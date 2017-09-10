100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть пятая

EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В пятом выпуске — места с 30-го по 21-е.

EA Sports продолжает объявлять рейтинги лучших футболистов мира в FIFA 18. Вчера мы рассказали вам об игроках, которые заняли места с 40-го до 31-е. Сегодня — новая десятка.

30. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»)

29. Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Д)

28. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

27. Диего Годин («Атлетико»)

26. Матс Хуммельс («Бавария»)

25. Тиаго Силва («ПСЖ»)

24. Арьен Роббен («Бавария»)

23. Леонардо Бонуччи («Милан»)

22. Тиаго Алькантара («Бавария»)

21. Паоло Дибала («Ювентус»)

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100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть первая EA Sports начала объявлять имена лучших игроков мира. В первом выпуске — места с 100-го по 81-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть вторая EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. Во втором выпуске — места с 80-го по 61-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть третья EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В третьем выпуске — места с 60-го по 41-е.