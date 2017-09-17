Боевая раскраска. Скины из CS:GO разрекламировали обнажённые модели

Официально запустив Counter-Strike: Global Offensive в Китае, разработчики не смогли обойти стороной игроков из других регионов. С большим обновлением 1.36.0.4 в клиенте появился новый кейс Spectrum 2, содержащий 17 скинов для оружия и второе поколение ножей Chroma. Аудитория из Поднебесной также получила доступ к эксклюзивным предметам с наклейками и граффити местного издателя Perfect World, которые через месяц откроются для остальных пользователей CS:GO.

Однако наибольший резонанс вызвали отнюдь не новые скины, а способ, которым в Китае продвигаются раритетные расцветки оружия. Несколько популярных скинов были представлены девушками-моделями с цветным татуажем в стиле Dragon Lore, Howl, Medusa, Hyper East и других популярных раскрасок.

Путь к вершине. В Китае запущены официальные сервера CS:GO В Китае с небывалой помпой состоялся полноценный релиз игрового флагмана от Valve, который имеет все шансы стать вехой в развитии игры.

Список представленных моделями скинов нельзя назвать случайным: некоторые из них входят в число самых востребованных, а потому – самых дорогих. Стоимость отдельных вариантов расцветок оружия на торговых площадках достигает нескольких тысяч долларов, и предложенная китайскими маркетологами презентация способна ещё больше разжечь желание мужской аудитории CS:GO к обладанию ими.