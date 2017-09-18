«Только женщина подскажет, только женщина поймет»

Египтянка Ана Амари когда-то служила в спецподразделении Overwatch. Но после проигранной снайперской дуэли с Роковой вдовой (она же Амели Лакруа) на время пропала для всех. Близкие даже решили, что она погибла, но ей удалось выжить. Потерянный правый глаз скрывает повязка, в руках биотическая винтовка, на боку висит пистолет с транквилизаторными дротиками. Несмотря на тяжелое ранение Ана в свои 60 лет нашла силы взять оружие в руки ради защиты близких и сохранения мира.

Как и в многопользовательском шутере, Ана выполняет роль персонажа поддержки. Она способна лечить союзных героев в небольшом радиусе, не давать восстанавливать здоровье противнику, усыплять вражеских персонажей и усиливать своих. В общем, «бабуля» умеет практически все то же самое, что и в Overwatch.

Такой набор способностей — одна из сильных сторон Аны. Однако она не может лечить себя. Показатели здоровья не самые высокие, из-за чего герой кажется хрупким. Мобильность у египетского снайпера тоже низкая. Так что какую позицию выберешь в драке, так и «поможешь» команде.



Базовые атаки Аны наносят дополнительные 40 единиц урона в течение 5-ти секунд. Эффект суммируется до пяти раз. Однако он не срабатывает на зданиях.

Умение Healing Dart (Q) лечит союзного персонажа на 250 единиц здоровья. Время восстановления составляет 2 секунды. Однако дротиком еще нужно попасть. Если на пути раненого персонажа возник другой участник команды, то все внимание достанется ему.

Biotic Grenade (W) можно кинуть под ноги союзников или врагов. Если граната попала по своим, то герои восстановят 175 единиц здоровья, а все лечащие эффекты будут усилены на 25% на 3 секунды. Если же досталось противнику, то враги получат 60 единиц урона. При этом все эффекты лечения не будут работать в течение 2-х секунд. Перезарядка такой гранаты составит 16 секунд.

Sleep Dart (E) — главное оружие Аны. Она усыпляет персонажа на 3 секунды. Если кто-нибудь в пылу сражения заденет цель, то герой проснется. Следующего транквилизаторного дротика придется ждать 14 секунд.

Первая ультимативная способность — Nano Boost (R). Союзный персонаж мгновенно восстанавливает 200 единиц маны. В течение 8-ми секунд его умения усиливаются на 30%, а время их перезарядки сокращается на 150%. Восстановление Nano Boost займет 50 секунд.

Вторая ультимативная способность — Eye of Horus (R). При использовании умения Ана занимает позицию. Следующие 8 выстрелов будут либо лечить на 300 единиц, если попадут в союзника, либо нанесут урон противнику в размере 175-ти единиц. Дальность выстрелов не ограничена. Но ждать перезарядки придется 60 секунд.

На вопрос, когда точно появится персонаж из Overwatch, разработчики отшутились в классическом ключе. Скоро. Вероятна Ана появится в обновлении вместе с новой картой «КБ Вольская».