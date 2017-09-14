Докажи, если сможешь! Кто, как и зачем наказывает киберспортсменов

Разработчики игр и организаторы турниров уже давно и довольно успешно позиционируют киберспортивные дисциплины в качестве составной части большого спорта. Этому способствует признание киберспорта на государственном уровне, развитие профессиональных организаций, стремительный рост аудитории и призовых фондов чемпионатов.

Но как ни странно, в стремлении зарекомендовать киберспорт на должном уровне представители индустрии не ограничиваются использованием исключительно положительной информации о достижениях в этой сфере, но и практикуют карательные меры.

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Дисквалификации игроков за использование читов уже стало общим местом в Counter-Strike: Global Offensive. Пойманные на «технологическом допинге» киберспортсмены лишаются права выступать на турнирах, и как следствие, остаются без контрактов с профессиональными организациями. Подобные наказания становятся логичной расплатой за очевидное и сознательное неспортивное поведение прогеймеров. Однако в последнее время штрафные санкции со стороны организаторов турниров и владельцев киберспортивных команд всё чаще применяются за нарушение регламента соревнований и даже за неподобающий моральный облик игроков.

В стремлении зарекомендовать киберспорт на должном уровне представители индустрии всё чаще практикуют карательные меры в отношении провинившихся игроков.

Докажи, или я убью тебя!

10 сентября трое из пяти игроков бразильской команды Immortals опоздали на финал DreamHack Montreal 2017 по CS:GO. 26-минутная задержка матча стоила коллективу технического поражения на первой карте, после чего игра всё же началась, но обернулась для Immortals разгромом от North со счётом 9:16. Примечательно, что по словам тренера Counter Logic Gaming Стива «Ryu» Раттакаса, участники Immortals незадолго до этого опоздали и на полуфинальный поединок с его командой, но смогли избежать наказания со стороны организаторов.

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Уже тогда скандал начал набирать обороты. Формально его причиной стало предположение одного из игроков CLG, что «бессмертные» явились на игру в состоянии похмелья. На этот выпад Вито «kNg» Джузеппе из Immortals разместил в «Твиттере» пост с угрозой: «Докажи, или я убью тебя!» Несмотря на то, что твит был вскоре удалён, в игровом сообществе поднялась волна негодования, а руководство Immortals заявило, что ситуация в целом не останется без последствий для всех провинившихся.

Дебош в прямом эфире

Практически в то же самое время на другом краю планеты получила развитие не менее драматичная история с участием пьяного киберспортсмена. Южнокорейского старкрафтера Юм «Sea» Бо Суна отстранили от участия в четвёртом сезоне национальной лиги Afreeca Starleague за стрим в пьяном виде и грубые приставания к девушке. Находящийся в подпитии Sea, несколько раз безуспешно пытался обнять сидящую рядом подругу, после чего ударил её кулаком в плечо. Трансляция с вечеринки велась на официальной платформе корейской лиги, а потому организаторы не могли не отреагировать на инцидент.

Кадр из скандальной трансляции с участием Юм «Sea» Бо Суна

На отлучение Бо Суна от соревнований после пьяного дебоша в прямом эфире не смогли повлиять ни его успешное выступление в предыдущих сезонах Afreeca Starleague, ни внушительный послужной список игрока.

Для страны утренней свежести, где киберспортсмены по популярности сродни звёздам шоу-бизнеса, на отлучение Бо Суна от соревнований не смогли повлиять ни его успешное выступление в предыдущих сезонах Afreeca Starleague, ни внушительный послужной список игрока. Сам Sea отрицает свою вину и называет произошедшее в эфире инсценировкой. Для придания своим словам большего веса он пообещал подать в суд на новостные сайты, которые распространяют о нём нелицеприятные слухи.

Язык мой – враг мой

Ещё более плачевные последствия для игровой карьеры имел стрим канадца Мэтта «Dellor» Вона в апреле этого года. Во время одного из рейтинговых матчей представитель Toronto Esports по Overwatch умудрился скороговоркой несколько десятков обозвать своего оппонента нигером. Реакция зрителей не заставила себя долго ждать – некий «доброжелатель» отправил в киберспортивную организацию запись высказываний Вона, после чего Toronto Esports решила расстаться с игроком. В официальном заявлении говорилось о том, что руководство тега будет и впредь жёстко пресекать любые нетолерантные высказывания своих киберспортсменов.

Подобным образом в июле поступило и руководство голландского футбольного клуба «ПСВ Эйндховен», которое разорвало контракт с киберфутболистом Тони «TONYKOKNL» Коком. После официального подписания игрок не продержался в команде и двух дней. Пользователи интернета уличили Кока в любви к «Аяксу», дополнив общую картину скриншотами удалённых записей киберспортсмена с унизительными репликами в адрес болельщиков ПСВ.

«Его поведение далеко от ценностей ПСВ». Как избавиться от фифера за 2 дня Киберспортсмен, который недолго пробыл игроком ПСВ. Всё благодаря высказываниям из прошлого.

За несколько месяцев до этого за свои неосторожные высказывания пострадали представители другой дисциплины – Hearthstone. Компания Blizzard отстранила капитана немецкой сборной Томаса «Sintolol» Циммера и стримера Матса «P4wnyhof» Катаге от участия в Hearthstone Global Games за неуместные и неспортивные комментарии. Основанием для такого решения стала интернет-перепалка, которую затеял Катаге, назвав родителей Циммера гомосексуалистами. Недолго думая, немецкий игрок вслух оправдал существование Гитлера в мире, где есть место людям, подобным P4wnyhof. Организаторы турнира не стали разбираться, кто начал первым, и отправили в бан обоих участников конфликта.

Что не запрещено, то… не разрешено

В июне 2017 года в Москве проходил Кубок России по FIFA под эгидой Федерации киберфутбола (ФКФ). Победу в нём одержал Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, однако через несколько дней после завершения турнира киберфутболист и видеоблогер Сергей «Kefir» Никифоров обвинил киберспортсмена в нечестной игре. Главной претензией в адрес Фахретдинова стала повторившаяся дважды по ходу чемпионата ситуация с нажатием на кнопку PS, которая выбрасывает игроков в меню консоли. Пикантности ситуации придавал тот факт, что данное действие не упоминается в качестве запрещённого приёма в регламенте соревнований.

По мнению Никифорова, в подобной ситуации киберфутболист должен был как минимум получить согласие соперников на продолжение игры, чего Ufenok77 не сделал ни в первом, ни во втором случае. Kefir потребовал от руководства ФКФ применить к игроку дисциплинарное взыскание. Реакция от организаторов соревнований последовала почти сразу. Руководитель Федерации киберфутбола Юрий Сошинский заявил, что Фахретдинов использовал упомянутый приём в потенциально опасных для него игровых моментах, за что должен быть наказан.

Главной претензией в адрес Роберта «Ufenok77» Фахретдинова стала повторившаяся дважды по ходу Кубка России по FIFA ситуация с нажатием на кнопку PS, которая выбрасывает игроков в меню консоли.

В итоге Ufenok77 был дисквалифицирован со всех турниров ФКФ до конца сезона за неспортивное поведение, неуважение к соперникам и организаторам и за попытку повлиять на ход игр с помощью не регламентированных способов. Кроме того, Сошинский пообещал внести изменения в правила проведения соревнований, согласно которым нажатие на кнопку PS во время матчей будет считаться прямым нарушением.



Впрочем, лишение Роберта Фахретдинова всех квот и приглашений на турниры ФКФ не закрыло ему дорогу на участие в отборочных на чемпионат России 2017 по киберфутболу на общих основаниях и не помешало киберспортсмену два месяца спустя подписать контракт с M19 и Loko E-Sports Team.

«Потому что мы паровозы». Первая пресс-конференция «Локомотива» и M19 Обе стороны заключили стратегическое соглашение и подписали одного из лучших киберспортсменов в FIFA.

Имидж – всё!

Наведение порядка в киберспортивном пространстве является для организаторов турниров и владельцев команд не просто делом чести. За крупными чемпионатами и тегами стоят спонсоры, для многих из которых положительные имиджевые истории пока являются основными дивидендами в стремительно развивающейся индустрии. В такой ситуации отрицательные эмоции публики в ответ на скандальные выходки игроков не могут не беспокоить рекламодателей. Как и заминки с трансляциями из-за опозданий участников турниров. По той же причине и киберспортивные организации всё чаще пытаются дистанцироваться от игроков, неспособных держать себя в руках, а язык за зубами. В конце концов, каждый из них имеет шанс доказать своё превосходство над оппонентом в условиях фэйр-плей на соревновательной сцене.