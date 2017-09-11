Роналду или Месси? 10 лучших игроков мира по версии FIFA 18

Многие смеялись над нами, что мы включили Игуаина в наш собственный прогноз лучших игроков в FIFA 18, а вот оно как получилось. И на самом деле, место аргентинца в топе заслуженно, особенно если оценивать его прошлый сезон. Игуаин помог «Ювентусу» выиграть все на домашней арене, а также выйти в финал Лиги чемпионов. Но важнее другое — форвард продолжает много и стабильно забивать, а это главное. В FIFA 18 аргентинец стал чуть медленнее, зато прибавил в игре в пас и дриблинге.

Место немецкого полузащитника в первой десятке — пожалуй, главная неожиданность этого рейтинга. Впрочем, популярности Кроосу в игре столь высокая позиция все равно не прибавит. Из-за очень низкой скорости (которая, впрочем, выросла аж на 5 пунктов), Тони не пользуется в последние годы вниманием и любовью фанатов FIFA. И вряд ли что-то изменится в новой игре. Но все же отметим прогресс немца — плюс 2 к общему рейтингу, а также улучшенная почти во всех показателях карточка по сравнению с FIFA 17.

По версии футбольного симулятора от EA Sports, Азар в этом сезоне является лучшим игроком АПЛ, ведь все его конкуренты остались в прошлой десятке. Как и раньше, благодаря высокой скорости, хорошему удару и дриблингу, бельгиец будет в особом почете в режиме Ultimate Team. Особенно у тех игроков, кто будут собирать в FIFA 18 составы из футболистов АПЛ, а таких, бьемся об заклад, будет большинство. По сравнению с прошлым годом изменения на карточке бельгийца небольшие, но заметные — выше дриблинг, удары, пас и «физика».

7. Серхио Рамос («Реал»)

Главный человек в обороне мадридского «Реала» и, возможно, лучший центральный защитник мира прямо сейчас. Рамос к 30-ти годам набрал феноменальную форму: он хорош и у своих, и даже у чужих ворот, что особенно помнят болельщики «Атлетико». В FIFA 18 испанец стал чуть медленнее, зато прибавил почти во всех остальных показателях. Общий рейтинг также заслуженно вырос на единичку.

Ровно посередине десятки — два игрока «Баварии», который провели не выдающийся, но очень хороший сезон на своем высочайшем уровне. Первый — поляк Роберт Левандовски, который впечатлил EA Sports настолько, что они подняли ему общий рейтинг на единичку, а также повысили показатели удара, дриблинга и паса.

Второй — Мануэль Нойер. Показатели лучшего вратаря мира, впрочем, по сравнению с прошлым годом почти вообще не изменились. Что, наверное, справедливо — все-таки Нойер и его «Бавария» провели ровный сезон без взлетов и падений, выиграв домашнее первенство, но оступившись в Лиге чемпионов.

Распад грандиозной барселонской тройки MSN не повлиял на их местах в рейтинге. Неймар на месте, Месси — тем более, но и Суарес тут как тут. Уругваец, как и его коллега по списку, Мануэль Нойер, почти вообще не изменился за сезон. Стали чуть хуже удары, зато возросла «физика».

3. Неймар («ПСЖ»)

Нам еще только предстоит оценить в будущем переход года, который совершил Неймар из «Барселоны» в «ПСЖ». Насколько, например, переезд в Париж отразится на карьере бразильца, не потеряет ли он мотивацию. Но прямо сейчас Неймар — один из лучших игроков на планете, и в настоящем футболе, и в FIFA 18. Он продолжает оставаться одним из двух (что забавно, второй — Усман Дембеле, который заменил бразильца в «Барселоне») футболистов в игре с пятью звездами на финтах и на «слабой» ноге. Также ждем, что с переходом Неймара в «ПСЖ», количество команд, составленных из игроков французского первенства, в FIFA заметно увеличится. В новой версии игры бразилец стал чуть быстрее и прибавил в «физике».

Когда-то вечно первый в игре от EA Sports аргентинец из «Барселоны» потихоньку превращается в вечно второго, уступив и в этом году титул лучшего игрока мира по версии FIFA Криштиану Роналду. За год по версии игры Месси почти вообще не изменился. Единственное отличие его новой карточки от предыдущей — минус один балл в показателе дриблинга.

1. Криштиану Роналду («Реал»)

Король продолжает восседать на троне. Португальский игрок провел феноменальный сезон и по праву занимает первое место в рейтинге лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Однако тут есть нюансы. Виртуальный Роналду за год потерял сразу два балла в скорости, а также один в дриблинге, что, скорее всего, не понравится его поклонникам. Но это все, увы, довольно предсказуемые изменения, связанные с возрастом игрока. Ведь Роналду в будущем феврале исполнится уже 33 года.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть первая EA Sports начала объявлять имена лучших игроков мира. В первом выпуске — места с 100-го по 81-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть вторая EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. Во втором выпуске — места с 80-го по 61-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть третья EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В третьем выпуске — места с 60-го по 41-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть четвёртая EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В четвёртом выпуске — места с 40-го по 31-е.

100 лучших футболистов мира по версии FIFA 18. Часть пятая EA Sports продолжает объявлять имена лучших игроков мира. В пятом выпуске — места с 30-го по 21-е.