100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Вторая десятка

EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В шестом выпуске — футболисты, которые чуть-чуть недотянули до первой десятки.

EA Sports продолжает объявлять рейтинги лучших футболистов мира в FIFA 18. Уже сегодня вечером мы узнаем лучших из лучших, а пока — вторая по значимости десятка. Или места с 20-го по 11-е.

20. Антуан Гризманн («Атлетико»)

19. Тибо Куртуа («Челси»)

18. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

17. Гарет Бэйл («Реал»)

16. Джорджо Кьеллини («Ювентус»)

15. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

14. Алексис Санчес («Арсенал»)

13. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)

12. Лука Модрич («Реал»)

11. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

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100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть первая EA Sports начала объявлять имена лучших игроков мира. В первом выпуске — места с 100-го по 81-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть вторая EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. Во втором выпуске — места с 80-го по 61-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть третья EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В третьем выпуске — места с 60-го по 41-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть четвёртая EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В четвёртом выпуске — места с 40-го по 31-е.