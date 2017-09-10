«Джессика Нигри сказала, что она мой фанат»

Звезда российского косплея. За работу и результат ей готовы платить сами Blizzard.

Наталья «Narga» Кочеткова и её муж Алексей «Aoki» Кочетков — одна из самых ярких пар в России среди косплееров. Фотографии с их работами размещают паблики «ВКонтакте» и англоязычные сайты о видеоиграх с многотысячными аудиториями. Кто-то даже умудряется превращать снимки в картины и незаконно продавать их в интернете или на выставках. Ребятам только остаётся разводить руками — такова плата за популярность.

Джессика Нигри с Натальей Кочетковой

Главный комплимент Narga получила от Джессики Нигри (самый знаменитый косплеер с 4,8 млн подписчиков на Facebook) на выставке Gamescom в 2016 году.

«Когда Джессика вышла на прессвол, её преследовала огромная толпа людей, которую разгоняли несколько охранников. Она меня узнала из толпы и пропустила сфотографироваться без очереди. Сказала, что она мой большой фанат, что ей нравятся мои работы, и «you're perfect Sylvanas» (Ты превосходная Сильвана — Прим. ред.). Сказать, что я в шоке — значит, ничего не сказать. Это было безумно приятно», — писала Кочеткова.

«Косплей — это веселье и магия творчества» От Вейгара до Зиггса. Самая популярная девушка-косплеер Джессика Нигри в образах героев киберспортивного хита League of Legends.

Наталья и Алексей славятся внимательным отношением к деталям вне зависимости от игровой вселенной. Поэтому какой бы костюм они ни сделали, фанаты знают — всё будет на уровне. На некоторые их работы заказы продолжают поступать спустя несколько лет. Король-лич и Джайна — визитная карточка пары. 3 сентября Кочетковых пригласили в эфир студии Neon Lab. В тот день определялись участники летнего чемпионата HCT по Hearthstone от европейского региона. Оператор за 4-й камерой был поражен красотой девушки.

«Что за дела? Pavel снова это сделал. Как долго это будет продолжаться?» Про него говорят, что он — русский бог Hearthstone.

Кочетковы вместе занимаются косплеем с 2008 года. Для них это хобби, которое периодически приносит деньги. Победы на выставках, подписчики на Patreon, продажа старых костюмов, работа на мероприятиях или косплей на заказ от компаний-разработчиков — вариантов по заработку немного. Так, например, фотосессия про превращения Джайны Праудмур в ледяного лича появилась благодаря Blizzard.

«Я всю жизнь чем-то увлекалась: играми, фэнтези, сериями книг или фильмов, постоянно посещала творческие кружки и секции, училась в музыкальной, а затем и в художественной школе. Поэтому мои родные ничуть не удивились моему увлечению косплеем, они поддерживают меня и всегда радуются моим успехам в этом направлении», — рассказывала Кочеткова в интервью порталу GME.

Совсем скоро Кочетковы посетят московскую выставку «ИгроМир». На неё приедет и Blizzard со стендами Overwatch и Heroes of the Storm. Мероприятие пройдет с 28 сентября по 1 октября.