений» Cr1t. Видимо, игроки окончательно поняли, что из них не получится топовой пары саппортов, сколько ни бейся и каких тренеров не приглашай. Людвигу хочется фармить, быть кор-героем на карте и решать чуть больше, чем обычный саппорт. Так что это решение в теории пойдет на благо обеим сторонам.



Для Zai сложная линия — это не новая позиция. И дело не только в опыте игры в Team Secret. Еще в Heroes of the Newerth он играл на этой роли и был одним из лучших. Его выступления на некоторых персонажах до сих пор считают показательными и эталонными. Затем он вместе с ppd перешел в Dota 2 и тоже начинал как хардлайнер. В общем-то, его саппортская жизнь и началась только в Evil Geniuses. Только и на условной четвертой позиции Питер позволял ему быть вторым оффлейнером в команде по приоритету фарма и инициации. Так что очередная смена роли для Zai естественна и даже в плюс.



Впрочем, большинство зрителей помнят сумасшедшего Zai-хардлайнера из Team Secret. Всю игру он могу не уходить со своей линии, сгоняя оттуда любого соперника. На Broodmother он мог в одиночку разделаться с вражеской «триплой», а на Bristleback обгонять по количеству золота керри и мидера. Он играл на хардовых Lycan и Bane, при необходимости перестраивался в мид и легкую — в общем, творил все, что хотел он и его капитан.

Zai — оффлейнер, который требует пространства на карте и серьезного куска от пирога фарма, но за это отдает команде с лихвой. Его таланта хватает на расчетливую инициацию или «сплитпуш». Но, как и в случае с Zai-саппортом, иногда отсутствие «тепличных» условий просто выбивает его из игры. Но по опыту Evil Geniuses можно сказать, что ppd знает цену доверия своему хардлайнеру.

Громоотвод для ppd

Одни рассуждают о том, что стиль игры Misery на позиции саппорта неплохо сочетается с ppd на «шестой позиции». Другие видят в этом тандеме потенциал драфтеров чемпиона и вице-чемпиона The International. Но на деле у Misery в этой команде будет более глубокая и сложная задача.



Питер никогда не скрывал, что у него не самый спокойный характер. В Evil Geniuses за исключением нескольких месяцев его всегда уравновешивал Fear. Он помогал ppd принимать важные решения и брал на себя координацию в те моменты, когда Питер уже сдавался. Ему действительно частенько бывает необходим волшебный пинок или второй голос. Место самого ценного советчика в составе должен занять Misery.

Питер давно говорил, что хочет поиграть с Расмусом в одной команде. Еще до состава Digital Chaos он отмечал в датчанине отличное чувство карты и понимание игры, даже старался учиться у него некоторым микромоментам. А это значит, что Misery сделал самое важное, что необходимо для совместного капитанства в новом составе — заслужил доверие и уважение ppd. Вряд ли Питер будет слушать его также безоговорочно, как это было с Fear, но он явно видит в нем кандидата на вакантное место рядом с собой.



Кроме того, Misery в DC (и других названиях того же состава) был не только координатором, но и моральной поддержкой и источником драйва для команды. Питер, конечно, не любит лишний шум в голосовом чате, но всем его составам иногда не хватало чуть-чуть безумия. И этот пробел также готов восполнить Расмус.

Черные камни

Слишком много поваров на одной кухне

У ситуации «в этой команде много умных ребят» всегда две стороны. С одной — сочетание идей Misery, ppd и Pajkatt могут стать чем-то гениальным. А с другой — что делать, если они не сойдутся во мнении? Готовы ли скандинавы с многолетним опытом поступиться своей гордостью и согласиться с тем, что скажет ppd? А теперь добавьте к этому своеобразное видение игры на своей позиции от Zai и получите жуткую смесь.

Взрывной компонент

Эту команду не зря в шутку уже назвали Team PJSalt. Конечно, поведение игроков на стримах и в профессиональных матчах отличается, но реакции на критические ситуации остаются те же. Питер бывает не сдержан, а Квинн теряет концентрацию в ответственные моменты. Если это случится в один момент, то кажется, что в команде нет достаточно сильного и спокойного человека, способного сдержать их совместную бурю.

Опыт, которого нет

Целый год ppd играл в Ведьмака, Гвинт и Bioshok. Он ездил на турниры по файтингам и приятно проводил время с составом EG по Overwatch. Естественно, среди всего этого множества жизненных удовольствий практически не было места доте. Даже когда он собирал WanteD для парочки квалификаций, команда почти не тренировалась, а ppd сбегал с тренировок. Неизвестно, сколько времени нужно игроку и капитану, чтобы познать мету и изучить все тонкости патчей. На FPL он словно проходит ускоренный курс молодого бойца, пробуя разные сочетания героев и ставит варды в рандомные места, чтобы изучить их эффективность. А ведь уже с сегодняшнего дня ему играть с командами, которые практически не бросали тренировки.

На что способен Pajkatt

Главным минусом новой команды сообщество хором называет Pajkatt на позиции керри. Правда, это скорее вопросительный знак, нежели ярко выраженный минус. ppd всегда был уверен, что у PJ есть огромный запас возможностей, которые просто нерационально используются им самим или его капитанами. Да и с Misery под боком у него всегда игра шла намного бодрее.



Только в Team Dire на Pajkatt ляжет такая же роль, как в 2015 году досталась Fear: ему нужно будет подчищать огрехи молодого и неопытного мидера. Он должен стать для него опорой и надеждой, а не лишним поводом для волнения. А это задача посложнее, чем просто бить крипов.

Давление

Прежние успехи Zai и ppd создали вокруг них ауру чемпионства. Куда бы они не приходили — команда должна побеждать. Team Dire не исключение, а даже подтверждение этой тенденции. Зрители уже потирают руки в ожидании эпичного противостояния EG против ppd на какой-нибудь квалификации.



Но оба игрока всегда утверждали, что большая часть их успеха зависела от правильного окружения. «Легко быть хорошим капитаном, когда у тебя прекрасные игроки», — говорил ppd во время аналитики. Удалось ли им собрать правильную команду и не ошиблись ли они с выбором, будет понятно только через несколько недель. Но поклонники и зрители будут ждать результатов прямо сейчас.