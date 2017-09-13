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Квинси Промес
Текст: Андрей Загудаев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В погоне за Промесом. 10 лучших игроков РФПЛ в FIFA 18

EA Sports составила рейтинг лучших игроков российского первенства в FIFA 18. Рассказываем о лучших из лучших.
13 сентября 2017, среда. 17:45 Киберспорт

Вчера мы рассказали о второй десятке рейтинга лучших футболистов РФПЛ по версии FIFA 18, сегодня — первая.

20 лучших игроков РФПЛ в FIFA 18. Вторая десятка
EA Sports составила рейтинг лучших игроков российского первенства в FIFA 18. Рассказываем о нем подробнее.

Игорь Смольников («Зенит»)

Смольников — один из немногих очень быстрых представителей РФПЛ в FIFA 18. Для крайнего защитника у него очень неплохие показатели. Уверены, что Смольников будет хорошим вариантом на старте игры для собирающих гибридные составы из разных лиг в Ultimate Team.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Полузащитник армейцев второй год подряд в первой десятке, однако и рейтинг, и показатели на карточке по сравнению с FIFA 17 стали заметно хуже. Больше всего виртуальный Алан потерял в «физике».

Доминико Кришито («Зенит»)

Если бы итальянца EA Sports сделала центральным защитником, то Кришито был бы прекрасным вариантом на старте игры, когда еще нет средств на суперзвезд. Но на левом фланге с такой невысокой скоростью, скорее всего, итальянец не будет пользоваться популярностью.

Олег Шатов («Зенит»)

Шатов весь прошлый сезон не столько играл, сколько сражался с Мирчей Луческу за место в составе питерского клуба, но все равно оказался в первой десятке. Отличная скорость, 4 звезды на финтах и слабой ноге делают карточку Шатова одной из лучших в РФПЛ в FIFA 18.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Лучший бомбардир прошлого сезона тоже попал в десятку. Как и Шатов, Смолов очень быстр и обладает неплохим ударом в FIFA 18.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Португальский полузащитник уже пару выпусков FIFA находился в числе лучших игроков РФПЛ по версии EA Sports, но только в этом сезоне в реальных играх Фернандеш начал оправдывать свои виртуальные показатели. Как и в FIFA 17, у полузащитника «Локомотива» очень неплохая по меркам нашего чемпионата карточка.

Марио Фернандес (ЦСКА)

Марио Фернандес — один из немногих, у кого случился прогресс относительно FIFA 17. Неплохая скорость для крайнего защитника, отборы и «физика» делают его неплохим вариантом для стартовых составов, особенно учитывая его бразильское гражданство.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Тройку сильнейших игроков РФПЛ по версии FIFA 18 открывает один из лидеров прошлогоднего рейтинга. По сравнению с прошлым годом у Чорлуки заметно выросла скорость (аж на 6 баллов) и другие показатели.

Бранислав Иванович («Зенит»)

Возможно, самый знаменитый и титулованный игрок нашего чемпионата — и тоже в тройке лучших. Как и Чорлуке, Ивановиче чуть не хватает скорости, чтобы стать популярным защитником в FIFA 18.

Квинси Промес («Спартак»)

Виртуальная копия голландца — возможно, лучшая игровая карточка футболиста РФПЛ в FIFA 18. Очень высокая скорость, хороший дриблинг, четыре звездочки на финтах и слабой ноге. Даже национальность позволяет использовать Промеса не только в составах с игроками нашего чемпионата. Расстраивает только довольно невысокий для игрока основы голландской сборной рейтинг в FIFA 18.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алан Дзагоев Бранислав Иванович Ведран Чорлука Доменико Кришито Игорь Смольников Квинси Промес Мануэл Фернандеш Марио Фернандес Олег Шатов FIFA 18 РФПЛ
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