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Текст: Андрей Загудаев

Это судьба. Пять причин, почему стоит обратить внимание на Destiny 2

Культовая студия Bungie выпустила продолжение своей самой успешной игры.
8 сентября 2017, пятница. 16:45 Киберспорт

За три года своего существования оригинальная Destiny стала любимой игрой для десятков миллионов игроков по всему миру и принесла своим создателям более полумиллиарда долларов прибыли. 5 сентября студия Bungie выпустила долгожданный сиквел фантастического онлайн-боевика, который тоже рискует стать одной из главных игр года. Объясняем на простых примерах, почему на Destiny 2 стоит как минимум обратить внимание.

Bungie — гуру индустрии

Cтудия Bungie давно заслужила культовый статус среди геймеров. Те, кто постарше, помнят ее Marathon и Myst — игры, которые она выпустила еще в 90-е. Но, разумеется, большинство знают Bungie, в первую очередь, как создателей сериала Halo — шутера, который дал зеленый свет жанру на игровых консолях, и показал всем, что в быстрые игры от первого лица можно играть и при помощи геймпада. Halo была похожа на голливудский футуристический блокбастер про войну людей и инопланетян, а его главный герой, трехметровый суперсолдат Мастер Чиф стал одной из икон видеоигр. Игра была популярна и у прессы, и у простых игроков, и до сих пор считается одним из лучших игровых боевиков в истории.

В какой-то момент Bungie разругалась с Microsoft (Halo была и остается эксклюзивом консолей Xbox) и отправилась делать амбициозную Destiny — научно-фантастический шутер с максимальным упором на онлайн-события. Многие сомневались, что у Bungie получится войти в одну реку дважды, другие ругали Destiny на старте за многие проблемы, но в итоге им удалось создать одну из самых успешных уже франшиз на рынке. Почерк Bungie — удивительно проработанные и красивые миры, превосходная работа с персонажами и почти эталонная механика стрельба. Все это есть в Destiny 2.

Destiny 2 — блокбастер от игровой индустрии

Несмотря на то, что видеоигры уже несколько лет назад обогнали, например, киноиндустрию по объему, далеко не всегда разработчики решаются вкладывать большие деньги в свои произведения. В среднем в год выходит около всего пяти проектов, которые можно назвать блокбастерами, причем по меркам современной развлекательной индустрии в целом. Destiny — одна из них.

Причем, это было заметно еще по первой игре, где одного из главных персонажей озвучивал Питер Динклейдж (карлик из «Игры престолов»), а музыкальную тему написал сэр Пол Маккартни. Да и сама масштабная игра стоила, по разным подсчетам, более $200 млн. Destiny 2 вряд ли стоит меньше, учитывая возможности издателя Activision Blizzard и способность Bungie тратить впрок деньги. Сиквел действительно выглядит и играется на все эти вложения. И еще одно из доказательств, что тут все дорого и богато — самый свежий трейлер игры, который срежиссировал, на секундочку, постановщик недавнего голливудского блокбастера «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс:

Destiny 2 — это качественная работа над ошибками

Оригинальную Destiny не сразу все распробовали. Игровая пресса влепила игре от Bungie «шестерки» и «семерки» с умным видом, причитая что-то про ценность для жанра и маленькое количество контента. Простые игроки тоже много негодовали, но все усерднее населяли мир игры. Через несколько месяцев после релиза игры даже самым рьяным хейтерам стало ясно, что Bungie выпустили хит.

Но популярность Destiny быстро сошла бы на нет, если бы разработчики не прислушивались к мнению со стороны и постоянно не развивали игру. С каждым новым патчем или дополнением Destiny обрастала новыми фишками и возможностями, и ближе к своему финалу стала той игрой — с большим количеством игровых режимов, правильным балансом, множеством артефактов и богатой вселенной, — какую многие хотели получить с самого начала. С Destiny 2 таких проблем намного меньше. В сиквеле, к существующим возможностям, Bungie прикрутила и сюжет, и стало совсем хорошо. Перед нами один из самых «вылизанных» игровых продуктов последних лет.

Destiny 2 не закончится через 10 часов

Сегодняшняя кризисная ситуация в мире и особенно в России отчасти заставляет геймеров с умом тратить деньги. Например, выбирать по-настоящему большие игры, в которых можно легко провести десятки часов. Не зря Grand Theft Auto V, третий «Ведьмак», Dota 2 и другие игры, в которые можно играть почти бесконечно, не покидают индустриальных топов.

Учитывая онлайн-родословную Destiny, исследование игры с прохождением сюжетной части игры, прокачкой героя, охотой за приличными артефактами и предметами одежды, точно займет у играющих не менее 30-ти часов. А если вспомнить, что тут еще есть дополнительные миссии, рейды на особо сильных боссов, драки с другими игроками и многое-многое другое, то Destiny 2 может вообще стать для вас единственной игрой осени, которая затмит по времени все остальные.

«Они хотят войны, они её получат». Впечатления от беты Destiny 2 на PC
Одна из самых красивых игр, которая только появится в 2017 году.

Destiny 2 выйдет на PC

Россия — страна победившего PC-гейминга. Более 70% геймеров у нас играют на персональных компьютерах и это нельзя не учитывать.

Оригинальная Destiny миновала PC, обосновавшись только на консолях и на то были причины — более стабильная работа серверов и консольное прошлое разработчиков из Bungie. Но с сиквелом иная ситуация. PC-версия Destiny 2 выйдет в октябре и владельцы компьютеров, наконец-то, смогут сыграть в одну из самых популярных игр последних лет.

Destiny 2 в продаже для PlayStation 4 и Xbox One. PC-версия игры появится 14 октября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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