«Всё-таки иногда приятно быть фанатом Natus Vincere!»

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Провал Fnatic

В Юго-Восточной Азии уже завершились квалификации двух майноров. В обеих из них Fnatic покинула соревнования в числе первых. Команде Джеки «EternalEnvy» Мао не просто не везёт, она действительно выглядит слабее большинства участников квалификаций.

· EE и SEA — союз, заключенный на небесах.



· Я предполагал, что так получится. Эта команда провалится. Как по мне, так EE просто переоценённый игрок, особенно в качестве капитана. Просто посмотрите, как он координирует в пабе. Единственная причина, почему он был хорош в Secret, это потому что кто-то его контролировал.

· В таком состоянии Fnatic вообще никуда квалификацию не пройдет.



· Когда Fnatic анонсировала состав, я знал, что всё закончится фигово. То же самое было с прошлым составом с корейцами. Просто люди любят хайпить без причины, когда на самом деле всё выглядит очень печально.



· Envy нужно перестать драфтить и капитанить, вот и всё. Он как Mushi. Они думают, что могут и тащить, и быть капитаном, но на самом деле нет. Ну разве что ты не гений с двумя мозгами, который может сосредоточиться одновременно на двух вещах.

Думаю, EE попробует поиграть квалификацию на ESL на следующей неделе, но если опять провалится, я предчувствую изменения в составе.

· А мне нравится, что EE вынесли в SEA. Просто невероятно, сколько хейта на этот регион выливалось от фанатов Европы и Америки. SEA годами доказывала, что она сила, с которой нужно считаться. Единственная разница — они посещали меньше ланов и у них было меньше команд, которые пробивались на турниры.

Крутая Mineski

А вот у Mineski всё складывается с точностью до наоборот. Она выиграла отборы на Starladder i-League и PGL Open. За неделю отборов команда проиграла всего пару карт, использовала интересные и разнообразные стратегии и выбиралась из сложных ситуаций. Сейчас этих ребят сравнивают с Team DK 2014-го года.

· В Mineski тестят героев и стратегии и всё равно выигрывают, я не думаю, что Fnatic может с ними сравниться.



· Это команда до чёртиков опасна. Я даже не знаю, что против неё банить. У её игроков огромный пул героев и почти идеальная командная игра.

Я рад, что Mushi вернулся, потому что он всегда умеет восстанавливаться после неудачного года. Прошлый сезон был для него очень жёстким. Потерять уважение фанатов после True Sight, несколько провальных изменений в составе, отвратительные выступления. Но если о нём что и можно сказать, так это что он никогда не унывает.

· Люди относятся скептически из-за опыта Faceless, но мне кажется, что эта команда немного другая. Mushi и ice3 хорошо выступали на прошлых турнирах, Nana хорошо держался на бостонском мэйджоре, Jabz теперь играет на более знакомой ему 4-й позиции, а у NB и так много опыта.



· Всегда так приятно видеть, когда старые боги возвращаются. В 2017-м Burning, теперь — Mushi. Надеюсь, что Dendi следующий.

Возвращение Na'Vi

Natus Vincere серьёзно настроена начать новую эру. Команда уже прошла свою первую квалификацию на Starladder. Поклонники довольны: им по вкусу и драфты, и игра Na'Vi, и новые игроки.

· Navi выиграла: «Хаха, обыграли тир-4 команду, Navi is back Kappa123». Navi проиграли: «Navi LUL проиграли тир-4 команде, Dendi мусор». Вот почему я смотрю русский стрим. Я хотя бы не понимаю, что происходит в чате.



· Состав выглядит многообещающе, координация в порядке, драфты в порядке. Посмотрим, во что это выльется.



· Вот это начало сезона для Na'Vi. Это серьёзный рост уверенности команды. И отдельно отмечу Rubick от Biver.



· Эффект XBOCT в Na'Vi: у всех игроков титановые яйца.



· Поздравляю Na'Vi — отлично сыграно. Такое ощущение, что каждый игрок вложился в игру. И стоит отдать должное Spirit, они выглядят достойной командой.

Каждый раз, когда мне кажется, что с Na'Vi всё кончено, они заставляют меня передумать.

· Все-таки иногда приятно быть фанатом Na'Vi!

Новая система турниров

15 сентября Valve анонсировала распределение очков и расписание турниров нового профессионального сезона. В течение 8 месяцев пройдут 11 мэйджоров и 16 майноров по всему миру, которые определят 8 обладателей прямых приглашений на The International 8. В течение сезона игроки будут зарабатывать очки, которые получат за попадание в четвёрки сильнейших на турнирах.



· Одно из самых серьёзных заявлений — штрафы для команд, которые меняют игроков посередине турнира. Они получат только 25% очков. Деньги важны, но это приведёт к большей стабильности.



· В конце сезона сильные команды смогут просто пропускать майноры и освобождать слоты для менее сильных команд. Это то, чего все так хотели.



· Мне кажется, что победа на 1-м мэйджоре должна равняться победам на 3 майнорах, а не 5.



· Квалификационные очки получат только команды из четверки лучших по итогам каждого турнира. Это очень высокая конкуренция. Но я полагаю, что если вы не занимаете столько высокое место на турнирах, то вы и не должны получать приглашение на TI.



· В этом году без учёта The International разыграют почти 16 миллионов долларов только на мэйджорах и майнорах.

Тренеры в кабинках

Ещё одно важное нововведение сезона: теперь во время драфтов тренеры смогут находиться в кабинках игроков и участвовать в выборе героев. Только далеко не все довольны и рады этому изменению.

· Это изменение не очень хорошо отразиться на игроках типа PPD, которые не слишком скилловые в плане механики, но отличные стратеги. Раньше было большим преимуществом иметь в составе игрока как PPD, потому что другим командам не хватало такого крутого драфтера и стратега. Но теперь у многих других команд тоже будут хорошие драфты.

· Как-то мне это не нравится. Это создаёт разницу между богатыми командами и теми, кто сидит в командах «тир-2». А ещё дота — это игра 5 на 5 и должна такой оставаться.



· Fear снова вернётся на пенсию?

Какие-то смешанные чувства. Когда лучшие команды встречаются друг с другом, то это потрясающе. Но когда кто-то будет играть без тренера — это провал.

· Мне кажется, что драфт — это важное мастерство для команды, и его нужно оставить на игроков.



· Пока тренеры и замены не участвуют в самом процессе игры, всё нормально. Главное не превращайте это в чепуху на 6 человек, как в CS:GO.



· Возможно, Valve хотя поэкспериментировать, чтобы уменьшить количество игр, когда команды проиграли еще на стадии драфта. Нет ничего скучнее игры с плохими пиками.



· Я уже вижу слёзы радости на глазах rOtk.

Конфликт Ana и его агента

Анатан «Ana» Фам снова оказался в центре крупного финансового скандала. Его друг и известных игрок в покер Тиан «wobbly_au» Шу утверждает, что был личным агентом киберспорстмена. Он составил контакт, который подписала мама Ana, по которому игрок должен отдавать 10% призовых. За это агент предоставил Анатану место для проживания в Китае, компьютер для тренировок, помог наладить контакты с местными клубами, а потом пристроил в OG. Только Ana после победы на мэйджоре оборвал все контакты, перестал отвечать на сообщения и, конечно же, не выполнял условия договора. Сейчас wobbly собирается подать на игрока в суд.

· Спортсмен несовершеннолетний. Это вообще легально подписывать с ним контракт? Даже если он легальный, может ли он отдавать выигрыш до того, как ему исполнится 18? Является ли агент достаточно квалифицированным, чтобы предоставлять такие услуги на международном уровне? Слишком много вопросов без ответов.



· Деньги и слава меняют людей. Не удивительно, что это произошло и с Ana.



· Агенты — это как раз то, что нам не нужно. Они будут вылавливать восприимчивых подростков и связывать их гнетущими контрактами с сомнительными обещаниями.

· Если это правда, то стоит задаться вопросом, кто был виноват в предыдущей драме. В прошлый раз всё произошло из-за того, что Ana хотел больше денег. Но на реддите нашлось много его защитников, потому что он представил себя в качестве жертвы.



· Если этот контракт подписали обе стороны, то Ana не прав. Этот парень рискнул и вложился в неизвестного игрока. Кормил его, размещал, давал возможность тренироваться и налаживал для него связи за свои 10%. Если бы Ana ничего не добился, он бы просто потратил время и деньги.



· Самое ужасное в этом то, что OG легко могла вам всё компенсировать, но решила этого не делать, несмотря на то что есть все доказательства.



· Люди всё ещё продолжают спорить, законен ли этот контракт, но в любом случае отказываться от обязательств — это не лучший ход.

Конфликт с приглашениями на Dreamleague

DreamLeague опять не угодила поклонникам Dota 2. В этот раз под критику попали приглашения на американскую квалификацию. Во-первых, в отборах будет участвовать всего четыре команды. Во-вторых, одно из приглашений досталось Team Dire, а CoL и VGJ.Storm отправили играть открытые квалификации. Организаторы незамедлительно ответили на претензии, объяснив, что планировали турнир уже давно и приглашения отправили месяц назад. Тогда состав Питера «PPD» Дагера выглядел более серьёзным конкурентом. А пригласить больше участников не позволяет составленное расписание.

· CoL в прошлом сезоне отклонила приглашение на LAN, чтобы сдержать свои обещания перед DreamLeague. И как же прекрасно, что её прокатили и позвали состав PPD.



· Это инвайты ради продвижения турнира. PPD знают лучше, чем Swindlezz. И это соперничество EG и PPD



· Люди просто не понимают, что турнир и приглашения были запланированы определённое время назад. Да, у CoL сейчас лучше результаты, но до того, как были сыграны первые матчи, состав PPD выглядел более многообещающе.



· Неважно, кого приглашать. Кто-то всё равно будет недоволен. 4 команды — это слишком мало.

Я ненавижу, когда организаторы мэйджоров пользуются мягкими правилами от Valve. Если все мэйджоры будут такими, то это будет фиговый сезон и мы начнём скучать по турнирам от Valve.

· Если кратко: Valve стоит дать больше денег, чтобы организаторы могли привезти и разместить больше команд.

Арт недели

Презентация новых iPhone не прошла мимо Dota-сообщества. Только новая функция разблокировки по лицу явно понравится не всем.

Косплей недели

Если у вас на улице уже начинает холодать, то вас согреет горячий косплей Lina от Drei Vier.



Момент недели

Все игроки в Dota 2 иногда выкладывают предметы, чтобы сохранить их эффект, пропадающий после атаки врага. А как насчёт сделать это несколько раз подряд и при этом спастись от нападения? Такое может провернуть Джимми «Demon» Хо.

Провал недели

Не только у Eternal Envy бывают плохие дни. Кажется, его партнёр по команде Йохан «PieLieDie» Астрем заразился тотальным невезением.