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Текст: Яна Медведева

Регион камбэка. Лучшие матчи СНГ-отборов на SL i-League

Мегакрипы, перевороты и почти 100 тысяч урона от Данила «Dendi» Ишутина — 5 матчей доте, которые нужно пересмотреть.
19 сентября 2017, вторник. 15:30 Киберспорт

В прошедшие выходные в СНГ завершилась первая региональная квалификация на майнор нового сезона, Starladder i-League Invitational. Но не только команды, но и зрители не сразу втянулись в процесс. Для тех, кто пропустил матчи зрелищного отборочного этапа, мы собрали лучшие матчи, поставившие рекорды по продолжительности, зрелищности и количеству мегакрипов.

Лучший матч для старта СНГ-квалификаций, турнирного сезона и новой эры. На дебют нового состава Na'Vi собрались посмотреть в прямом эфире больше сотни тысяч человек. Может, обошлось без грандиозных хайлайтов, но игра «рожденных побеждать» внушала уверенность в силах обновленной команды. Ну и мидовый Zeus от Данила “Dendi” Ишутина породил парочку перекрестных шуток с CS:GO. Может, Gambit действительно стоило его забрать, чтобы выиграть мейджор?

M19 и Team Spirit встретились в четвертьфинале квалификации в первый же день отборов. И в стартовой карте устроили настоящее шоу с переворотами и Enchantress. За последние 20 минут игры ситуация на карте пять раз переворачивалась, а за пару последовательных драк команды могли отыграть до 20 тысяч золота. А вторая карта отличилась красивой и четкой победой Spirit всего за 17 минут — самая быстрая игра отборов в СНГ.

M19 и Team Empire в нижней сетку буквально дрались на выживание. После долгой и нервной первой карты последовала еще более впечатляющая игра. M19 сделала ставку на быстрый пуш, который, как водится, затянулся на целый час. Игроки Team Empire, уже закаленные в подобных играх, не испугались мегакрипов и сражались по всей карте. А исход матча во многом решила случайность — Spirit Breaker, несущийся на базу врага, зацепил вражеского Nature's Prophet, который был готов устроить ничью.

Vega Squadron — Spartak Esports. Серия, которую можно смотреть бесконечно. В прямом смысле слова. В общей сложности команды отыграли больше 180 минут. В двух картах подряд Vega отыгрывала больше 20 тысяч преимущества по золоту. В первый раз на базе «акул» остался всего один барка и голый трон — но и это не помешало победе в карте, а после и в серии. И да, buyback’ов мало не бывает.

Ну и какая новая эра и СНГ-квалификация без классического камбека от Natus Vincere. И конечно же, место такому перевороту только в финале отборочного этапа. Первая карта хоть и была долгой, но прошла под диктовку Natus Vincere. Даже ни одно здание на базе «рожденных побеждать» не пострадало от нападений. Зато вторая игра была равной до 40-й минуты. После этого несколько Team Spirit позволили команде вырваться вперед больше чем на 10 тысяч. Но все это ничего не значит, когда против тебя играет комбинация Disruptor+Earthshaker, а за Sven гоняется Faceless Vois. Na'Vi больше 10-ти минут отбивали атаки на единственную оставшуюся у них сторону, а Dendi на Zeus нанес почти 95 тысяч урона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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