Место в «Империи». Кто заменит RodjER в российской команде

Natus Vincere анонсировала обновлённый состав, в который по старой традиции сумела переманить одного из игроков Team Empire Владимира «RodjER» Никогосяна. Эта потеря может оказаться значимой для российской команды, учитывая, что завершившийся недавно The International 2017 называли турниром «четвёрок», подчёркивая важность хорошего исполнителя на этой позиции.

Ходили слухи, что команду может покинуть и керри Владимир «Chappie» Кузьменко, который пропустил чемпионат мира из-за визовых проблем. Эту информацию ещё до ухода RodjER опроверг Андрей «Ghostik» Кадык, игрок сложной линии Team Empire. По его словам, коллектив должен был лишиться только одного игрока, а новый состав будет анонсирован уже в ближайшие дни. Таким образом, костяк команды останется прежним.

«Чемпионат» перебрал возможных кандидатов на вакантное место в Team Empire. Достойные замены всё же есть, хоть их и совсем немного.

Данил «Bignum» Шеховцев (слева) в составе Cascade

Данил «Bignum» Шеховцов

Самый очевидный вариант — это Bignum. Он уже отыграл несколько игр за Team Empire, правда, в качестве игрока замены. Данилу 21 год, он молод и перспективен, но при этом обладает достаточным опытом, поскольку понюхал порох в коллективах второго и третьего дивизиона. Кажется, он уже созрел, чтобы получить свой шанс.

В отборочных на The International 2017 Данил «Bignum» Шеховцов числился в составе Gambit eSports, но их состав на новый сезон всё ещё не подтверждён.

Данил обладает широким пулом героев и прекрасно исполняет за Io, что откроет для «имперцев» новые возможности в стратегическом плане. К тому же, он в хороших отношениях с Ростиславом «fn» Лозовым — ключевым игроком команды. Все мы знаем, что Team Empire — это кузница талантов, куда игроки приходят неотесанными и откуда уходят звёздами. На бумаге всё выглядит очень даже неплохо.

Владимир «yol» Басов

Вторым возможным кандидатом видится Владимир «yol» Басов, который всегда укреплял коллективы команд, близких к фаворитам региона, но до международного уровня так не дотягивал. Владимир — саппорт-универсал, он может хорошо отыграть как на четвёртой, так и на пятой позиции. К его сильным сторонам можно отнести умение играть за Chen, а к слабым — неумение играть за Io. Несмотря на то, что имя этого игрока на слуху уже давно, ему всего 18 лет, и его могут ожидать новые вершины.

Последним составом Владимира «yol» Басова была команда LLlMeJlb, с которой он принимал участие в открытых отборочных на The International 2017.

Иван «VANSKOR» Скороход (слева) и Владимир «yol» Басов (справа) в составе RoX.KIS

Иван «VANSKOR» Скороход

31 августа стал известен новый состав Team Spirit, в котором не нашлось места для Ивана «VANSKOR» Скорохода. В своё время он уже выступал за «Империю», а затем подобно Владимиру «RodjER» Никогосяну перешёл в Na`Vi. Индивидуальный скилл игрока находится на очень приличном уровне, ему всего 22 года, и рано говорить о несостоявшейся карьере, оглядываясь на последние неудачи. Все знают, что этот парень наделён талантом, у него есть потенциал и он может удивлять. Проблема только в эго, которое ему сильно мешает: трудно представить Ивана в одной команде с Ростиславом «fn» Лозовым.

На данный момент бывший игрок Team Spirit Иван «VANSKOR» Скороход — свободный агент.

Наверняка Team Empire бросила бы свой взгляд и на Михаила «Misha» Агатова, и на Евгения «Chuvash» Макарова, но оба игрока предпочитают играть в тандеме друг с другом и уже заявлены в XAKOHCHE, которая пробилась через открытые квалификации на региональные отборочные SL & i-League Invitational Season 3. Вариант с привлечением кого-то из-за рубежа или из паба маловероятен, так как Team Empire находится в достаточно хорошем положении, чтобы рисковать на старте сезона.