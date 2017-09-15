Спасите доту! 10 проблем, которые должен решить патч 7.07

Патч 7.06 в Dota 2 вышел ровно четыре месяца назад. За это время на нем отыграли несколько крупных турниров, в том числе The International 7, а разработчики уже выпустили версию с литерой “f”. И это многим наскучило. Даже Сумаил “Sumail” Хассан в “Твиттере” просил Valve спасти умирающую игру.



Хоть все и понимают, что крупного обновления можно ждать еще пару месяцев, игроки уже начали делиться своими ожиданиями от Dueling Fates. Мы собрали самые популярные просьбы пользователей, без которых патч 7.07 будет недостаточно хорош.

Вернуть баланс

Necro, Veno, Lich, Earthshaker, Nightstalker, Nature's Prophet, Bloodseeker, Spirit Breaker. Если съедать по конфетке каждый раз, когда в одной игре оказывается хотя бы три героя из этого списка, можно заработать проблемы со здоровьем. По данным Dotabuff, ES появляется чаще, чем в каждой третьей игре выше 5000 MMR. Следом за ним идет Necro, у которого 27% «пикрейта». И эта мета, конечно же, просачивается и в профессиональные игры. Их и так каждый день идет невероятное количество, а теперь еще и с одними и теми же стратегиями.



Постепенно команды придумывают способы противостоять неубиваемому Necrophos или надоедливому Earthshaker, но пока это происходит слишком медленно. В небольшом патче после The International IceFrog пытался аккуратно перевернуть мету, но ничего не получилось. А ведь как хорошо было, когда турниры и квалификации били рекорды по количеству использованных героев.

Два новых героя

Хорошо, это желание мало сочетается с восстановлением баланса. Ведь новые персонажи всегда оказываются или слишком сильными, или отвратительно слабыми. Во время презентации Valve в этот раз не рассказала ничего о «Коте в сапогах» и «Феечке». Даже название женского персонажа (Sylph) игроки откопали в глубинах обновлений кода игры. Оставалось только по ролику предсказывать способности Панголина и угадывать анимации по продолжительности звуков у Sylph.



Но игроки ждут не только самого релиза героев, но и специальных мероприятий и развлечений, приуроченных к их выходу. Комиксы, «кастомки», да хотя бы арканы — что-нибудь, чтобы запомнить новых персонажей не только по их нескончаемому количеству в пабах.



Кстати, чтобы игроки не пробовали новых героев прямо в рейтинговых играх, пользователи Reddit предлагают на недельку оставить их в обычных матчах. Так сказать, для тренировки.

Исправление подбора игр

Форумы и твиттер забиты однообразными скриншотами. Игроки с 3000 MMR неожиданно для себя оказываются в одной команде с профессионалами, у которых рейтинг выше на 3-4 тысячи. И речь идет не о групповом поиске, а об обычном рейтинговом матчмейкинге. Ребятам с 4000 MMR приходится иметь дело с игроками, которые не могут добраться и до тысячи. Сотрудники Valve стараются проверять такие посты и постоянно сообщают: «так получилось, потому что кто-то слишком долго ждал игру».



На самом деле, это замкнутый круг. Сначала игроки жалуются, что они слишком долго ждут свой матч. Valve вносят исправления, но из-за этого им попадаются пользователи с рейтингом ниже. Тогда игроки жалуются на неоткалиброванный подбор. Valve снова что-то подкручивают — и время поиска увеличивается. И так раз в пару месяцев. Но ведь когда-то должен найтись тот самый баланс, когда будут довольны все? Кроме игроков с 10k MMR, конечно.

Обновление системы репортов и наказаний

Сначала репортов было слишком много. Игроки разбрасывались ими направо и налево, отправляя соперников и партнеров по команде в ад Low Priority. Теперь их стало слишком мало, а количество нарушителей не уменьшается. Сообщить разработчикам о том, что этот парень мешает тебе наслаждаться их прекрасной игрой, практически невозможно. Но зато SingSing, из-за которого когда-то поднялась волна обсуждения этой проблемы, теперь в безопасности.



Да и сама система наказаний оставляет желать лучшего. Игроки, побывавшие в LP, иногда утверждают, что там даже веселее и интересней, чем в обычном матчмейкинге. А такая дружественная обстановка вряд ли способствует изменению чьего-то противного характера или любви к фиду по миду. Пользователи Reddit предлагают решать проблему радикально — баном. Сначала на день, потом на неделю, а потом и вовсе блокировать аккаунт, если нарушения повторяются. Но с такими серьезными наказаниями нужны и люди, которые будут проверять, по делу ли отправлен репорт или этот кто-то решил сорвать злость.

Обучение для новичков

Valve старательно, но своеобразно пытаются привлечь в Dota 2 новых игроков. Вот они сделали красивый ролик об игре. В нем нет ни кадра геймплея, зато сколько атмосферы! Показали его в сообществе, разместили его на сайте своей же игры… Далеко так не уедешь.



Затем они решили сделать Dota 2 более дружелюбной для новичков. Теперь свои первые матчи они проводят с опытными игроками с высоким рейтингом поведения. Так разработчики снизили риск того, что новички сразу попадут в одну команду с теми, кто любит водить в кино чужих мам. Вот только недовольны оказались те самые опытные игроки. У них на счету по 3-4 тысячи часов, а им приходится играть с ребятами, только что открывшими для себя доту. Для них это скорее наказание, а не честь. Так что игроки предлагают друг другу накинуть пару репортов или покинуть одну игру, чтобы снова не тащить на себе груз «нубов». Как-то не задалось в доте с дружелюбием…

А вместо того, чтобы мучить и новичков и друг друга, игроки предлагают взяться за создание адекватного обучения. такого, чтобы в нем объяснили основные механики, а не только процесс добивания крипов. Ну хотя бы курьером пользоваться научите! А если сделать его продолжительным и обязательным для прохождения, то это может отпугнуть любителей создавать десяток аккаунтов для развлечения.

Осенняя чистка

Каждое обновление в Dota 2 несет в себе новые пачки багов и недоработок. Сообщения о них висят мертвым грузом на форуме разработчиков или остаются заброшенными ветками на Reddit. Один из пользователей форума даже собирает огромные посты, посвященные проблемам каждого из героев. И чем дальше — тем они длиннее. Кажется, этой игре нужна серьезная чистка.



Прошлое подобное обновление закончилось еще таким же количеством проблем. Но оно хотя бы показало, что разработчики готовы взяться за шлифование игры. А пока если баг не выкидывает тебя из клиента, то он считается просто мелким косяком.

Оставить звуковой чат

18 сентября заканчивает действовать Боевой пропуск The International. А вместе с ним пропадут квесты, ставки и, что самое страшное, колесо звукового чата! В Dota 2 станет как никогда тихо… и даже немного грустно. Игроки не раз утверждали, что появление забавных звуков и фраз не только скрасило их пребывание в игре, но и положительно сказалось на моральном настрое. Ведь намного приятней, когда после ошибки ты слышишь грустный тромбон, а не ругань.



Кроме того, игроки даже готовы платить за то, чтобы приобрести новые забавные фразы комментаторов, и уже собирают примеры. Они прям-таки подсказывают Valve, как собрать с них еще немного денег, если арканы будут плохо продаваться.

Неиспользуемые элементы интерфейса

Авторы Мастерской до сих пор с каждым сетом вкладывают красивый загрузочных экран. Некоторые из этих творений оказываются даже лучше исполнены, чем сами предметы. Но использовать их практически негде. После того, как Valve придумали эпичный экран, разделенный на две половины, «обои» канули в небытие и лежат мертвым грузом в аккаунтах. Пользователи предлагают использовать их в качестве заставки на основном экране или во время драфта. Ну или хотя бы ненадолго возвращать на прежнее место.



Еще множество претензий коснулось страницы активностей друзей. Но ли жизнь у людей не самая насыщенная, то ли друзей мало, но часто этот столбец пустует или заполнен чьими-то гневными высказываниями. Чтобы в этой странице появился смысл, игроки предлагают добавлять туда не только Rampage или украденные Аэгисы, но и личные рекорды, ультраубийства и, как вариант, ссылки на хайлайты.

Подробности сезона

Но не одним геймплеем едины. Во время The International показалось, что Valve планирует серьезно взяться за киберспортивную составляющую игры. Нам обещали календарь турниров, системы очков и рейтинговые таблицы. И вот прошел месяц, в некоторых регионах уже завершились первые квалификации, а новостей все нет. Организаторы пользуются расплывчатыми формулировками от Valve, а из-за отсутствия информации о трансферном окне, некоторые команды даже не спешат анонсировать составы. Официальные разъяснения и подробности сезона были бы неплохим дополнением к большому обновлению. Пока не стало слишком поздно.



Да и клиент игры с новостями о турнирном сезоне тоже может претерпеть изменения. Ждать ли игрокам новый Боевой пропуск? Получат ли чемпионаты отдельные страницы в клиенте, где можно было бы следить за турнирными таблицами? И когда, черт возьми, выйдут новые сундуки?

Аркана на Pudge

Мечтать не вредно. И на Rubick, пожалуйста.