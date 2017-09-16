175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Текст: Яна Медведева

Они выиграли решаффл, но еще не войну. Удачные трансферы сезона

Команды в Dota 2, которым удалось собрать идеальные составы и уже показать отличные результаты.
16 сентября 2017, суббота. 11:45 Киберспорт

Квалификации анонсированы, приглашения розданы, а первые игры уже стартовали. Valve только сегодня официально открыла трансферное окно, но большинство команд уже определились со своими пятерками. Меряться успехами решаффла они будут на игровом поле. Но уже сейчас можно выделить тех, кто больше всех преуспел в усилении составов.

Европа — OG

В это трансферное окно OG ухватили самый вкусный кусочек. Роман «Resolution» Фоминок приехал на The International 7 аналитиком, а уехал игроком, команда которого пробилась в восьмерку сильнейших, и самым желанным свободным агентом на рынке. Мид — это его родная роль, а OG вполне открыты для того, чтобы при необходимости менять игроков позициями. Так что Роман подходил европейской команде идеально.

Да к тому же он пришел на замену Анатану «Ana» Фаму, которого бесконечно критиковали в течение всего сезона. Юный мидер мог вытаскивать даже самые невероятные игры, но при этом все равно ловил от поклонников тонны придирок. То он слишком слаб на линии, то «занимает слишком много леса», то не вовремя жмет кнопки. Вот с таким слабым игроком OG удалось выиграть два мэйджора.

Но теперь-то все изменится. Вряд ли после триумфального выступления на The International к Resolution будут относиться с такой подозрительностью. Да и явно стрел критики в него бросается намного меньше, чем в австралийца. И если с Ana OG в течение года были лучшей командой мира, то чего ждать от нее сейчас?

СНГ — Virtus.pro

СНГ-регион слишком долго жил от решаффла к решаффлу. Постоянные перестановки после первых неудач, потом период адаптации, снова неудачи — и так по кругу. Virtus.pro сделала верный шаг, разорвав эту бесконечную последовательность. Да, оправдать желания поклонников (посмотреть финал TI7 с их участием) не получилось, но и менять в составе им пока ничего не нужно. Перетерпеть поражение и двигаться дальше — это действительно маленькая победа во время трансферного окна.

К тому же, генеральный менеджер организации рассказал, что одним из игроков интересовалась другая команда. Так что состав не только смог противостоять внутренним проблемам, но и поборол внешних «захватчиков». А раз теперь что ни турнир, то мэйджор, то и с победами и титулами будет не так сложно.

Северная Америка — CompLexity

Не то чтобы нынешняя CoL вдруг стала на голову сильнее Evil Geniuses. Но именно эта команда в регионе смогла вынести за трансферный период максимум пользы. В команду вернулись братья Бломдин, Limmp и Chessie, а Дэвид “Moo” Холл перебрался на родную сложную линию. Даже Кайл “Swindlezz” Фридман (который теперь официально Kyle) рад своей роли, хоть и не считает ее самой комфортной.

Сочетание братьев Фридман и братьев Бломдин было самым успешным в современной истории организации. Практически таким же составом коллектив занимал 4-е место на Epicenter и выигрывал все региональные квалификации в 2016 году.

CompLexity уже начала выступления обновленной пятеркой. На турнире King's Cup команда пока не потерпела ни одного поражения. Более того, они даже не были близки к тому, чтобы отдать хотя бы одну карту. При этом команда использует разнообразные стратегии, действует скоординировано и почти не ошибается. И все это с учетом того, что им пришлось помотаться из Флориды в Калифорнию, сбегая от урагана Ирма. На ближайших квалификациях coL будет представлять опасность не только для команд второго эшелона, но и вполне может потрепать нервы Evil Geniuses.

Юго-Восточная Азия — Mineski

Разношерстный состав Mineski удался на славу. По крайней мере, об этом говорят результаты команды на первых квалификациях. Им уже удалось выиграть путевку на WCA, затем они оказались сильнее соперников на PGL Open, а теперь вышли в финал верхней сетки Starladder. И все это без особых проблем и даже немного играючи, а иногда и издевательски.

Восторженные поклонники уже назвали этот состав вторым воплощением Team DK — сочетание Дэрила “iceiceice” Коха и Чай Е “Mushi” Фуна творит свою невероятную магию. Вместе с Nana легендарные игроки легко меняются линиями, ролями и распределяют количество фарма. А Ануча “Jabz” Джиравонг в очередной раз доказывает, что четвертая позиция для него намного комфортней, чем попытки стоять на средней линии на трех героях.

В Mineski сейчас играют на всем. От хардовых Winter Wyvern до мидовых Ancient Apparition. Осталось только не повторить путь Faceless, игроки которой были также круты в регионе, а потом сдувались на международной сцене.

Южная Америка — DC.SA

Оказывается, даже в беспорядочной Южной Америке тоже можно выиграть решаффл. И не мудрено, что победителями здесь вышла DC.SA. Эту команду изначально собирали как звездную Dream Team региона, которая будет кататься по турнирам и набираться опыта.

Странное сочетание бразильцев и перуанцев, саппортов четвертой позиции, несдержанных игроков и абсолютно разных характеров — этот коктейль желательно не взбалтывать, чтобы он не взорвался. Но все это — лучшие киберспорстмены региона, которые объединены целью прорваться на большую сцену. Да еще и все с опытом выступления на турнирах от Valve.

С тех пор как команде присоединился Хуан “Atun” Очоа, у состава дела пошли в гору. Infamous одолеть этих парней пока не могут, да и даже североамериканские составы раскачиваются под их напором. Непонятно только, что кричать, когда они выходят на сцену: Viva Peru или Vamos Brazil?

Китай — Vici Gaming

Сам игру затеял, сам в нее и выиграл. Vici Gaming была инициатором сложных перестановок в китайском регионе и постаралась в новом составе собрать сливки всех мастей: от ветеранов до ярких новичков.

Возвращение в капитанское кресло Чжана “LaNm” Чжичена — это серьезный плюс не только для команды, но и для всей китайской сцены. Особенно перед выходом нового патча. Он всегда был одним из самых креативных драфтеров региона и показывал пример необычного подхода к мете. А теперь в его руках еще и талант Чжана “Paparazi” Ченсжуна, который стал одним из открытий прошлого сезона. Звучит многообещающе.

Впрочем, в Китае никогда ничего не бывает столь однозначно. Даже этот состав Vici стартовал с поражения от Invictus Gaming и ровной игры против Team MAX. Может, Сю “fy” Линсэнь окажется гениальным оффлейнером и VG придется передарить свою пальму трансферного первенства?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
16 сентября 2017, суббота
11:34 North вышла в плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2017
11:10 На турнирах профессионального сезона-2017/18 по Dota 2 разыграют более $ 16 млн
10:47 Роман Дворянкин: после ELEAGUE расскажем об изменениях ролей в составе по CS:GO
10:32 Natus Vincere и Virtus.pro покинули ESL One: New York 2017 на групповом этапе
07:06 M19 и Vega Squadron завершили выступление на квалификации StarLadder i-League
00:45 Valve представила систему распределения очков на мейджорах и майнорах по Dota 2
00:45 Трансферное окно в Dota 2 закроется 3 октября
00:45 Тренеры команд по Dota 2 смогут участвовать в драфте на LAN-финалах турниров
15 сентября 2017, пятница
21:17 StarLadder анонсировала SL i-League Invitational Shanghai по CS:GO
20:48 Mineski и Fnatic получили приглашения на квалификацию DreamLeague
20:46 Организаторы DreamLeague: Valve никак не помогает в проведении соревнований
19:20 «Матч ТВ» стал главным информационным партнером организации M19
19:02 Команда Халеда «sQreen» Эль-Хаббаша покинула квалификацию на StarLadder i-League
18:51 Владимир «Maelstorm» Кузьминов: в регламенте проведения майноров есть дыры
18:34 В FIFA 18 появится форма киберспоривного подразделения ФК «Рома» и Fnatic
18:18 Riot Games изменила расписание группового этапа чемпионата мира по LoL
18:15 Team Kinguin подписала состав по Dota 2
15:50 Турнир ESL New York 2017 по CS:GO пройдёт на предыдущей версии игры
14:04 DotaCinema проведёт майнор-турнир XMG Captains Draft по Dota 2
13:34 Newbee и Team Liquid получили приглашение на SL i-League Invitational #3 по Dota
13:07 Double Dimension и Gambit покинули SL i-League Invitational #3 по Dota 2
12:14 SFTe-sports и 10 Rounds прошли в закрытый этап PGL Open Bucharest по Dota 2
12:08 Blizzard добавит озвучку от Шона «Day9» Плотта в магазин StarCraft 2
11:07 Blizzard объявила о проведении бесплатных выходных в Overwatch
10:45 Объявлены подробности проведения турнира All Star Weekend — MANILA 2017 по Dota
14 сентября 2017, четверг
21:02 EG и DC сыграют в закрытых квалификациях DreamLeague Season 8 по Dota 2
19:47 Na’Vi и Team Empire сыграют в отборах WCA 2017 по Dota 2
18:22 Майк Морхейм: деньги на открытие студии мне одолжила бабушка
18:07 TNC Pro Team вышла в следующий раунд StarLadder i-League Invitational
17:56 VP, Na'Vi, OG и Team Secret сыграют в отборах к ESL One Hamburg
16:56 Организаторы Manila Masters выставили на аукцион кресло Джеки «EternalEnVy» Мао
15:00 Саид Самаил «SumaiL» Хассан: разбудите Icefrog — Dota умирает
14:00 Fnatic покинула квалификации SL i-League Invitational #3 по Dota 2
13:09 Анонсировано осеннее обновление Rocket League
12:41 Александр «DkPhobos» Кучеря: новая система убьет 90% соревновательной «Доты»
11:43 Начались продажи виртуальных билетов на BlizzCon 2017
11:11 Команда GoodJob получила прямое приглашение на турнир AOC CS:GO CUP
10:45 Blizzard забанила более 480 тыс. аккаунтов в Overwatch
07:27 Digital Chaos.SA заработала квоту на PGL Open Bucharest
06:27 Natus Vincere вышла в финал квалификации к SL i-League Invitational Season 3
13 сентября 2017, среда
22:13 Immortals подписала бывший состав MVP Phoenix по Dota 2
21:03 Team Spirit обыграла Vega Squadron в квалификации SL i-League Invitational S3
19:58 Озгюр «woxic» Экер заключил контракт с Hellraisers
19:55 Французский телеканал проведет европейскую лигу по CS:GO
19:54 Virtus.pro и Team Liquid сыграют на закрытой квалификации к DreamLeague Season 8
Все новости RSS
Партнерский контент