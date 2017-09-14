Новое поколение Сумаилов. Игроки, которые могут взорвать сцену Dota 2

За прошедшие два года сцена Dota 2 сильно изменилась и помолодела. Команды перестали бояться брать неопытных мальчишек из рейтинговых игр. В 2015 году никто не хотел играть с Evil Geniuses, и им пришлось взять в состав пабера Сумаила “Sumail” Хассана. А через 9 месяцев он выиграл The International. Амер “Miracle” аль-Баркави был известен своим высоким MMR, а через несколько месяцев после выхода на профессиональную сцену одержал победу на мэйджоре. Рассказываем вам о пяти игроках, которые в этом сезоне могут если не повторить их путь, то приблизиться к нему.

Квинн «CCnC» Каллахан

В отличие от многих других американских юных звезд, этому парню на восхождение к статусу «многообещающий» понадобилось почти два года. «Мальчик, который с соло убил Miracle», «доморощенный тиран» и «бюджетный Sumail» — у Квинна слишком много прозвищ, заслуг и недостатков, чтобы уместить их в коротком описании. Зато как заказывал Джеки «EternalEnvy» Мао, у него есть 9 000 MMR, большой неограненный талант и настоящий, порой несдержанный, американский характер.



Кроме того, что этот парень творил чудеса на Lina и Storm Spirit и вернул в Америке в мету Puck, он отличается своеобразным и эффективным видением игры. Да еще и разговорчивостью. Так он и попал в студии аналитики крупных турниров.

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В этом сезоне, в отличие от многих самородков, ему удалось вытянуть счастливый медийный билет — из всех возможных вариантов Питер «PPD» Дагер выбрал именно его. И не стоит думать, что чемпион TI повелся исключительно на цифры в профиле. Сейчас для Питера CCnC — это проводник в мире меты рейтинговых игр. Не так давно PPD на FPL выбрал Квинна в свою команду и просто 10 минут слушал его мнение о драфте, сильных линиях, персонажах и связках. Да, всю информацию капитан пропускает через себя, но почему-то именно CCnC для него стал одной из опорных точек в «драфтерском восстановлении». Наверное, что-то в нем действительно есть, кроме вовремя нажатых кнопок.

Bryle

Мальчик, который в 2015 году создал странички в социальных сетях, чтобы написать: «тяжелый труд всегда окупается». Сейчас ему 16 лет, и он один из самых ярких и впечатляющих игроков американской сцены.



У Bryle филиппинские корни, а живет он в Канаде. Наверное, это практически все, что известно широкой публике об этом мальчишке. Он успел поиграть в европейских составах, поучаствовать в нескольких открытых квалификациях и взять рубеж 8500 MMR. Сейчас Bryle занимает второе место на американской FPL и стал на ней первым пиком практически для любого капитана.



От привычных американских звездочек его отличает сговорчивый характер и открытость. Он идет на контакт с новыми людьми, учится у каждого и слушается старших. Примерный мальчик, которого сейчас в регионе холят и лелеют, выращивая чуть ли не в тепличных условиях. «Bryle, попробуй собрать вот этот артефакт», «Bryle, ты ошибся в этом моменте, тебе следует пересмотреть повтор», «Bryle...» — да, сейчас в Америке из любого утюга говорят о нем. О его потрясающем Puck, непобедимом Ember Spirit и мидовой Enchantress, которой теперь заболели все рейтинговые игры.



К сожалению, такая большая известность запоздала к нему буквально на пару недель. Когда в Америке собирались топовые составы, Bryle был просто талантливым «пабером», о котором кто-то где-то слышал. PPD даже собирался пригласить его в свою команду, обсуждал с ним эту возможность, но понял, что пока мальчишке будет мешать школа и неопытность. Sumail после просмотра пары игр Bryle на FPL отдал ему мид со словами: «У этого парня же есть команда? Я хочу сыграть против него». У Evil Geniuses еще может быть шанс на очную встречу с Bryle. Сейчас он играет в составе Iceberg Gaming вместе с Brax. И «злым гениям» стоит держать его на примете. Мало ли, куда и когда соберется Arteezy.

Топиас «Topson» Таавитсайнен

Если мидовый Monkey King стал доставать вас в рейтинговых играх еще до того, как это стало мейнстримом, то можете сказать спасибо этому парню. Он сделал многое, чтобы популяризировать этого героя на средней и легкой линии. Добавьте к этому Pugna, которая выигрывала карты за 20 минут, надоедливого Earth Spirit и сильного Invoker — и получите ядерный коктейль, позволивший этому финну быстро забраться в топ рейтинговой таблицы.



Topson в шутку называют «новым Fear». На стримах он был не слишком эмоционален, в меру разговорчив и очень настойчив в своих целях. «У меня такое ощущение, что он играет по 26 часов в сутки», — писали о нем на форуме Reddit. Труд Topson окупился такими желанными 9 000 MMR и первыми разговорами о нем в сообществе. Например, хайлайтом того, как он с каменным лицом делает Rampage на 12-ой минуте.



Пару лет назад уже пробовал свои силы в любительских и полупрофессиональных турнирах, но в этом сезоне его ждут первые серьезные дебюты. Этому 19-летнему финну прочили место в команде w33, но оказался он в итоге с соотечественниками в составе с Ильей «Illidan» Пивцаевым. С SFT e-sports он уже выиграл сезон ProDotaCup, а недавно обыграл Mousesports на турнире WePlay. Просто греки позволили себе дерзость отдать Topson его Monkey King.



Новоявленных фанатов финского гения волнует только одно — как бы не оказалось, что его талант можно нивелировать парой удачных банов и правильном выборе героев со стороны соперников. А пока от него ждут не 2000 MMR за пару месяцев, а невероятно быстрого восхождения по карьерной лестнице.

Мухаммед «InYourDream» Ризки

Предыдущие три парня только начинают свой путь на большой профессиональной сцене. А вот InYourDream уже берет у судьбы второй шанс. В прошлый раз вы могли слышать об этом парне в начале 2017 года, когда он на несколько дней присоединялся к Fnatic. Потом он снова пропал. И вот теперь вернулся вместе с собственной командой из индонезийских игроков BOOM ID.

Мухаммед — один из тех игроков, которых называют «продиджи». Он начал играть в Dota 2 в середине 2014 года, а уже в 2016-м присоединился к первой команде вместе с друзьями. Потом в рейтинговом матче его заметил Mushi и предложил попробовать свои силы сразу в составе Fnatic. После недели пробного периода мидера позвали на LAN-турнир, там он показал неплохую игру и закрепился в составе. А за день до закрытия трансферного окна просто сообщил, что играть не будет и уедет домой в Индонезию. Как оказалось, его достаточно консервативные и требовательные родители были против отъезда в другую страну. Тогда им нужна была помощь сына с бизнесом, а никак не его увлечение компьютерными играми.



Сейчас для InYourDream основная задача — это привести на большие турниры команду из родной Индонезии. Они побеждают на местных соревнованиях, участвуют в квалификациях и даже отличились парочкой сенсаций. Сам InYourDream 4 месяца назад стал первым игроком, который взял 9000 MMR играя исключительно на родном сервере. Он один из тех редких современных мидеров, в чей пул любимых и активных героев входит Magnus, а его Mirana уже напугала TNC и Mineski. Возможно, наступит момент, когда он сможет покинуть родной дом и показать свою игру и на международной сцене.

Владислав «Crystallize» Кристанек

Может, у него нет 9k MMR, он не занимает первые места в FPL, но о нем теперь говорят во всем СНГ. От Влада пока не ждут, что он спасет целый регион или хотя бы поднимет местную сцену. У него задача уже, но ничуть не проще — вернуть Natus Vincere прежний статус одного из лидеров СНГ.



Новой надежде Na'Vi 18 лет и у него практически нет опыта выступлений на серьезных турнирах. Пачка открытых квалификаций, несколько матчей в качестве замены за разные команды — вот все достижения, с которыми Влад пришел в состав «рожденных побеждать». Crystallize оценивают по-разному — кто-то говорит, чтосдержанный, да и вообще бывший бустер, другие — что он «новый Ramzes666».



В рейтинговых играх он иногда нестабилен. То показывает игру, что хоть хайлайты нарезай, то не может попасть ни одной «хроносферой» в течение часовой игры. Но поклонники юного таланта уверены, что все это от неопытности. немного уроков выдержки — и он сможет покорять самые неприступные вершины. Пока что в новом составе Natus Vincere одержала победы в двух сериях, а Влад в каждой карте играл на новом герое, а две игры закончил без смертей. Может, пока это еще не новая эра для Na'Vi, но определенно новая веха для самого Влада.