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Текст: Яна Медведева

Осенняя лихорадка. Расписание турниров и квалификаций по Dota

Подробности ближайших майноров и мэйджоров для тех, кто уже не понимает, что происходит.
12 сентября 2017, вторник. 14:15 Киберспорт

11 сентября стартовали квалификации на два майнора по Dota 2. При этом Valve так и не поделилась обещанным календарем турниров, распределением квалификационных очков и прочими подробностями сезона. Для тех, кто за чередой анонсов запутался, что и когда нужно смотреть, мы собрали все самое важное о ближайших чемпионатах.

SL i-League Invitational

Прямые приглашения: неизвестно (2 команды)

Старт квалификаций: 11 сентября (Юго-Восточная Азия, СНГ и Южная Америка), 18 сентября (Китай, Европа, Северная Америка)

Формат отборов: в каждом регионе 8 команд посеяны в сетку double elimination в матчами до двух побед. Гранд-финал пройдет в формате best-of-5. Из каждого региона на LAN-финал проходит по одной команде.

Где посмотреть: каналы Starladder.

LAN-финал: с 12-го по 15-е октября.

Место проведения: «Киев Киберспорт Арена», Киев, Украина.

Призовой фонд: $300 тыс.

Почему стоит посмотреть. Размеренные квалификации, в которых никто никуда не торопится. Большая сетка, best-of-3, пара матчей в регионе за день — и не надоедает, и в командах не запутаешься. К тому же, по календарю это первый майнор, который задаст начальную планку турнирам этой серии.

PGL Open Bucharest

Прямые приглашения: Evil Geniuses, LGD Gaming

Старт квалификаций: 11 сентября (Юго-Восточная Азия и Южная Америка), 15 сентября (Китай), 18 сентября (Европа, СНГ, Северная Америка).

Формат отборов: восемь команд в каждом регионе разделены на 2 группы. Внутри них они по кругу играют bo1-матчи, по результатам которых по два лучших состава попадают в плей-офф. На LAN-финал попадают по одной команде из каждого региона.

Где посмотреть: каналы RuHub.

LAN-финал: с 19-го по 22-е октября.

Место проведения: студия PGL в Бухаресте, Румыния (без зрителей, только трансляция)

Призовой фонд: $ 300 тыс.

Почему стоит посмотреть. Если у вас выпадает свободный день, который хочется просидеть перед компьютером, то это самая подходящая квалификация. Команды в первый день в каждом из регионов играют целый марафон из bo1 на двух параллельных трансляциях. К тому же, PGL уже успела отличиться скандалами с приглашениями, отсутствием зрителей на LAN-финале, а теперь еще и использованием тайм-рейтинга для определения участников плей-офф отборов. В общем, об этом турнире уже все говорят, а вы все еще его не смотрите.

ESL One Hamburg

Прямые приглашения: Newbee, Team Liquid

Старт квалификаций: 18 сентября (Китай), 21 сентября (Европа, Северная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия и СНГ),

Формат отборов: В отборах в каждом регионе примут участие по 12 команд: четыре пройдут открытые квалификации, еще четыре получат приглашения второго уровня, оставшиеся — приглашения первого уровня. Всех участников посеют в сетку single elimination (до первого поражения в серии). Коллективы из открытых отборов и обладатели тир-2 инвайтов сыграют в первом раунде, а команды, получившие приглашение первого уровня, стартуют со второго раунда. На LAN-финал также пройдут по одному победителю от региона.

LAN-финал: с 28-го по 29-е октября.

Место проведения: Barclaycard Arena, Гамбург, Германия.

Призовой фонд: $ 1 млн.

Почему стоит посмотреть. Первый мэйджор сезона, да еще и от организаторов, которые редко подводят и расстраивают. Если на квалификациях к майнорам команды еще смогут сослаться на слабую заинтересованность, то ESL — это настоящая проверка обновленных составов. Приглашенных команд всего две, регионам досталось всего по одному слоту, так что битва за места будет напряженной. Главное, чтобы организаторы не ошиблись с приглашениями на отборы, а то без драм не обойдется.

The Perfect World Masters

Прямые приглашения: неизвестно (три команды).

Квалификации: 26-29 сентября.

Формат отборов: Неизвестно. Китайские команды получат два слота на турнире, команды из других регионов — по одному слоту.

Почему стоит посмотреть. В очередной раз Perfect World будет стараться избавиться от шлейфа из мемов и жалоб, который до сих пор тянется за организаторами со времен Shanghai Major. На трансляции этого турнира можно будет жаловаться на каждую мелочь, причитая, что «им вообще нельзя давать организовывать соревнования». А если серьезно, то китайские чемпионаты всегда наполнены местным колоритом, а организаторы любят устраивать сценические шоу. Так что если ничего не сломается в процессе, то будет как минимум красиво. Главное, чтобы команды не отказались от участия в нем из-за забитого графика и предвзятого отношения.

DreamLeague

Прямые приглашения: нет (все команды проходят через квалификации).

Квалификации: открытые квалификации стартуют 19 сентября. Закрытая квалификация в Южной Америке — 27-29-е сентября, в Северной Америке — 4-5-е ноября, в Юго-Восточной Азии — 11-12-е ноября. Остальные регионы пока не определились с датами отборов.

Формат квалификаций: в Южной и Северной Америке, Юго-Восточной Азии и Китае в отборах примут участие по 4 команды, одна из которых пройдет открытую квалификацию. Коллективы сыграют сетку double elimination, а ее победители попадут на LAN-финал.

Европа и СНГ временно объединят в один регион, чтобы сохранить привычный для DreamLeague формат лиги. 5 приглашенных европейских составов, 3 лучшие команды из СНГ и по 1-му одному победителю открытых квалификаций из каждого подрегиона — таков состав участников нового сезона. Как и раньше, команды будут играть друг с другом матчи из двух карт, а по количеству набранных очков определят четыре коллектива, которые отправятся на LAN-финал. Если вдруг среди них не окажется представителей СНГ, то четвертое место от Европы лишится своего слота на турнире, а его место займет лучшая команда из СНГ. Таким образом организаторы обеспечат и честный и интересный формат, и участие представителей всех регионов.

LAN-финал: с 1-го по 3-е декабря.

Место проведения: Йенчепинг, Швеция.

Призовой фонд: $ 1 млн.

Почему стоит посмотреть. Пока что это первый турнир, который полностью отказался от приглашений. Так что это отличный способ увидеть в действии и чемпионов The International, и лучшие команды каждого из регионов. А они будут в них участвовать, потому что DreamLeague в этом году раскошелилась на увеличенный призовой фонд и получила статус мэйджора. При этом организаторы уверяют, что чемпионат не потеряет своей изюминки — сумасшедших эфиров лиги с мемами, «красной кнопкой» и звонками победителям матчей. Осталось только выкроить время в плотном турнирном графике.

Что еще посмотреть?

Как минимум два турнира при поддержке Valve еще не анонсировали подробности отборов и LAN-финалов. С 4 по 10 декабря участников должна принимать студия MarsTV в Китае, а 15-17 декабря — уютный The Summit, который в этот раз должен стать чуточку серьезней. Но пока не известны все детали, студия Beyond the Summit уже разыгрывает первую квоту на свой чемпионат — ее получит команда, выигравшая американский онлайн-турнир King's Cup. На нем уже дебютировали все лучшие команды Северной и Южной Америки (кроме Evil Geniuses).

Кроме того, по слухам, организаторы забили еще одно небольшое окошко в турнирном графике — его займет новый сезон DotaPit, который получил статус майнора.

Ну а пока наслаждайтесь квалификациями. До тех пор, пока Valve не объявят подробности рейтинговой системы, команды будут участвовать в максимальном количестве отборов, чтобы не упустить лишние очки. А это значит, что зрителей ждет очень много хорошей доты. Иногда даже слишком много.

календарь LAN-финалов мэйджоров и майноров по Dota 2

календарь LAN-финалов мэйджоров и майноров по Dota 2

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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