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Текст: Яна Медведева

Шестая голова. Как на Dota-сцену повлияет новый статус тренеров

Valve позволила тренерам находиться в кабинках команд во время драфтов. И даже у этой идеи оказались свои минусы.
17 сентября 2017, воскресенье. 15:30 Киберспорт

Компания Valve так долго тянула с анонсами, что решила рассказать обо всем и сразу. Среди турнирных таблиц, расписаний и рейтингов самой важной новостью для игроков стало обновление статуса тренеров. Теперь они смогут не только помогать командам за кулисами, но и участвовать в драфте во время LAN-финалов. Рассказываем, как игроки, наставники и аналитики отреагировали на нововведение от Valve.

Все к тому и шло

Тренер в составе по Dota 2 уже давно перестал быть блажью или ненужным довеском. Многие команды специально к крупным турнирам ищут человека, который поможет игрокам в подготовке стратегий и драфтов. В Китае тренер — это обязательный член коллектива, а на команды вроде Newbee, которые справляются без услуг стороннего наблюдателя, смотрят искоса. Даже перуанские и бразильские команды во всю используют «шестого игрока» в том числе на местных чемпионатах.

Еще в 2015 году Starladder обсуждал возможность сделать тренеров неотъемлемой частью игры. Правда, тогда организаторы хотели пойти дальше и дать им возможность находиться в тимспике во время матча. В Valve решили не торопиться и не превращать одно свое детище в другое и ограничиться стадией драфта.

Такая практика уже давно существует в League of Legends. Представительные тренеры во время выбора персонажей стоят за спинами игроков и быстро ориентируются в собранной статистике. Они же помогают команде определиться с будущей стратегией и дают начальные установки. Примерно также будет построено взаимодействие и в Dota 2. Осталось только определить уровень разрешенного для тренеров и аналитиков.

Команды без тренеров в проигрыше

У команды может не оказаться тренера по многим причинам. Но какой бы они ни была, эти составы уже находятся в невыгодном положении.

В первую очередь это ударит по свежесобранным составам, которые пока что не подписали контрактов с организациями. Далеко не все игроки захотят делиться призовыми, а не каждый тренер будет работать просто за идею. Даже не любая организация может позволить себе платить достойную зарплату хорошему и полезному наставнику.

Но есть и другая сторона медали — не все команды и капитаны хотят работать с тренерами. Например, Тибан «1437» Сива оказался достаточно скептически настроен к помощнику и второму голосу рядом с собой, ему комфортней размышлять в одиночку. Но когда речь зайдет о важном драфте лишнее мнение может оказаться решающим.

Раньше вопрос о поиске тренера можно было оставить до лучших времен, а то и до The International, когда помощь действительно необходима и окупится. Но с обилием и важностью турниров, командам пришлось кидать клич прямо сейчас.

Новый статус драфтеров

Игроки и аналитики сходятся на том, что драфт в игре решает 60 если не 70 процентов исхода матча. Финальные карты The International были выиграны еще на стадии выбора героев. А составы в новом сезоне собирали вокруг искусных драфтеров. Но теперь все может измениться.

Поклонники дота-сцены уверены, что нововведение непосредственно коснется игроков вроде Питера “PPD” Дагера или Бай “rOtk” Фана — тех, кого принято считать не самыми лучшими нажимателями кнопок, но гениальными создателями теорий и стратегий. Раньше наличие такого игрока считали невероятным плюсом для любой команды, но теперь им может не оказаться места в основной пятерке. Зачем нужен не самый уверенный игрок, если свою функцию он может выполнять и на позиции тренера? Их ценность остается в сильных лидерских качествах и умении координировать состав. Но если команда с этим способна справиться самостоятельно, то драфтеру придется встать за спины более скилловых ребят.

Да и не прошло и суток после анонса новости, как киберспортсмены придумали тренерам еще немного работы, с которой отлично справлялись сильные капитаны. Например, красиво пожимать руки и давать послематчевые интервью.

Обеспечение для тренеров

Появление нового правила в регламенте добавит головной боли и некоторым организаторам турниров. По заявлению тренеров, далеко не все из них брали на себя обеспечение для седьмого человека в составе команды, ограничиваясь пятеркой игроков и менеджером. Многие организации были вынуждены сами платить за перелет и проживание наставников на чемпионатах. Особенно этот вопрос взволновал тренеров сейчас, когда организаторы явно стараются сэкономить и на количестве команд, и на сторонних затратах.

По словам Ли “SunBhie” Джейонджей, даже дополнительный компьютер в тренировочных комнатах — это редкость. Им приходилось возить с собой ноутбуки и искать свободный угол для работы. Теперь, когда тренер — это часть игрового процесса, организаторам придется предоставить им все необходимые условия

А пользователи Reddit предлагают Valve не только признать важность тренеров, но и помочь им защитить свои права. Если команда решит избавиться от игрока, она получит штраф в рейтинговых баллах. Почему тогда подобные правила не действуют на наставников составов? Ведь так их легко могут оставить без работы перед важным турниром.

Расширение индустрии

Иначе на вопрос о тренерах взглянул Питер «PPD» Дагер. Он отметил, что это нововведение — шаг вперед не только для команд, но и для всей дисциплины. Новая роль, ставшая не только закулисной, может привлечь экспертов из других игр и создать новые «рабочие места» в командах, которые раньше отказывались от услуг тренеров. а это сработает на рост всей киберспортивной сцены.

К тому же обновленная роль открывает путь для тех, кто умеет стратегически мыслить и быстро реагировать, но совсем не силен в механике игры. Вполне возможно, что с прямым вовлечением тренеров в драфт, наставники вроде Мюриэль «Kipspul» Хёйсман или Аллена «Bonkers» Кука будут уже не белыми воронами в сообществе, а вполне адекватным явлением. Да и сами игроки теперь могут видеть возможности для дальнейшего развития на киберспорстивной сцене, когда решат закончить карьеру.

Впрочем, сейчас игроков волнует другой вопрос: когда патч, Valve?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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