100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть третья

EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В третьем выпуске — места с 60-го по 41-е.

EA Sports продолжает объявлять рейтинги лучших футболистов мира в FIFA 18. Вчера мы рассказали вам об игроках, которые заняли места с 80-го до 61-го. Сегодня — новая двадцатка.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть первая EA Sports начала объявлять имена лучших игроков мира. В первом выпуске — места с 100-го по 81-е.

60. Давид Луиз («Челси»)

59. Серхио Бускетс («Барселона»)

58. Хамес Родригес («Бавария»)

57.Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»)

56. Карим Бензема («Реал»)

55. Сеск Фабрегас («Челси»)

54. Иско («Реал»)

53. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

52. Алекс Сандро («Ювентус»)

51. Фелиппе Коутиньо («Ливерпуль»)

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть вторая EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. Во втором выпуске — места с 80-го по 61-е.

50. Раджа Наингголан («Рома»)

49. Дрис Мертенс («Наполи»)

48. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»)

47. Томас Мюллер («Бавария»)

46. Самир Ханданович («Интер»)

45. Андрес Иньеста («Барселона»)

44. Иван Ракитич («Барселона»)

43. Давид Силва («Манчестер Сити»)

42. Жерар Пике («Барселона»)

41. Марек Гамшик («Наполи»)

Четвертая часть рейтингов FIFA 18 выйдет на «Чемпионате» завтра вечером.