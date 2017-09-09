Скрытая угроза. Может ли PUBG стать реальным конкурентом CS:GO

За полгода шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds успел обойти почти все игры по популярности на стадии раннего доступа. До сих пор только Minecraft была более продаваемой до полноценного релиза. Среди шутеров с открытым миром PUBG вне конкуренции. DayZ приобрели примерно 4 млн человек, H1Z1 — 7 млн. PUBG уже перешагнула отметку в 10 млн проданных копий, и пользовательская база продолжает расти.

Неожиданный успех

В Steam цена PUBG составляет 899 рублей, что ставит её в один ряд с уже вышедшими играми. По заверениям разработчиков, стоимость шутера не изменится после релиза полноценной версии, а значит, на стадии раннего доступа аудитория готова выкладывать за игру полную цену. При этом игроки действительно увлекаются проектом — в течение двух последних недель PlayerUnknown’s Battlegrounds уверенно удерживает первое место по ежедневному онлайну в Steam с увеличившимся за несколько дней отрывом в 200 тысяч игроков от ближайшего преследователя — Dota 2. Далее с ещё большим отрывом следует Counter-Strike: Global Offensive.

В течение двух недель PUBG уверенно удерживает первое место по ежедневному онлайну в Steam с отрывом в 200 тысяч игроков от ближайшего преследователя — Dota 2. Далее с ещё большим отрывом следует CS:GO.

Статистика Steam за сегодня

Ранний доступ как отдельный формат

Выход DayZ можно считать отправной точкой в истории игр в раннем доступе. Конечно, и до неё были игры с подобной схемой продажи, но после — онлайн-шутер с открытым миром в раннем доступе превратился едва ли не в отдельный жанр. Его поклонники кочуют из одного проекта в другой. Почти у каждого обладателя PlayerUnknown’s Battlegrounds в библиотеке Steam можно найти DayZ, Rust и ещё с десяток подобных игр. Сейчас большая часть заинтересованной аудитории сконцентрировалась именно на PlayerUnknown’s Battlegrounds. Такие перетекания аудитории привычны для новых проектов, и PUBG не стала в этом законодателем мод. Однако, скорость, с которой растёт армия поклонников шутера, впечатляет.

Перевод: 55% владельцев PUBG играют в CS: GO. Раньше они играли в CS: GO на 50% чаще, сейчас на 30% реже.



Куда более интересной выглядит статистика по сравнению с CS:GO. Более чем у половины игроков в PUBG имеется аккаунт в главном шутере от Valve, и после покупки PlayerUnknown’s Battlegrounds они гораздо реже появляются в CS:GO. Таким образом, детище южнокорейской студии активно перетягивает на себя аудиторию одного из основных проектов Valve.

Более чем у половины игроков в PUBG имеется аккаунт в главном шутере от Valve, и после покупки PlayerUnknown’s Battlegrounds они гораздо реже появляются в CS:GO.

Молодой да ранний

Турнир по игре в раннем доступе — даже сейчас эту фразу многие воспринимают с трудом. Раньше она казалась ещё более фантастической. Однако всего неделю назад закончился первый чемпионат по PUBG с призовым фондом $ 350 тыс., и эти соревнования собрали много зрителей — 140 тыс. человек, не считая китайскую аудиторию.

Конечно, первый турнир даже по самой оптимистичной оценке иначе как провальным назвать нельзя. Нелепые тактики, баги, ошибки, проблемы с сетевым кодом — буквально в каждом матче случались какие-то заминки. И это уже не говоря о проблемах с трансляциями. Однако соревнования состоялись, и сейчас это главное.

Luminosity Gaming выиграла турнир по PUBG на Gamescom 2017

Другим очевидным недостатком турнира стал список его участников — на соревнования были приглашены в основном популярные стримеры и лидеры набирающего силу игрового сообщества, а для прошедших квалификацию осталось сравнительно мало мест. Впрочем, среди участников были и представители киберспортивных организаций. TSM, Luminosity Gaming, Team Liquid и ещё несколько тегов уже успели подписать полноценные составы.

Что дальше

Сам по себе коммерческий успех проекта для киберспортивной составляющей мало что значит. Перед командой разработки PUBG стоит задача сохранить и расширить пользовательскую базу. Выпустить больше контента, привлечь больше внимания, провести больше турниров. Только после проведённых на Gamescom 2017 соревнований количество пользователей PUBG за короткое время увеличилось на 100 с лишним тысяч человек!

Перед командой разработки PUBG стоит задача сохранить и расширить пользовательскую базу. Выпустить больше контента, привлечь больше внимания, провести больше турниров.

Если игра будет хотя бы сохранять позиции, то у многих киберспортивных дисциплин появится новый и сильный конкурент. В первую очередь это касается CS:GO. Шутер от Valve уже потерял часть аудитории, и есть шанс, что она может не вернуться. С другой стороны, Counter-Strike — проверенный временем бренд с развитой турнирной системой, а PlayerUnknown’s Battlegrounds ещё только предстоит доказать свою состоятельность среди профессиональных игроков.



На данный момент разработчики оказались в сложной ситуации. Они готовят крупное обновление, которое привнесёт в игру новые механики, и в то же время находятся под нарастающим градом критики от сообщества. Достаточно почитать отзывы в Steam, которые за последний месяц из преимущественно позитивных стали смешанными. Тем не менее, игре удалось пробить отметку в 1 млн одновременно играющих в неё пользователей. Следующий рубеж – абсолютный рекорд Steam по количеству игроков в онлайне. Пока он принадлежит Dota 2 – 1,29 млн человек. Однако темпы, с которыми растёт аудитория PUBG, указывают на то, что и эта планка может быть взята в самое ближайшее время. Такая армия поклонников – не что иное, как серьёзный аргумент в пользу киберспортивного будущего и скрытая угроза для всех остальных шутеров.