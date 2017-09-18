Виртуальный хоккей: как изменилась серия NHL за год

Хоккейный сериал NHL от EA Sports уже несколько лет существует в своей собственной лиге. После закрытия NHL 2K конкурентов у игры нет, что, конечно, сказывается не столько на качестве игры, сколько на темпе эволюции хоккейного симулятора. Пока более нарядные Madden NFL и FIFA каждый год обрастают заметными нововведениями, разработчики NHL в неспешном темпе продолжают шлифовать собственное творение. Разбираемся, как изменилась игра за минувший год.

Новые нюансы в игровом процессе

NHL 18 от предыдущей игры непосредственно на льду отличит только матёрый фанат серии. Новые геймплейные фишки есть, но заметить их сразу непросто. Например, нужно очень здорово обращаться с геймпадом, чтобы воспроизвести на льду новые движения, которым в NHL 18 научились экранные хоккеисты. Они теперь умеют обыгрывать соперников пробрасывая шайбу между ног, делать финты и обманные приёмы, держа клюшку одной рукой. Такой хват помогает и в защите — особенно когда надо чётко перехватить передачу или просто понервировать нападающего, махая перед его носом клюшкой.

Но не спешите радоваться: все эти приёмы достаточно сложны для освоения — нужно чётко чувствовать время и место, чтобы отобрать шайбу или удачно обвести соперника. И если вы хотите нормально всё это освоить, не пренебрегайте местным тренировочным режимом и, конечно, играйте как можно больше. NHL осталась довольно хардкорной и требовательной для новичков игрой, в которую нельзя просто взять и научиться хорошо играть. На это, например, до сих пор намекает путаница в управлении — в NHL 18 до сих пор можно выбрать раскладку «по старинке», как в древних хоккейных играх. Это означает, что многие геймеры так и не перешли на «прогрессивную» систему управления при помощи стиков, которую в NHL ввели несколько лет назад.

Режим Threes

Прекрасно понимают всю ситуацию со сложностью и в EA Sports. Для NHL 18 они придумали более простой и весёлый режим — 3 на 3. Никакого серьёзничания: суперскоростной темп, возможность играть хоть за маскотов клубов NHL (вот за это плюс), пиротехника на стадионах и отвязные закадровые комментарии как будто из реслинга. Также только тут можно отключить некоторые правила современного хоккея, которые вас особенно в нём раздражают.



Премьера этого режима — это, конечно, здорово, но только если не обращать внимания на новинки конкурентов. Да, теперь в NHL появилось место, где можно вдоволь подурачиться, но по сравнению с сюжетными режимами с голливудскими звёздами из FIFA и Madden, открытым миром в новой NBA 2K и другими мощными достоинствами других спортивных игр обновления NHL выглядят немного бедновато.

Драфт расширения

Ещё одну новинку NHL 18 подсказала реальная ситуация в Национальной хоккейной лиге. С нового сезона в лиге появится 31-я команда — «Вегас Голден Найтс» из Невады. По правилам лиги клуб собрал себе состав на так называемом драфте расширения. Это процедура выбора хоккеистов владельцами нового клубы лиги (в нынешнем случае — «Вегас Голден Найтс») в составах всех остальных команд НХЛ. Причём каждый клуб перед драфтом мог защитить определённое количество собственных игроков, чтобы они не ушли в новую команду.



В NHL 18 у вас есть возможность создать по этим же правилам 32-ю команду NHL. Выбрать хоккеистов, домашний город и арену и даже собственного маскота. Если вы любите играть в карьерный режим, то драфт расширения вам обязательно понравится. К сожалению, в предыдущие выпуски игры эту опцию EA Sports почему-то не включала и это воспринимается, как такой бедноватый расчет — добавить не из головы придуманный режим, а на основе того, что происходит в реальной НХЛ.

Хороша ли NHL 18?

Есть ещё немного новинок, но они совсем уже миниатюрные. Например, в большинство игровых онлайн-режимов — от Ultimate Team до Threes — можно играть вдвоем в кооперативном формате. В HUT появились новые игровые челленджи. А также в NHL 18 разработчики представили новую «гибридную» раскладку управления. Появилось и новое меню, которое можно настраивать под себя, выделяя важные и любимые режимы в отдельную «горячую» панель. И на этом всё. Согласитесь, окинув взглядом все предыдущие абзацы, немного нового за год?

К сожалению, сериалу NHL, и это отчётливо заметно по свежему выпуску, отчаянно не хватает свежего дыхания. Не столько даже в игровом процессе, сколько вокруг него. Хорошие спортивные симуляторы сегодня — это не просто игры про «погонять вечерком с друзьями». Это продукты, которые предлагают геймеру окунутся в определенную комфортную среду с головой, постоянно подкидывая ему интересные новые задачи, режимы, ситуации. Посмотрите на FIFA: можно сколько угодно спорить о геймплее и реализме игры, сравнивая её с конкурентом PES, но не признавать очевидное глупо — ни один другой спортивный симулятор не дарит своему пользователю столько самых разных возможностей.



Хоккейному сериалу NHL этих возможностей и новых дисциплин как раз сильно не хватает. Возможно, что-то изменится, если игра наконец переедет на мощный движок Frostbite, который уже используется в других играх издательства, но пока всё это лишь мечты. А пока NHL 18 остаётся примерно той же самой игрой, что и год назад. И в таком виде её можно посоветовать лишь самым верным фанатам хоккея, которые покупают ежегодно каждый новый выпуск сериала, несмотря ни на что.