100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть четвёртая

EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В четвёртом выпуске — места с 40-го по 31-е.

EA Sports продолжает объявлять рейтинги лучших футболистов мира в FIFA 18. Вчера мы рассказали вам об игроках, которые заняли места с 60-го до 41-е. Сегодня — новая десятка.

40. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»)

39. Артуро Видаль («Бавария»)

38. Марсело («Реал Мадрид»)

37. Эдинсон Кавани (ПСЖ)

36. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

35. Н'Голо Канте («Челси»)

34. Марко Верратти (ПСЖ)

33. Жером Боатенг («Бавария»)

32. Месут Озил («Арсенал»)

31. Ян Облак («Атлетико Мадрид»)

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть первая EA Sports начала объявлять имена лучших игроков мира. В первом выпуске — места с 100-го по 81-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть вторая EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. Во втором выпуске — места с 80-го по 61-е.