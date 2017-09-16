Высший балл. Подробности нового турнирного сезона в Dota 2

В ночь с 15-го на 16-е сентября компания Valve поделилась анонсом, которого от нее ждали в течение месяца. Разработчики разъяснили подробности нового турнирного сезона, представили дополненное расписание и даже ответили на самые важные вопросы по поводу рейтинговой системы. Подробно объясняем чем и как будет жить соревновательная сцена в Dota 2 до The International 7.

Обновленное расписание

Первое и самое важное для зрителей — новое и дополненное расписание турниров. К старому списку мейджоров и майноров, которым Valve поделились еще в августе, добавились несколько новых чемпионатов:



· 2-5 ноября, DotaPit, Хорватия

· 4-7 января, Captains Draft, США

· 31 января — 4 февраля, Starladder i-League, Китай

· 20-25 марта, организатор и локация уточняются

· 11-15 апреля, Starladder i-League, Украина.



Все эти чемпионаты получат статус майнора и призовой фонд в $ 300 тыс.

Кроме того, возможно, у некоторых турниров сменится организатор или место проведения. Например, вместо ранее анонсированного мейджора от DreamHack в январе теперь значится турнир на Филиппинах. А его проведение предоставили Fallout Gaming, той самой компании, которая организовывала mAjor All-Stars. Тогда команды находили в кабинках тараканов, у них горели розетки и сетевые фильтры, а призовые не выплачивались больше года.

Система очков

В течение профессионального сезона в этом году разыграют более $16 млн. Но команды будут интересовать не столько деньги, сколько рейтинговые очки, которые можно получить на этих турнирах.



Количество баллов, которое команды разыграют на каждом чемпионате, пропорционально призовому фонду. На майнорах за каждую тысячу долларов игроки получат по 1 очку, а на мейджорах — по полтора. Самым ценным будет последний чемпионат сезона: его призовой фонд составит $2,5 млн и 2250 рейтинговых баллов.



Valve постаралась сделать майноры турнирами, на которые действительно смогут пробиться команды рангом пониже. Ведь его ценность ниже мейджоров в пять раз! Но именно лишние 150 баллов и отклоненное приглашение может решить судьбу команды на главном турнире года.

От заработанных очков будут зависеть прямые приглашения на The International 8. Всего организаторы планируют выдать 8 «инвайтов» составам с самым большим количеством набранных очков. Суммироваться будут только показатели трех сильнейших игроков команды. За всеми изменениями и перестановками можно следить на официальном сайте сезона, где представлены две рейтинговые таблицы: для киберспортсменов и для составов.



По заявлению Valve, очки не будут напрямую влиять на приглашения в квалификации. Но при необходимости на них будут оглядываться при составлении списков участников. Так что бороться за баллы имеет смысл любой команде.



Только получить их будет не так просто. Рейтинговая награда достанется только тем командам, которые попадут в четверку лучших на турнирах профессионального сезона. Победителям чемпионата достанется 50%, обладателям второго места — 30%. Если организаторы не разделяют 3-ю и 4-ю строчки (используют single elimination), то эти коллектив получат по 10%. Если 3-я и 4-я позиции отделены (double elimination), то бронзовый призер заработает 15%, а команде на 4-м месте останется только 5%.

Использование замен

Отдельно Valve обговорили использование запасных игроков или неожиданные смены составов. Если команда сыграла с одним стендином в квалификации, но она не будет наказана. Если ей пришлось заменить одного игрока на LAN-финале, то ее награда в виде баллов снизится до 75%, а сам стендин получит только 50%. Если же состав сменил двух или больше киберспортсменов, то им придется довольствоваться 25% очков.

Valve уже который сезон подряд борется за стабильность составов. Но как и в прошлые сезоны, если команда решила сменить состав, то она вряд ли испугается открытых квалификаций. А пострадать от нового правила могут команды, столкнувшиеся с визовыми проблемами. Им и так будет несладко, а тут еще и отберут часть заработанных баллов, потому что какой-то работник посольства не поверил в намерения игрока.



А пользователи Reddit уже придумали способ формирования супер-команды на TI8. Дожидаемся окончания последнего мейджора, смотрим в таблицу очков, собираем лучших игроков в один состав — и едем на The International! И никаких тебе штрафов или санкций.

Тренер в кабинках

Наконец-то тренеры в Dota 2 перестанут быть таинственными шестыми игроками и станут важной частью предигрового процесса. Они смогут участвовать в драфте на официальных матчах, но после выбора героев должны будут покинуть кабинку команды. Поклонники Virtus.pro, OG и Team Empire уже воодушевились, а фанаты Evil Geniuses представили, как за спинами их любимчиков 10 минут перед игрой стоит Иисус.



Тренер — это все еще не обязательный элемент состава. Его не нужно закреплять в системе регистрации или официально представлять сообществу. Но вот его отсутствие может стать серьезным минусом для любой команды. Так что маленькие организации или свободные составы, которые не имеют возможности платить зарплату еще одному человеку, изначально находятся в невыгодном положении.

Что дальше?

Зрителям и командам остается только ждать старта профессионального сезона. На бумаге у Valve все получилось гладко и с оглядкой но составы разного уровня, но на деле все можно испортить десятком мелких деталей. Приглашения на мейджоры и майноры все еще выдают сами организаторы турниров, из-за отсутствия поддержки от Valve они стараются экономить и сокращать количество участников. Да и сами игроки уже поняли, что марафоны квалификаций могут вымотать не только зрителей, но и киберспортсменов.

Возможно, победителем в этом сезоне окажется не только самая скилловая команда, но и самая расчетливая. Судя по расписанию турниров, распределить силы перед TI8 будет намного важнее.