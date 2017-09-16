Путь к вершине. В Китае запущены официальные сервера CS:GO

Valve и Perfect World официально выпустили на китайский рынок ещё одно детище «вентилей» — Counter-Strike: Global Offensive. Релиз получился масштабный и дорогой. Но стоит ли овчинка выделки?



Вопрос о возможности релиза CS:GO в Поднебесной уже давно был решённым — в последнее время всех интересовала дата и детали релиза, которые были покрыты мраком неизвестности. По сети гуляли слухи о возможных условиях для китайских игроков: от серверов с максимальным тикрейтом до искусственного интеллекта для отлова нечестных игроков. Часть предсказаний оказалась домыслами, однако в чём-то реальность превзошла ожидания.

Подготовка к выстрелу

Релизу CS:GO в Китае предшествовало немалое количество событий. Точкой отсчёта можно назвать выход на местный рынок Dota 2 во второй половине 2013-го. Издателем игры в Поднебесной стала компания Perfect World. В отличие от своих коллег по цеху, например корейцев из Nexon, китайские издатели занимались не только перерисовкой предметов, но и адекватной поддержкой серверов, что вылилось в создание крепкой инфраструктуры. В ней есть всё — от студенческих турниров до мэйджоров.



Эффект от выпуска Dota 2 был впечатляющим. Если верить словам генерального менеджера Vici Gaming, во время The International 5 пиковое число игроков на китайских серверах было около 800 тыс. человек. Спустя два года после этих слов пиковое число игроков в Dota 2 в Steam без учёта Китая не превышает эту цифру. Та же ситуация и с трансляциями. Даже если учитывать, что местные компании, занимающиеся показом соревнований, любят завышать цифры, Китай всё равно является самым смотрящим регионом.

Китайских зрителей действительно много

Яйца курицу не учат?

Как и в случае с Dota 2, китайский издатель не ограничился простой адаптацией клиента под местную аудиторию и законы. CS:GO в Китае собрался идти на шаг вперед всего остального мира.



Perfect World позаботилась обо всём, что докучает игрокам в CS:GO. Если сейчас зайти в игру, то обычный рейтинговый матч пройдёт на сервере, обновляющем информацию 64 раза в секунду. В Китае этот показатель равен 128. Именно так обновляются сервера, которые используются на любых серьёзных турнирах.

Изображение из сайта китайского CS:GO

Не очень сложная для понимания система мэйджоров в CS:GO обеспечивает обновление просцены во всех эшелонах. Это удобно для команд, но ровным счётом ничего не значит для обычных игроков. Чтобы попасть хотя бы в полупрофессиональный коллектив недостаточно максимального ранга в игре, необходимо зарекомендовать себя на сторонних платформах. Лучшие игроки из ESEA или FPL без проблем могут найти себе команду, но зачастую они месяцами не играют рейтинговые матчи.

В Китае CS:GO будет распространяться бесплатно, а киберспортивная лига окажется неотъемлемой частью игры.

Сторонние платформы настолько сильно вросли в профессиональный CS:GO, что даже отборочные этапы для турниров Valve проводятся на том же FACEIT! В то же время Perfect World предлагает к запуску собственную лигу, которая, очевидно окажется вплетена в жизнь игры самым жёстким образом. При этом шутер будет распространяться бесплатно. Для игры на серверах необходим соответствующий аккаунт Perfect World, для подтверждения которого используется удостоверение личности. А новый анти-чит обещает серьёзные проблемы для местных жуликов.

Запуск на высоте

Размах, с которым состоялся запуск CS:GO в Поднебесной, стал отдельным поводом для обсуждения. Издатель не поскупился на рекламную кампанию, которая не могла не привлечь к себе внимание – была даже подсветка небоскребов! Таким образом, на самом старте игра уже оказалась в буквальном смысле на высоте, а Perfect World продемонстрировала нешуточный замах.

Разные здания, разные города, одна надпись и одна игра

Выход на китайский рынок можно назвать вехой в развитии шутера от Valve. Открыв для себя Китай, компания наверняка рассчитывает на радушный приём. Студенческие лиги, круглогодичная жизнь в тренировочных домах, большие зарплаты, дорогие трансферы и миллионы потенциальных зрителей. Учитывая существующее распределение доходов от киберспорта в мире, с официальным приходом на китайский рынок CS:GO страна может ещё сильнее укрепить свои позиции в этой сфере.

Вклад Китая в доход киберспортивного мира виден невооруженным взглядом

На волне популярности не стоит забывать и о росте местных команд. Следующий мэйджор китайской команде, конечно, не выиграть, но спустя пару сезонов представители региона вполне могут пополнить ряды претендентов или даже легенд. Оглядываясь на недавно закрывшееся трансферное окно, сложно не заметить накачку китайских команд кадрами из СНГ и Европы. Опыт сильнейших регионов должен послужить катализатором роста местных профессионалов. Тем более, что для них создают все условия.

Столкновение с реальностью

Однако этих условий может оказаться недостаточно. В Европе CS:GO — это идейный продолжатель и наследник CS:S и CS 1.6. Игра, за которой тянется почти двадцатилетняя история франшизы. В Китае у «контры» нет и блеклого подобия такой ауры. До сих пор ближайшие официальные сервера в регионе располагались в Гонконге, Сингапуре и



Японии, а потенциальная аудитория игры уже давно освоила бесплатные МОВА или аналоги шутера в виде CS Online и CrossFire. Борьба за интерес должна быть нешуточной, об этом свидетельствует та же реклама.

Команда TyLoo только начинает свой путь к вершине

С киберспортом тоже не всё так радужно. Даже успехи китайских лидеров дисциплины на международном уровне не рождают того ажиотажа, который вызывает матч любой из китайских легенд дота-сцены. И если говорить о легендах, то у CS:GO сейчас нет ветеранов в Китае. Нет тех, кто может встать у руля молодого состава или сесть в кресло тренера, чтобы привести коллектив к победе. В таких условиях сложно заставить организации вкладывать действительно большие деньги в дисциплину. Не проще ли условной LGD открыть четвёртый состав по Dota 2 и работать в уже привычных для себя условиях? Ответ на этот вопрос во многом определит будущее китайского CS:GO.

В Китае пока нет собственных игроков, способных встать у руля молодого состава или сесть в кресло тренера, чтобы привести коллектив к победе.

Perfect World и Valve взялись за большое дело. Сейчас перед ними стоит задача обойти уже запущенные на рынке игры. Это не просто, но даже если получится — всё только начинается. Но награда за успех слишком велика, чтобы от неё отказываться.