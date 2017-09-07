Кровавая луна. Самая яркая фанатка Gambit Esports

Анна «iChios» Эрлстрейм — одна из самых видных косплееров в России. Ее регулярно можно встретить на самых разных выставках в костюмах персонажей видеоигр (и не только), а также увидеть в эфирах «Игромании». Сама Анна — давняя поклонница команды Gambit Esports и русской пятерки Moscow Five, которая существовала на заре League of Legends.

Во время прошедшего финала Континентальной лиги Эрлстрейм неоднократно попадала в камеру. Ее фотография в образе «Акали, Кровавя луна» разошлась в социальных сетях. Запреметил девушку и официальный аккаунт Gambit.

В тот день «красная машина» победила со счетом 3:2, выиграла 1,5 млн рублей и прошла на чемпионат мира по League of Legends. Команду ждет подготовка к турнира, а болельщиков — к новым перфомансам.