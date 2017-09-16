Они выиграли решаффл, но еще не войну. Удачные трансферы сезона

Квалификации анонсированы, приглашения розданы, а первые игры уже стартовали. Valve только сегодня официально открыла трансферное окно, но большинство команд уже определились со своими пятерками. Меряться успехами решаффла они будут на игровом поле. Но уже сейчас можно выделить тех, кто больше всех преуспел в усилении составов.

Европа — OG

В это трансферное окно OG ухватили самый вкусный кусочек. Роман «Resolution» Фоминок приехал на The International 7 аналитиком, а уехал игроком, команда которого пробилась в восьмерку сильнейших, и самым желанным свободным агентом на рынке. Мид — это его родная роль, а OG вполне открыты для того, чтобы при необходимости менять игроков позициями. Так что Роман подходил европейской команде идеально.

Да к тому же он пришел на замену Анатану «Ana» Фаму, которого бесконечно критиковали в течение всего сезона. Юный мидер мог вытаскивать даже самые невероятные игры, но при этом все равно ловил от поклонников тонны придирок. То он слишком слаб на линии, то «занимает слишком много леса», то не вовремя жмет кнопки. Вот с таким слабым игроком OG удалось выиграть два мэйджора.



Но теперь-то все изменится. Вряд ли после триумфального выступления на The International к Resolution будут относиться с такой подозрительностью. Да и явно стрел критики в него бросается намного меньше, чем в австралийца. И если с Ana OG в течение года были лучшей командой мира, то чего ждать от нее сейчас?

СНГ — Virtus.pro

СНГ-регион слишком долго жил от решаффла к решаффлу. Постоянные перестановки после первых неудач, потом период адаптации, снова неудачи — и так по кругу. Virtus.pro сделала верный шаг, разорвав эту бесконечную последовательность. Да, оправдать желания поклонников (посмотреть финал TI7 с их участием) не получилось, но и менять в составе им пока ничего не нужно. Перетерпеть поражение и двигаться дальше — это действительно маленькая победа во время трансферного окна.



К тому же, генеральный менеджер организации рассказал, что одним из игроков интересовалась другая команда. Так что состав не только смог противостоять внутренним проблемам, но и поборол внешних «захватчиков». А раз теперь что ни турнир, то мэйджор, то и с победами и титулами будет не так сложно.

Северная Америка — CompLexity

Не то чтобы нынешняя CoL вдруг стала на голову сильнее Evil Geniuses. Но именно эта команда в регионе смогла вынести за трансферный период максимум пользы. В команду вернулись братья Бломдин, Limmp и Chessie, а Дэвид “Moo” Холл перебрался на родную сложную линию. Даже Кайл “Swindlezz” Фридман (который теперь официально Kyle) рад своей роли, хоть и не считает ее самой комфортной.



Сочетание братьев Фридман и братьев Бломдин было самым успешным в современной истории организации. Практически таким же составом коллектив занимал 4-е место на Epicenter и выигрывал все региональные квалификации в 2016 году.

CompLexity уже начала выступления обновленной пятеркой. На турнире King's Cup команда пока не потерпела ни одного поражения. Более того, они даже не были близки к тому, чтобы отдать хотя бы одну карту. При этом команда использует разнообразные стратегии, действует скоординировано и почти не ошибается. И все это с учетом того, что им пришлось помотаться из Флориды в Калифорнию, сбегая от урагана Ирма. На ближайших квалификациях coL будет представлять опасность не только для команд второго эшелона, но и вполне может потрепать нервы Evil Geniuses.

Юго-Восточная Азия — Mineski

Разношерстный состав Mineski удался на славу. По крайней мере, об этом говорят результаты команды на первых квалификациях. Им уже удалось выиграть путевку на WCA, затем они оказались сильнее соперников на PGL Open, а теперь вышли в финал верхней сетки Starladder. И все это без особых проблем и даже немного играючи, а иногда и издевательски.



Восторженные поклонники уже назвали этот состав вторым воплощением Team DK — сочетание Дэрила “iceiceice” Коха и Чай Е “Mushi” Фуна творит свою невероятную магию. Вместе с Nana легендарные игроки легко меняются линиями, ролями и распределяют количество фарма. А Ануча “Jabz” Джиравонг в очередной раз доказывает, что четвертая позиция для него намного комфортней, чем попытки стоять на средней линии на трех героях.



В Mineski сейчас играют на всем. От хардовых Winter Wyvern до мидовых Ancient Apparition. Осталось только не повторить путь Faceless, игроки которой были также круты в регионе, а потом сдувались на международной сцене.

Южная Америка — DC.SA

Оказывается, даже в беспорядочной Южной Америке тоже можно выиграть решаффл. И не мудрено, что победителями здесь вышла DC.SA. Эту команду изначально собирали как звездную Dream Team региона, которая будет кататься по турнирам и набираться опыта.



Странное сочетание бразильцев и перуанцев, саппортов четвертой позиции, несдержанных игроков и абсолютно разных характеров — этот коктейль желательно не взбалтывать, чтобы он не взорвался. Но все это — лучшие киберспорстмены региона, которые объединены целью прорваться на большую сцену. Да еще и все с опытом выступления на турнирах от Valve.



С тех пор как команде присоединился Хуан “Atun” Очоа, у состава дела пошли в гору. Infamous одолеть этих парней пока не могут, да и даже североамериканские составы раскачиваются под их напором. Непонятно только, что кричать, когда они выходят на сцену: Viva Peru или Vamos Brazil?

Китай — Vici Gaming

Сам игру затеял, сам в нее и выиграл. Vici Gaming была инициатором сложных перестановок в китайском регионе и постаралась в новом составе собрать сливки всех мастей: от ветеранов до ярких новичков.

Возвращение в капитанское кресло Чжана “LaNm” Чжичена — это серьезный плюс не только для команды, но и для всей китайской сцены. Особенно перед выходом нового патча. Он всегда был одним из самых креативных драфтеров региона и показывал пример необычного подхода к мете. А теперь в его руках еще и талант Чжана “Paparazi” Ченсжуна, который стал одним из открытий прошлого сезона. Звучит многообещающе.



Впрочем, в Китае никогда ничего не бывает столь однозначно. Даже этот состав Vici стартовал с поражения от Invictus Gaming и ровной игры против Team MAX. Может, Сю “fy” Линсэнь окажется гениальным оффлейнером и VG придется передарить свою пальму трансферного первенства?