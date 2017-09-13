В погоне за Промесом. 10 лучших игроков РФПЛ в FIFA 18

Вчера мы рассказали о второй десятке рейтинга лучших футболистов РФПЛ по версии FIFA 18, сегодня — первая.

20 лучших игроков РФПЛ в FIFA 18. Вторая десятка EA Sports составила рейтинг лучших игроков российского первенства в FIFA 18. Рассказываем о нем подробнее.

Смольников — один из немногих очень быстрых представителей РФПЛ в FIFA 18. Для крайнего защитника у него очень неплохие показатели. Уверены, что Смольников будет хорошим вариантом на старте игры для собирающих гибридные составы из разных лиг в Ultimate Team.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Полузащитник армейцев второй год подряд в первой десятке, однако и рейтинг, и показатели на карточке по сравнению с FIFA 17 стали заметно хуже. Больше всего виртуальный Алан потерял в «физике».

Доминико Кришито («Зенит»)

Если бы итальянца EA Sports сделала центральным защитником, то Кришито был бы прекрасным вариантом на старте игры, когда еще нет средств на суперзвезд. Но на левом фланге с такой невысокой скоростью, скорее всего, итальянец не будет пользоваться популярностью.

Олег Шатов («Зенит»)

Шатов весь прошлый сезон не столько играл, сколько сражался с Мирчей Луческу за место в составе питерского клуба, но все равно оказался в первой десятке. Отличная скорость, 4 звезды на финтах и слабой ноге делают карточку Шатова одной из лучших в РФПЛ в FIFA 18.

Фёдор Смолов («Краснодар»)

Лучший бомбардир прошлого сезона тоже попал в десятку. Как и Шатов, Смолов очень быстр и обладает неплохим ударом в FIFA 18.

Португальский полузащитник уже пару выпусков FIFA находился в числе лучших игроков РФПЛ по версии EA Sports, но только в этом сезоне в реальных играх Фернандеш начал оправдывать свои виртуальные показатели. Как и в FIFA 17, у полузащитника «Локомотива» очень неплохая по меркам нашего чемпионата карточка.

Марио Фернандес (ЦСКА)

Марио Фернандес — один из немногих, у кого случился прогресс относительно FIFA 17. Неплохая скорость для крайнего защитника, отборы и «физика» делают его неплохим вариантом для стартовых составов, особенно учитывая его бразильское гражданство.

Тройку сильнейших игроков РФПЛ по версии FIFA 18 открывает один из лидеров прошлогоднего рейтинга. По сравнению с прошлым годом у Чорлуки заметно выросла скорость (аж на 6 баллов) и другие показатели.

Возможно, самый знаменитый и титулованный игрок нашего чемпионата — и тоже в тройке лучших. Как и Чорлуке, Ивановиче чуть не хватает скорости, чтобы стать популярным защитником в FIFA 18.

Квинси Промес («Спартак»)

Виртуальная копия голландца — возможно, лучшая игровая карточка футболиста РФПЛ в FIFA 18. Очень высокая скорость, хороший дриблинг, четыре звездочки на финтах и слабой ноге. Даже национальность позволяет использовать Промеса не только в составах с игроками нашего чемпионата. Расстраивает только довольно невысокий для игрока основы голландской сборной рейтинг в FIFA 18.