Они проиграли решаффл, но не войну. Неудачные трансферы сезона

Перестановки в составах по Dota 2 принято хвалить и искать в них перспективы и плюсы. Многие команды в это трансферное окно усилились или решили попробовать что-то новое. Но есть игроки и составы, которым сложнее всего дался осенне-летний решаффл.

Кертис “Aui_2000” Линг

Американские команды уже во всю играют турниры и готовятся к квалификациям. Европейские составы подтянулись на тренировки и получили первые приглашения. И вот вроде бы все на месте и при делах, но не хватает одного парня — Кертиса «Aui_2000» Линга. Его товарищи по прошлой команде разбежались по разным составам и даже регионам, а сам он так нигде и не засветился. Игроки даже начали распускать весть о том, что Кертису придется или сесть на тренерское место, или взять перерыв.

По другим слухам, Aui_2000 может оказаться в американо-европейском составе с Армандом “Bone7” Питтнером и Туртоем ”Arise” Лонутом. Его он собирал вместе с Яваром “Yawar” Хассаном, пока того не позвали во второй состав DC. Раз уж у брата Сумаила не пошло с Южной Америкой, то может стоит вернуться к этому плану?

У Кертиса остался еще один запасной путь — неанонсированный состав Digital Chaos. За последние недели в нем могли произойти изменения и в том числе на позиции саппорта. Или же чемпиону The International 5 придется собирать собственную команду и проходить весь путь от открытых квалификаций, потому что претендентов на приглашения в Америке теперь слишком много.

Сунь “Agressif” Чжэн

От второго места не The International до состава, которому не хватает мест даже в региональных квалификациях. Agressif прошел этот путь за два года, хотя еще в прошлом сезоне играл на TI. Не то чтобы на его исполнение жаловались. Скорее считали однообразным и временами неуместным. Когда у VG.J перестала складываться игра, его и вовсе посчитали самым слабым звеном состава. Так из звездной команды при поддержке баскетбольной звезды Agressif попал в самую настоящую тир-3 команду Китая.

FTD раз в полгода меняет керри, пытается иначе расставить линии, а потом снова занимает последние строчки на квалификациях. Состав занял третье место даже во второй лиге DPL, не смог пройти стыковые матчи и вернулся восвояси. Может, теперь Agressif найдет мотивацию для развития и изменений. Но только сейчас на нем лежит ответственность не только за свою игру, но и за всю команду, которая будет смотреть на него, как на спасителя из ада открытых квалификаций.

IG.Vitality

Такова судьба вторых составов — выращивать и воспитывать звезд, а потом отпускать их в свободное плавание в большие команды. Главную звезду прошлого состава Paparazi забрали в обновленную Vici Gaming, а раскрывшийся Injuly и вовсе решил сделать перерыв в карьере. На их место, как водится, пришли молодые ребята. Flyby уже понюхал порох разнообразных квалификаций и даже про-лиги DPL, а вот Srf многое будет в новинку.

IG.V и в прошлом сезоне не отличалась высокими результатами на международной сцене. Команде удавалось прорываться через местные отборы, а потом с треском проваливаться на LAN-финалах. А когда в составе оказываются еще два новичка, задача снова усложняется: вам опять нужно пройти процесс адаптации, почувствовать вкус больших турниров. Если, конечно, им удастся выиграть отборы. Далеко не каждый раз младшим составам удается даже из алмазов сделать бриллиант.

Alliance

Кажется, Alliance опаздывает на трансферный поезд. Впрочем, Джонатан “Loda” Берг этого не боится и уверен, что успеет нагнать состав квалификационных очков на следующей электричке. Осталось только собрать для этого дружную компанию. Если останется из кого.

Как минимум у Loda все еще остается вариант вернуть в команду своих старых друзей — Йоакима “Akke” Актералла и Джерри “EGM” Лундквиста. Если, конечно, второй не боится стать жертвой первого же решаффла. А вот с еще двумя игроками для состава будет сложнее, особенно учитывая, как Alliance всегда пеклись о языковом барьере. Топовых шведов разобрали в команды и стаки, да и, по словам Loda, они должны быть не просто хорошими исполнителями, но и «стать семьей». А на это может уйти немало времени. Но, возможно, именно Alliance окажется той организацией, которая соберет все сливки игроков, неожиданно оставшихся без команды?

Джеки “EternalEnvy”

Мао Джеки проиграл этот решаффл если не в глазах сообщества, то в своих собственных. В течение половины прошлого сезона он говорил, что хочет и готов отказаться от идеи капитанства на позиции керри. Он даже снова начинал тренироваться игре на роли саппорта и искал себе место в американских командах. Потом он отмел эту затею и решил просто перейти в состав, где будет сильный капитан, которому Envy сможет доверять. Попросился к Питеру “PPD” Дагеру, но тот отказал, сославшись на то, что нашел вариант получше. И даже в состав Fnatic Джеки не смог перейти, не попортив себе карму: теперь при любой неудаче ему будут вспоминать, что он зря лишил места в команде Джимми “DeMoN” Хо, который как раз мог стать тем самым лидером.



Да и судя по первым результатам, Envy пока некомфортно в Юго-Восточной Азии. Тут тебе не дают размеренно «пофармить» или ошибаться в драках. Отборы на PGL команда покинула из-за правила о тайм-рейтинге, но и выступление на Starladder начала с поражения от Fire Dragoon. Кто знает, может, Джеки снова не повезло?