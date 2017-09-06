100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть вторая

EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. Во втором выпуске — места с 80-го по 61-е.

EA Sports продолжает объявлять рейтинги лучших футболистов мира в FIFA 18. Вчера мы рассказали вам об игроках, которые заняли места с 100-го до 81-е. Сегодня — новая двадцатка.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть первая EA Sports начала объявлять имена лучших игроков мира. В первом выпуске — места с 100-го по 81-е.

80. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

79. АнхельДи Мария («ПСЖ»)

78. Фелипе Луиз («Атлетико»)

77. Лоренцо Инсинье («Наполи»)

76. Сесар Аспиликуэта («Челси»)

75. Миралем Пьянич («Ювентус»)

74. Хорди Альба («Барселона»)

73. Кейлор Навас («Реал»)

72. Блез Матюиди («Ювентус»)

71.Карлос Касемиро («Реал»)

70. Александр Ляказетт («Арсенал»)

69. Жоао Миранда («Интер»)

68. Пепе («Бешикташ»)

67. Давид Алаба («Бавария»)

66. Петер Чех («Арсенал»)

65. Хави Мартинес («Бавария»)

64. Марко Ройс («Боруссия» Д)

63. Диего Коста («Челси»)

62. Сократис Папастатопулос («Боруссия» Д)

61.Франк Рибери («Бавария»)

Третья часть рейтингов FIFA 18 выйдет на «Чемпионате» завтра вечером.