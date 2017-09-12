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Текст: Яна Медведева

«Нам необходимы чёткие правила, иначе мы скатимся в анархию»

На южноамериканской сцене Dota 2 происходит какой-то кошмар. И местные организации считают, что во всём виновата Valve.
12 сентября 2017, вторник. 18:30 Киберспорт

11 сентября южноамериканская сцена Dota 2 пережила очередной скандал. Хуан «Atun» Очоа ушел из команды Mad Kings за несколько часов до старта квалификаций на майнор. Он решил присоединиться к составу DC.SA — и ничто не могло ему помешать. Здесь, в Перу и Бразилии, у киберспорстменов в Dota 2 редко бывают оформлены письменные контракты. Еще реже — выполняются обещания и обязательства.

На эту историю бы никто не обратил внимание, но организация решила публично ткнуть игрока в его непрофессионализм и попробовать подавить на жалость. Мол, посмотрите, какой нехороший, оставил нас без игрока на старте отборов на первый турнир! На что Atun заявил, что контракта у него не было, обещанного организация не выполняла и он был свободен делать, что ему хочется. И сделал. Это случилось через 30 часов после анонса нового состава Mad Kings, который строили вокруг Atun.

В подобные ситуации во время текущего трансферного окна попадала практически любая организация в Южной Америке. Филипе Астини, владелец и создатель клуба Midas Club Elite, назвал происходящие в регионе перестановки «аукционом». И заявил, что в происходящем хаосе виноваты не игроки, не организации, а Valve. Проблема в том, что компания так и не объявила правила и рамки трансферного окна, так что никто и ничто не способно остановить бесконечные переходы киберспортсменов из состава в состав.

«Может, вы выросли в Европе или Америке, и я рад за вас. Но мы говорим о суровом месте, которое называет Южная Америка и где нельзя применить здравый смысл. Нам необходимы четкие правила и четкий контроль над их исполнением, иначе никто не будет их уважать, и мы скатимся в смертельную анархию», — написал Астини на форуме Reddit.

Организация Midas Club в это трансферное окно потеряла практически весь свой состав. Между прочим, второй по силе в Бразилии. Его перекупила SG e-sports, команда которой распалась на глазах. Как утверждает Астини, эту сделку заключили после честных переговоров, а сам он решил собирать новую команду. Тут-то и началось самое интересное.

«Как только вы начинаете тренироваться, ваши игроки тут же получают новые предложения. И, честно говоря, большинство из них не влезают в рамки здравого смысла с точки зрения затрат. Вы пытаетесь удержать своих игроков — и тут же возвращаетесь на аукцион».

Впрочем, Астини понимает, что все это часть рыночных отношений. Вопрос в другом: ни игроки, ни организации в большинстве своем не собираются придерживаться своих обещаний. Киберспортсмены сбегут, если им предложат на пару долларов больше, а владельцы и не планируют платить те огромные деньги, которые сулят во время переговоров. На деле таким суммам и взяться неоткуда. После пары неудачных попыток сотрудничества игроки и вовсе перестают верить организациям или начинают вить из них веревки, требуя все больше.

Поверьте, я видел состав, который подписал контракты с командой во время решаффла, а через неделю разорвал его даже со штрафом в размере $ 20 тыс., чтобы сменить тег. А потом я наблюдал, как те же игроки вернулись в предыдущую организацию, а через два дня кинули ее, получив предложение получше от клуба, из которого только что ушли.

DC.SA сыграла 3 матча на турнире King's Cup. Каждый из них — с новым игроком. Сначала пробовала выступать с Яваром «Yawar» Хассаном, потом попытала удачи с перуанцем Франком «Frank» Ариасом, затем выманила из Mad Kings Atun. Последний принес составу первую победу над Infamous, потому и закрепился в пятерке. Только говорят, что DC готовы пробовать еще и их не волнует, связывает ли киберспортсмена какие-либо обязательства с действующей командой. А одна замена тянет за собой следующую, а потом новую и новую. В итоге команды снимаются с квалификаций, а организаторы турниров не могут набрать в регионе 6 команд со стабильным составом.

Все проблемы могли бы решить контракты, но и тут все не так просто.

«Да, мы живем в коррумпированной стране, где ежедневно не исполняются 99% законов. И все происходит независимо от того, есть ли у вас контракт. Он ничего не значит, потому что, к сожалению, люди вообще не думают о том, что в нем должен быть какой-то смысл», — заключил Астини.

Бразильский адвокат подтвердил, что законодательство страны вообще не знает, каким образом рассматривать отношения между игроками и организациями. Их нужно регулировать с помощью специального трудового закона, но даже футбольные клубы не всегда берутся с ним связываться — так сложен он в реализации. И стоит какой-то из команд обратиться в суд — она получит встречный иск, по которому с нее потребуют тех самых невыполненных и невыполнимых обязательств. Так и живут.

В Перу с этим проще. Здесь организации действительно могут защитить свои права через суд, но большинство клубов все равно отказывается заключать контракты. Таким образом они избегают лишнего налогообложения, которое пока что не в состоянии потянуть.

Так что единственный регулятор, на который могут уповать организации в Южной Америке — это Valve. Вот кого игроки будут слушаться беспрекословно. Потерять очки или возможность участвовать в мэйджорах для них намного страшнее, чем осуждение или несуществующие штрафы. Гейб для них явно больший авторитет, чем менеджер или владелец организации.

Сам Астини пришел к выводу, что пока Valve не анонсируют систему баллов и закрепления составов, инвестировать в команду и крутых игроков смысла нет. Midas Club объединилась с Team Victory и собрала абсолютно новой состав из новичков киберспорстивной сцены. Большинство из них — выходцы из его собственной лиги Midas Club, на сайте которой зарегистрированы 16 тысяч пользователей. Там же он планирует устроить пробы в «младший состав», который позже наверняка окажется в какой-то сильной организации. Он вместе с менеджером за год существования Midas Club негласно «раздал» в разные руки 4 разные команды.

Говоря о моей команде, варианты от других организаций настолько помутили их рассудок, что в конце концов они просто ждали предложения получше. Оно должно было прийти к ним в воскресенье от той же команды, которая уже подписала моих игроков во время этого же трансферного окна. Предложение им не пришло, так что я решил отпустить свой состав. Потому что мой план B выглядит более долговременно после всех этих проваленных переговоров. И да, я живу в стране, где «долгосрочный» значит «на два месяца» и, честно говоря, никто не думает о таких долгих взаимоотношениях.

Астини уверен, что организации продолжат размахивать перед игроками деньгами и безосновательными обещаниями, а потом снова исчезнут из Dota 2, как это случилось год назад. Потому что нельзя зарабатывать деньги и отбивать свои инвестиции в условиях сцены, где нет правил, а всем заправляют игроки, ведущиеся на лишние 20 долларов.

Аналитики и киберспорстмены в Северной Америке и Европе рассуждают о том, что отсутствие анонсов от Valve не дает им возможность составить расписание квалификаций и выбрать подходящие турниры. Организации в Южной Америке уверены, что молчание от Valve разрушает целую сцену, которой она только что подарила вторую жизнь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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