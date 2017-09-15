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Текст: Георгий Ядвидчук

Из России с любовью. Представлена новая карта для Heroes of the Storm

Игроки перенесутся в Санкт-Петербург будущего на фабрику по производству роботов системы «Святогор».
15 сентября 2017, пятница. 21:45 Киберспорт

Компания Blizzard приготовила сразу несколько анонсов для фанатов Heroes of the Storm. Первый из них посвящён новой карте — «КБ Вольская» из Overwatch станет новым полем битвы.

Фабрика по производству роботов системы «Святогор» расположена в Санкт-Петербурге будущего. Суровая русская зима, вокруг массивные льдины и вооруженная охрана. На одном участке карты рабочие устроили перекур. Высоко на здании висит плакат «Всегда на страже», который напоминает о войне с омниками.

На карте «Вольская» три линии и три контрольные точки. За них-то и будут сражаться команды. Задача пятёрки — добиться 100% на шкале прогресса при захвате. Поэтому важно не только сторожить точку, но и не подпускать к ней соперника. Когда оппонент пытается оспорить право владения, прогресс замораживается. В случае, если остался 1% до 100%, запускается таймер с дополнительным времем.

При успешном захвате точки два игрока забираются в гигантского робота «Триглав». Один управляет, второй стреляет. Похожий принцип как при игре за Чо’Галла. Места распределяются следующим образом: кто первый нажал, тот и становится пилотом, второй — наводчиком. При этом у «Триглава» приличный набор атакующих способностей.

Каждая контрольная точка расположена рядом с конвейерами. Их можно использовать для повышения мобильности по карте и выманивания противника. Главная задача команд остаётся неизменной — уничтожить вражеский Нексус.

После появления новой карты в Heroes of the Storm разработчики запустят особые задания «Пачимари-мания». Команда, которая будет находить на «Вольской» золотую «луковку», получит награды. За 2 пачимари — эмодзи, за 5 — знамя, за 8 — граффити, за 10 — портрет. И всё с изображениями «луковок».

Разработчики также выпустят тематические образы, новых ездовых животных и карту для режима патасовка —Bash ‘Em Smash ‘Em Robots. Сейчас Blizzard работает над двумя новыми героями: Ана и Крысавчик из вселенной Overwatch. Более подробно о снайпере египетской армии мы расскажем отдельно совсем скоро.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Heroes of the Storm
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