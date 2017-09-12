20 лучших игроков РФПЛ в FIFA 18. Вторая десятка

В преддверии релиза FIFA 18 EA Sports продолжает знакомить с рейтингами виртуальных футболистов в игре. На протяжении последних дней мы следили, кто же станет лучшим футболистом мира, а сейчас пришла пора взглянуть на главных героев отечественного первенства, представленных в FIFA 18.



По просьбе нашего сайте, EA Sports назвала 20 лучших игроков РФПЛ, которые будут в FIFA 18. Рейтинг получился, скажем так, интересным. По традиции, сегодня мы расскажем о второй десятке игроков, завтра — про самых-самых.

Кристиан Нобоа («Зенит»)

Эквадорский полузащитник второй год подряд входит в двадцатку лучших игроков нашего чемпионата по версии FIFA. Но несмотря на довольно удачный сезон в составе «Ростова» и переход в «Зенит», показатели Нобоа в игре ухудшились (особенно, пасы). Его общий игровой рейтинг также понизили — с 80 на 79.

Понтус Вернблум (ЦСКА)

Шведский терминатор из ЦСКА в прошлом году не попал в двадцатку сильнейших. Но с отъездом многих легионеров, Вернблуму нашлось место в новой. Карточка опорного полузащитника в FIFA 18 почти полностью идентична той, что была в прошлогодней версии игры. Единственное, и неприятное, отличие — показатель скорости, который уменьшился на 4 балла.

Василий Березуцкий (ЦСКА)

Василий Березуцкий и в 35 лет остается одним из лучших защитников РФПЛ. Однако с каждым новым выпуском FIFA он все больше теряет в своей скорости — по сравнению с прошлой версией игры аж минус пять пунктов.

Игорь Денисов («Локомотив»)

Игорь Денисов, который предыдущий раз замыкал двадцатку сильнейших, тоже не молодеет — полузащитнику столичного «Локомотива» уже 33. Возможно, именно с возрастом можно связать драматическую потерю скорости со времен FIFA 17 — минус 9 баллов. В остальном показатели Денисова за сезон изменились незначительно.

Александр Самедов («Спартак»)

Самедову тоже 33, но в него EA Sports продолжает верить. Карточка новоиспеченного чемпиона России в составе столичного «Спартака» за год почти вообще не изменилась. Стал чуть лучше показатель ударов, но ухудшился дриблинг.

Станислав Крицюк («Краснодар»)

Пожалуй, одна из неожиданностей этой двадцатки — попадание в нее голкипера «Краснодара». Крицюк провел ровный сезон, а его карточка по сравнению с FIFA 17 почти никак не изменилась.

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Рядом с Крицюком — главный вратарь страны Игорь Акинфеев. Но если голкипер «Краснодара» попал в этот рейтинг благодаря стабильности и отъезда из РФПЛ многих игроков, то рейтинг Акинфеева за год снизился на один балл. Из-за этого вратарь ЦСКА переместился за год из первой десятки во вторую.

Андреас Гранквист («Краснодар»)

Еще один швед в списке — центральный защитник «Краснодара» Гранквист. Его показатели, как и многих коллег по этому списку, за год не сильно изменились. Даже медленнее Гранквист не стал, а ведь ему уже 32 года.

Виталий Денисов («Локомотив»)

EA Sports подробно следит за всеми футбольными чемпионатами, которые есть в игре, но иногда случаются интересные ситуации. Например, разработчики игры очень любят крайнего защитника «Локомотива» Виталия Денисова, который в двадцатке есть, а, например, Дзюбы, Фернанду из «Спартака», аргентинцев из «Зенита» и многих других нет.

Сердар Таски («Спартак»)

Еще один игрок «Спартака» после Александра Самедова, который почти никак не изменился по сравнению с прошлым годом. Разве что Таски в FIFA 18 стал менее физически сильным игроком по сравнению с прошлым выпуском. Как и в прошлом году, он расположился во второй десятке игроков РФПЛ.

Читайте завтра на «Чемпионате» — 10 лучших игроков РФПЛ по версии FIFA 18.