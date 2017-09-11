— Black подтвердил, что боги рандома на нашей стороне в борьбе с роботами!

Форум Reddit — о победе Black над искусственным интеллектом OpenAI, последних в командах и свадьбе Клемента «Puppey» Иванова.

Темы недели

Перестановки в китайских составах

Организация Vici Gaming в Китае стала главным объектом трансферной перетасовки. Три состава обменялись игроками, создали крутую основную команду, а потом продали Сю «fy» Линьсэня в LGD. Там он будет играть на позиции оффлейнера. А вот Сю «Burning» Жилей снова взял перерыв в карьере. Сколько он продлится, неизвестно.

— VG выглядят очень опасно. Наверное, даже к лучшему, что Rotk теперь не играет. За последние пару сезонов стало очевидно, что его средненькая механика уже выгоняет его из состава.

— Inflame на своем стриме недавно намекнул, что поскольку Fy обычно активный игрок, который работает на инициацию в своей команде и задает темп, он может подходить для третьей позиции. Кроме того, Fy опубликовал скриншот, его у него 90% винрейт на оффлейнерах.

— Agressif удален из tier-1 китайской доты.

— END не хуже Burning, а может даже лучше. Жаль, что он меняет свой ник на какое-то непроизносимое фуфло.

— Даже не знаю, как эти перерывы в карьере будут работать с новой системой. Думаю, Burning тоже не понимает. Это может закончиться перерывом на весь год.

Team Secret

Самый необычный решаффл в Европе снова провела Team Secret. Свободные позиции в составе заняли Маркус «Ace» Хёлгард и Адриан «FATA-» Тринкс. Причем второй тоже сменил позицию — он будет играть на сложной линии. Решил идти по стопам Густава «S4» Магнуссона.

— Fata в сложной должен быть лучше, чем Khezu? Посмотрим, сработает это или нет, но я не думаю, что Secret переживут еще один неудачный сезон.

— Не могу дождаться матча Fnatic против Secret. Должны быть сочные мемы.

— Теперь Ace будет козлом отпущения у фанатов Team Secret.

— Ace давно заслужил топ-команду — он очень последовательный керри с широким пулом героев (включая смертельно опасного Meepo). MidOne по-прежнему будет настоящим керри. Переход Fata в сложную — это не удивительно, в расцвете сил он, как и S4, играл на мидерах, которые контролируют темп игры. С его набором плеймейкеров он легко может меняться со второй позиции на третью. И опыт его неоценим на сложной линии.

— Кому-нибудь еще кажется, что этот состав также хорош, как и с Khezu и MP? Я не вижу здесь значительного улучшения.

The Dire

Питер «PPD» Дагер решил, что лучшее, что было в его жизни — это турниры по Dota 2. Поэтому он решил вернуться и собрать новую команду. В его составе должен был играть Роман «Resolution» Фоминок, но его перехватили OG. Так что позицию керри оставили Pajkatt. Ну и не обошлось без классических американских новых звезд — в миду сыграет Квинн «CCnC» Каллахан. А Людвиг «Zai» Вольберг снова вернется на среднюю позицию. Первый матч команде пришлось сыграть с заменой, так что они уступили со счетом 0:2 перуанцам из Infamous.

— Zai, видимо, хотел играть на 3-й позиции. Он был невероятным хардлайнером, когда играл в Secret. За его Dark Seer было очень интересно наблюдать, хотя обычно игры за этого героя невероятно скучные.

— Все будет зависеть от Pajkatt. Этой команде будет легко против DC, если он будет хорошо играть. Но вообще Mason будет разрывать, пока PJ ничего не делает. У DC намного лучше кор-герои, а у стака PPD — саппорты.

— Я чувствую, что судьба этой команды определится скиллом CCnC и PJ, если Misery сможет играть на 4 позиции также эффективно, как и другие топовые игроки. И битва ветеранов TI Fear vs PPD.

— Очень много опыта в одной команде. Для CCnC это должно быть полезно. Я думаю, они будут играть как OG: 4 человека, которые создают пространство вокруг своего мидера.

— Мне кажется, Питеру просто нужно больше игр, чтобы собраться с драфтом. Его пики на FPL тоже были средненькие. Думаю, ему просто нужно больше времени поиграть и почувствовать героев. Годовой перерыв от профессиональной доты — это много.

— Зачем нужно было брать Pajkatt на керри? Когда он показывал что-то нормальное в играх года так с 2015-го?

MVP-Immortals

Бывшие игроки MVP официально вернулись в своем прежнем составе. Только играть они начали в американском регионе, где, по слухам, и останутся. И вполне вероятно, что их новой организацией станет Immortals, которая как раз объявила о своем интересе к этой дисциплине.

— В другом твите он написал «hello NA». Так что можно предположить, что они будут играть в Америке. NA — очень плотный регион в этом году.

— QO зафолловил CEO Immortals в твиттере. Immortals ищут команду по доте. Что бы это значило?

— Я скучал по их драфтам в стиле «просто кликай по героям всю игру».

— Рад видеть, что новые организации приходят в доту. Новая система мэйджоров и майноров — это то, что нужно было, чтобы люди перестали бояться инвестировать в дота-сцену.

— IMT_Whinston: как американская организация, мы открыты игрокам из любого региона, но ищем состав, который захочет представлять Америку.

Black обыграл OpenAI

Человечеству нужен был герой — и мы его получили! Доминик «Black» Рейтмаейр на стриме обыграл OpenAI, причем взял не только одну карту, но и целую серию. Но помните, бот учится на каждом поражении!

— Он выиграл матч. Человечество победило!

— Дважды обыграл его честно. Это впечатляет. Теперь я жду, когда Secret «кикнет» Ace.

— Все говорят про промах, но почему-то игнорируют мастерство Black, когда он подошел близко к боту после того, как он использовал ближний «койл». Это заставило его отменить анимацию среднего и получить несколько секунд на атаку.

— Два промаха. Создатели бота обязательно должны создать ветку на реддите с жалобой.

— Black подтвердил, что боги рандома на нашей стороне в борьбе с роботами!

Свадьба Puppey

Иногда Reddit обсуждает не только драмы, но и радостные события в жизни игроков. Например, на прошедшей неделе все поздравляли Клемента «Puppey» Иванова с днем свадьбы. Конечно, не обошлось без шуток про 10% и мониторы…

— Kuro и их менеджер пришли, Еще там есть Джеймс, zai, OD и Sheever.

— Единственный день в неделе, когда я не в Тарту, а тут половина дота-сообщества.

— Мне одному кажется, что Puppey выглядит так, как будто готов с кем-то подраться?

— Вот черт, это все прошло так незаметно. Поздравляем, Puppey!

— Нет фоток Dendi со свадьбы? Их дружба закончилась?

— Поздравляю! И хорошо, что он оставляет свою личную жизнь личной.

— Лучшая часть свадьбы — это когда молодые кидают наушники в мониторы.

— А она заберет у Puppey намного больше, чем 10%.

Споры о приглашениях на PGL Minor

Но и без скандалов на прошедшей неделе не обошлось Team Spirit не получила приглашение на закрытую квалификацию к PGL Minor. Директор организации открыто высказался по этому поводу, поставив под сомнение основания, по которым организаторы турнира выдают приглашения. К тому же, они и не выходили на контакт с командой, чтобы объяснить свое решение. В любом случае, Team Spirit открытую квалификацию прошла, но осадок остался. И он уже не первый в истории PGL.



— DD не должна получить прямое приглашение. PGL следует внимательней относиться к тому, кого звать, но в очередной раз они продемонстрировали свою некомпетентность.

— Я бы не стал списывать со счетов DD. У наа были интересные результаты. СНГ-регион намного глубже, чем большинство других, у них отличная открытая квалификация, которая хорошо сработала на TI.

— А еще они позвали EG вместо OG или VP. Обе команды теперь играют квалификации.

— Как так могло получиться, что организацию пригласили делать дота-турниры, она 2 раза потрясающе сделала свою работу, а с тех пор каждый раз все хуже? Даже этот TI был не самым лучшим по сравнению с предыдущим и был полон административных ошибок. Они просто перестали заботиться о том, как делают свою работу?

— Отдельные турниры имеют право приглашать любые команды, но раз это майноры, то они должны отвечать перед Valve и сообществом за свои действия. И в этом случае мне интересно, почему пригласили Na'Vi и DD, но не Spirit. Я рад, что мою любимую команду позвали в квалификацию, но это не просто очередной турнир. Эта ситуация затрагивает многие другие проблемы.

— Турниры имеют право приглашать того, кого они хотят. Грустно, но это правда.

— Да, Valve же никогда не приглашала плохие команды в квалификации вместо составов получше! Давайте посмотрим хотя бы на американские квалификации. Всем обычно плевать, когда нет возможности развести драму.

Фото недели

Это лидер партии зеленых Норвегии Расмус Ханссон. И кажется, он знает, кто лучший герой в Dota 2.

Арт недели

Каждый год еще в течение месяца художники посвящают свои работы победителям The International. Этот арт вполне может стать основной для следующей обложки TI.

Момент недели

Пока другие регионы только разминаются, Америка уже во всю играет. CompLexity не только идеально стартовала на турнире King's Cup, но и показала несколько интересных стратегий и игровых моментов. Например, таким способом игроки команды нападали на Storm Spirit, минуя Linken's Sphere.

Провал недели

Что за неделя без сюрпризов от Джеки «EternalEnvy» Мао? Это видео определенно понравится его хейтерам. Ведь тут он умирает целую минуту.