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Текст: Владимир Чайка

Домой, пора домой! Что надо знать о возвращении VANSKOR в Team Empire

Все дороги ведут к дому, и если Иван «VANSKOR» Скороход хотел реанимировать свою карьеру, он не прогадал с возвращением в Team Empire.
13 сентября 2017, среда. 10:15 Киберспорт

Team Empire последней из сильнейших команд СНГ по Dota 2 объявила полный состав игроков на предстоящий сезон. На место Владимира «RodjER» Никогосяна, который присоединился к Natus Vincere, пришёл Иван «VANSKOR» Скороход — тот игрок, с которым строилась новая «Империя» ещё в 2014 году. Тогда после неудовлетворительных результатов на The International 2014 россиянин на пике форме покинул команду, чтобы примкнуть к «Рожденным побеждать». Что изменилось за эти три года и чего ждать от возвращения VANSKOR в родные пенаты?

После неудовлетворительных результатов на The International 2014 Иван «VANSKOR» Скороход на пике форме покинул Team Empire, чтобы примкнуть к «Рождённым побеждать».

Тот Иван и теперешний — два разных человека. VANSKOR образца трёхлетней давности по неопытности мог позволить себе абсурдные высказывания и посты на форумах, которые до сих пор в штыки воспринимают фанаты игры. Но за это время Скороход набрался опыта, стал более сдержанным и менее вспыльчивым. Одним словом, повзрослел. Что касается его профессиональных навыков, на протяжении всего этого времени они не вызывали сомнений, несмотря на то что Ивану пришлось выступать за несколько стаков второго эшелона.

Иван «VANSKOR» Скороход в составе Na`Vi

Иван «VANSKOR» Скороход в составе Na`Vi

Вернуться домой в Team Empire Скороход мог ещё год назад. Тогда он пришёл в состав вместе с Владимиром «Chappie» Кузьменко и играл в качестве стендина, но остаться не захотел. Выбор игрока пал на Team Spirit, куда его позвал Артём «fng» Баршак. «Никакой Империи в этот раз», — заявил Иван в своём «Твиттере». На протяжении всего сезона «спириты» были главными конкурентами «имперцев» на звание второй команды в регионе. Символично, что именно они разыгрывали между собой поездку на чемпионат мира.

Несмотря на то что Скороход известен своими выступлениями уже достаточно давно, ему всего 22 года. VANSKOR – однозначно один из самых одаренных игроков поддержки в СНГ, и его профессиональные навыки редко вызывают вопросы. Проблема заключается в том, что Ивану бывает тяжело сойтись характерами с другими напарниками по команде. Поэтому будущее игрока в Team Empire во многом зависит от внутрикомандной кухни: будет ли он чувствовать себя в своей тарелке, чтобы максимально раскрыть потенциал и достичь пика формы, как это уже было в 2014-м, когда он покинул «Империю». Если паззл сложится — коллективу вполне под силу составить серьёзную конкуренцию Virtus.pro, или, по крайней мере, уверенно держатся в топ-2 нового сезона в СНГ.

VANSKOR – один из самых одаренных игроков поддержки в СНГ, и его профессиональные навыки редко вызывают вопросы. Однако ему бывает тяжело сойтись характерами с другими напарниками по команде.

Из официального анонса мы узнали, что Ярослав «Miposhka» Найдёнов перейдёт на «четвёрку», а VANSKOR займёт пятую позицию. Фанаты уже слегка обеспокоены этой новостью, так как управлять командой проще всего на «пятёрке», что и делал капитан Team Empire после ухода Рината «KingR» Абдуллина. Именно по этой причине его и заменили на Владимира «RodjER» Никогосяна незадолго до The International 2017. Скорее всего, часть лидерских обязанностей будет лежать на VANSKOR, об этом частично упомянул и менеджер состава Дмитрий Белов: «С приходом Вани мы получили в своё распоряжение хорошего виспа, шотколлера в начале игры, позитивного тиммейта… Я надеюсь, что уровень комфорта в нашем коллективе будет для Ивана достаточным, чтобы находиться в свой тарелке». Как будут обстоять дела с этим аспектом — открытый вопрос.

Иван «VANSKOR» Скороход в составе Team Spirit

Иван «VANSKOR» Скороход в составе Team Spirit

Опция с героем Io — несомненно сильная сторона нового приобретения Team Empire. Это один из лучших героев Ивана, так что «имперцы» смогут значительно увеличить вариативность своих стратегий. Да и каждая топовая команда обязана уметь играть через «виспа». Очень приличные винрейты у него и за лесных героев, таких как Chen и DOOM, поэтому не исключено, что в некоторых играх мы сможем увидеть его и в этой роли.

Возвращение Ивана «VANSKOR» Скорохода в Team Empire – хороший шанс доказать всем и самому себе, что он действительно высококлассный игрок.

Возвращение в Team Empire для VANSKOR — хороший шанс для всей его карьеры. Шанс доказать всем и самому себе, что он действительно высококлассный игрок, которому под силу достичь самых больших высот. Он покидал «Империю» в качестве восходящей звезды, многообещающего и перспективного игрока, а возвращается блудным сыном. Он пытался обрести себя в поисках более привлекательных вариантов профессионального роста, но после череды неудач вернулся в родные пенаты. Возможно, его место именно здесь? Как ни крути, а самые яркие моменты игровой карьеры Скорохода относятся к временам, когда он был «имперцем». То ли ещё будет!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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