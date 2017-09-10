Перемены к лучшему. Главные перестановки в китайских командах по Dota 2

По традиции следующий год на The International будет китайским. Чтобы быть самым модным и в августе 2018 года утверждать, что вы «с детства за Китай», стоит присмотреться к местным составам уже сейчас. Рассказываем о пяти самых важных перестановках в китайских командах.

Уход Burning

Что ни осень, то закат карьеры или хотя бы перерыв от китайской легенды. На этот раз эстафетную палочку заслуженного отдыха принял Сю «Burning» Жилей. Как долго продлится этот перерыв, игрок и организация рассказывать не стали, а может и сами пока не определились.



Burning — один из тех игроков, которого уважают и ценят в каждом регионе. Даже когда у него был не самый удачный период саппортства в Vici Gaming, его скорее осторожно журили, чем открыто критиковали. Старт 2017 года в Invictus Gaming стал для него одним из самых успешных периодов за последние сезоны. Победа на DAC-2017, прекрасное выступление дома, 3-4 строчка в Киеве — все шло к триумфальному завершению сезона для легендарного игрока. Но путь IG на TI закончился очередным 5-6 местом, да еще и обидным поражением молодому выскочке Ame на Anti-Mage.



Burning в отличие от многих китайских игроков не стал играть на чувствах поклонников и прямо назвал свой уход перерывом. Объявленная Valve система баллов, когда в составе учитывают результаты только трех киберспортсменов, вполне позволит ему вернуться в строй в заключительное трансферное окно. А пока его место занял Янг «END» Пу, в очередной раз сменивший ник. У этого парня в новом сезоне будет непростая задача — быть лучше, чем главный любимец всего китайского сообщества.

VG — кузница талантов

Китайский решаффл был бы бесконечно скучным, если бы не одна организация — Vici Gaming. У нее в распоряжении оказалось столько игроков и планов, что менеджмент перетасовал все составы, заняли парочку киберспортсменов у других команды и собрали как минимум одну супер-пятерку.



На бумаге основной состав Vici выглядит как минимум конкурентоспособно. Два молодых кор-игрока, за спиной у одного из которых участие в крупнейших международных турнирах. В сложной Жэнь «eLeVeN» Янвэй, считавшийся одним из лучших киберспортсменов своей позиции в регионе. Возвращение Чжана «LaNm» Чжичэна в капитанское кресло, да еще и в преддверии нового патча — это вообще подарок для всех любителей китайской сцены. Он всегда двигал доту в Поднебесной вперед, буквально раздаривая новые стратегии.



Молодежь из состава Potential доросла до того, чтобы выступать под управлением легендарного Лю «Sylar» Цзяцзюня в составе Team VGJ.Thunder. А в младший состав VG набрали еще одно свежее поколение, которое потом будет подпирать места ветеранов. Не организация, а целый конвейер по производству игроков с порядочным опытом выступлений хотя бы на уровне региона.

Переход Fy

Октябрь 2012 года. Создатель и менеджер новой китайской организации Vici Gaming собирает состав по Dota 2. Ему нужен был саппорт, но жутко нравился вот тот крутой парень из пабов, который катает на керри и в средней линии. Так Сюй «fy» Линсэнь оказался в VG. Через почти пять лет сотрудничества он впервые покинул родную организацию, которая открыла ему путь на профессиональную сцену.



В Vici Gaming Fy прошел через огонь, воду, решаффлы и финал The International. Здесь он стал одним из лучших саппортов, VG дала ему возможность проявить себя в качестве лидера в VG.R, а затем сделала основой звездного состава Team VG.J вместе с rOtk. Если кого и можно назвать лицом успешной китайской организации, то именно его.



Когда стало известно, что Fy переходит в LGD, многих волновали даже не причины этого решения, а сумма трансфера. Гениальный саппорт всегда был одним из самых дорогих киберспортсменов в Dota 2 в Поднебесной. Но LGD купила игрока не чтобы он создал в ее команде идеальную связку саппортов — в обновленном составе Fy сыграет на сложной линии.

По словам других китайских игроков, эта смена позиции напрашивалась достаточно давно. Fy любит фармить чуть даже чуть больше классических четверок и практически безошибочен в инициации — отличный набор для хардлайнера. На классическом Rubick теперь не поиграешь, но и на новом пуле героев Fy уже неплох. Киберспортсмен хвастался высоким винрейтом в рейтинговых играх, где играл на сложной линии. Правда, это был его второй аккаунт с 6k MMR, так что результат пока не восприняли всерьез.

LGD на TI во много были сильны благодаря отличной игре eLeVeN. Fy, чтобы добраться до его уровня, наверняка понадобится время. Но кто знает, может, гениальный мидер, а потом саппорт, окажется еще и оффлейнером мирового уровня. Тогда вряд ли кто-то сможет посоперничать с ним в трансферной стоимости.

Тренер rOtk

Если Burning, который решил приостановить игровую карьеру, всем немного жалко, то за Бай «rOtk» Фана многие искренне рады. Старт этого сезона он проведет уже не как капитан, а как тренер Team VGJ.Thunder. И это самый естественный из всех переходов в Китае.



rOtk в течение последних сезонов пытался сменить многое: от роли до стиля управления командой. Он играл со «старичками» и новичками, но сводилось все к не самым впечатляющим результатам. Когда его команда не прошла квалификацию на The International 7, он присоединился к Invictus Gaming и своему другу Burning в качестве тренера. Игроки отмечали, что он внес серьезный вклад в их уверенное выступление.



Китайский состав VGJ в этом году — это молодые игроки, некоторые даже без опыта выступлений на LAN-турнирах (и Sylar с Yang). Такой пятерке необходим наставник, который сможет не только скорректировать стратегии, но и поделится реальным опытом. Кроме того, кто если не rOtk будет пользоваться уважением у молодежи? Сейчас это кажется идеальной позицией для успешного капитана, который перестал дотягивать по уровню мастерства до ушлых новичков сцены.

Прощай, Agressif

Помните парня, который занял второе место на The International 5? Такой забавный полноватый игрок, который просто бежал соперникам в лицо на своих Gyrocopter, Phantom Lancer и Juggernaut. Зовут Сунь «Agressif» Чжэн. Так вот его жизнь стала еще грустнее и сложнее. Team VG.J продала его в команду For the Dream, более известную как FTD. Ну, хотя бы в основной состав.



Мета менялась, популярные герои менялись, а Agressif почему-то оставался тем же самым. После CDEC он поиграл в составе LGD, но на TI команда провалилась из-за замены. Затем его взяли в Team VG.J, звездный состав и новый проект, но команда застревала еще на стадии квалификаций почти на все турниры. Видимо, организация решила, что слабое звено среди всех — именно керри.



Для FTD это единственный игрок, сменившийся с квалификаций на TI7. На тот отборочный этап команда не получила приглашения и пробилась через Кубок чемпионов. Впрочем, ее результаты на групповой стадии ничем не отличались от Team VG.J. Но в Китае каждый сезон из ниоткуда появляется команда-открытие. Может, именно Agressif откроет в этих игроках будущих чемпионов.

Бонус-трек

VG в Америке

Но на исключительно китайских перестановках трансферный рынок этого региона не закрылся. Vici Gaming решила сделать еще один шаг вперед и пустить корни в других регионах. К Team VG.J, существующей при поддержке Джереми Лина, присоединился еще и американский состав. Команда не только будет представлять бренд в регионе, но и планирует приезжать в Китай на буткемпы и сделает упор на участие в китайских чемпионатах. Многие из игроков состава имеют китайское происхождение и потому могут даже свободно общаться со своими товарищами. А еще могут порадоваться, что у них есть шанс выиграть TI8. Ну и что, что они представляют американский регион. Команда-то китайская, и это их год!