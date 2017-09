Путь к успеху, или Попытка №5

Успех поп-группы «ВИА Гра» начался с сингла «Моя попытка №5». В ней говорится о том, что бывает очень трудно найти свою вторую половинку, и иногда это может случиться даже с пятой попытки. Вы спросите, при чём тут Na`Vi? Как ни странно, поклонников «Рожденных побеждать» сейчас греет мысль о том, что с их любимой командой произойдёт то же самое — с пятой попытки к ней вновь придёт успех, и она станет мировым грандом.

Ведь анонсированный 4 сентября состав — пятый по счёту после того, как команду покинули Клемент «Puppey» Иванов и Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми. Вспоминаем все попытки Na`Vi вернуть былую славу, а также оцениваем перспективы обновленной пятёрки.

Попытка №1. Отторжение. XBOCT, Dendi, Funn1k, Vanskor, fng

Достижения:

Excellent Moscow Cup 2 — 2-е место

Dota 2 Champions League: Season 4 — 1-е место

Game Show League: Season 1 — 2-е место



Данный состав был анонсирован 25 августа 2014 года, и продержался без изменений всего три месяца, несмотря на вполне удовлетворительные результаты. Трио опытных игроков Na`Vi в лице XBOCT, Dendi и Funn1k признавались позже, что не всегда хотели слушать молодого капитана Артёма «fng» Баршака. Всё-таки ощущался контраст между авторитетом Puppey, который держал всю команду в кулаке (после истории с «Fight me!» это звучит забавно). Оглядываясь в прошлое, можно утверждать, что этот состав мог бы добиться значительных высот, обладай fng на тот момент чуть большим авторитетом. Далее последовала череда перестановок, вследствие которых на месте белоруса оказался Артур «Goblak» Костенко, а Александр «DkPhobos» Кучеря из VP.Polar ненадолго заменил Глеба «Funn1k» Липатникова.

Попытка №2. Цепляемся за прошлое. XBOCT, Dendi, Funn1k, Artstyle, SoNNeikO

Достижения:



DreamHack Summer 2015 — 2-е место

The International 2015 — победа на европейских региональных квалификациях, прохождение в основную часть турнира



Natus Vincere потихоньку катились вниз, а фанаты никак не могли привыкнуть к тому, что их команда уже не является грозой всех турниров. На тот момент казалось, что выход всего один — вернуть легендарного Ивана «Artstyle» Антонова, с которым команда выиграла первый чемпионат мира. Вместо Goblak в команду пришёл Акбар «SoNNeikO» Бутаев, которого сразу полюбили поклонники жёлто-чёрных за зрелищную игру на четвёртой позиции. Выполнить главную цель — попадание на The International — удалось, но последнее место на чемпионате оказалось не тем, на что рассчитывали сами игроки, и уж тем более их болельщики.

Видео: Команда Artstyle (Осторожно, присутствует ненормативная лексика)

Попытка №3. Новая эра. Ditya Ra, Dendi, General, SoNNeikO, Artstyle

Достижения:

SL i-League StarSeries S2 — 1-е место

ESL One Frankfurt 2016 — 2-е место

DreamLeague Season 5 — 2-е место

SL i-League Invitational — 2-е место

Dota Pit League Season 4 — 3-е место

The Manila Major — 7-8 место, первое участие в мэйджорах

The International 2016 — прямое приглашение



После чемпионата мира команда заменила Artstyle на PSM, переход которого подытожил полтора года неудач. Руководство украинской организации приняло решение начать всё с чистого листа, объявив о наступлении новой эры. Несколько месяцев команда пробовала разных игроков, но в итоге мы увидели всё те же старые лица: Dendi, Artstyle и SoNNeikO. Позицию керри занял Дмитрий «Ditya Ra» Миненков. Завершил формирование состава Виктор «General» Нигрини, пришедший на место Дмитрия «Ax.Mo» Морозова.



Посмотрев на список достижений этого состава, понимаешь, что это был действительно новый виток в развитии. Сначала команда показала зубы в хорватском Сплите, впервые в истории обыграв Team Secret, затем трижды подряд занимала вторые места на крупнейших турнирах, а под занавес прервала 20-месячную серию без побед на турнирах, выиграв SL i-League StarSeries S2. Но снова последнее место на The International 2016 посеяло раздор в рядах коллектива, и спустя пару месяцев конвульсий стало понятно, что надо что-то менять.

Попытка №4. Отчаяние. Pajkatt, Dendi, General, rmN, Biver

Достижений нет

Неудачи в построении боеспособного состава, который смог бы вернуть самую титулованную организацию на вершину славы, довели организацию до отчаяния, поэтому руководство Natus Vincere предприняло попытку привлечь легионеров. Оказалось, что это была самая провальная попытка, так как никаких значимых результатов команда не продемонстрировала.

Попытка №5. Последняя. Crystallize, Dendi, General, RodjER, SoNNeikO

Это будет точно последняя попытка: либо команде удастся вернуть былую славу, либо придётся прощаться с Dendi и делать по-настоящему «Новую эру» с абсолютно новыми лицами. Пока всё выглядит оптимистично. Во-первых, Na`Vi всё ещё может переманивать игроков из других организаций, и Владимир «RodjER» Никогосян тому прекрасный пример. Это уже неплохо. Во-вторых, у команды наконец-то будет первый официально представленный тренер (сколько же времени для этого понадобилось!) — Александр «XBOCT» Дашкевич. В-третьих, перспективный керри Владислав «Crystallyze» Кристанёк, которому всего 17 лет, может прибавить свежести игровому стилю. А вдруг ещё зажжётся новая звезда? Хотелось бы верить!



Первые игры коллектива стоит ждать уже в ближайшие дни во время региональных квалификаций на первый турнир сезона — Starladder & i-League Invitational Season 3. Команда проведёт их на буткемпе в Киеве. Скоро мы узнаем, сработает ли попытка №5.