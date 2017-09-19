Make Na`Vi Great Again! 5 особенностей нового состава

В чём секрет Natus Vincere? Почему все так неравнодушны к этой команде и как коллективу из второго эшелона удаётся собирать у мониторов сотню тысяч зрителей на квалификациях к рядовому турниру? Всё очень просто — ни одна другая команда не способна дарить столько эмоций! Уже на старте нового сезона жёлто-чёрные хорошенько потрепали нервишки, находясь на волоске от поражения в нескольких матчах, но в лучших традициях сумели перевернуть исход противостояний и подарить долгожданные победы. А вместе с ними – выход в первый LAN-турнир сезона, который пройдёт в родном для команды Киеве. В чём же сила нового состава?

Na'Vi: Путь к успеху, или Попытка №5 Фанатам «Рождённых побеждать» остаётся только верить, что всё случится, как в песне популярной группы, и пятая попытка окажется удачной.

Связка саппортов

В украинской команде дела пошли на спад в августе 2014-го после ухода Клемента «Puppey» Иванова и Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми, которые задавали темп игре. С тех пор сменилось множество игроков поддержки, но так и не было дуэта, который бы полностью руководил игровым процессом. К счастью, проблема решилась с приходом Владимира «RodjER» Никогосяна, который давно знаком с Акбаром «SoNNeikO» Бутаевым. Игроки вместе учились, и Владимир был тем самым человеком, кто подарил будущему капитану Na`Vi ключ к Dota 2. У них есть желание играть вместе, и, судя по первым успехам, они чётко знают свои обязанности: RodjER сконцентрирован на помощи центральной и сложной линиям, в то время как SoNNeikO оберегает фарм для керри.

С 2014-го в Natus Vincere не было дуэта, который бы полностью руководил игровым процессом. К счастью, проблема решилась с приходом в команду Владимира «RodjER» Никогосяна.

За разбором полётов. Судя по лицам, тренера слушают внимательно

Просматривается макроигра

Генеральный директор Natus Vincere Евгений Золотарёв не раз говорил, что организация возлагает большие надежды на SoNNeikO и видит в нём очень перспективного игрока и капитана. Как только Акбар пересел на пятую позицию и попал в комфортные условия, где признают его авторитет, он преобразился. Уже с первых игр мы видим разнообразие стратегий, грамотные перемещения по карте, чёткую координацию действий и правильный фокус целей в драках. Но нельзя приуменьшать и заслуги ребят в микроигре. Чего только стоят действия Виктора «General» Нигрини, который в одиночку наводит шороху и держит в напряжении лёгкую линию врага.

Работа тренера

Многие не верили в Александра «XBOCT» Дашкевича, мол, киберспортсмен потерял интерес к игре как таковой. Однако из видеороликов на его каналах видно, что пока он хорошо справляется со своими обязанностями: атмосфера в команде дружелюбная, позитивная и боевая. Каждый чувствует себя комфортно, и в этом большая заслуга тренера, который знает подход к каждому игроку. Наконец-то стали заметны боевой настрой, стержень, характер, воля к победе — коллектив вгрызается зубами в каждую карту. Раньше мы видели только безыдейность или даже бесхребетность.

Александр «XBOCT» Дашкевич хорошо справляется со своими обязанностями: атмосфера в команде дружелюбная, позитивная и боевая.

Кажется, Na`Vi таки дождались достойного наследника дела ХВОСТ’a

Наследие легендарного ХВОСТ’a

Кажется, больше всего тренер Natus Vincere проникся к Владиславу «Crystallize» Кристанеку и всячески помогает ему адаптироваться к новым условиям. Игровой стиль новоиспечённого керри, по первым впечатлениям, напоминает как раз игру ХВОСТ’а в лучшие годы: выверенный, надёжный и непредсказуемый для противника. Фанаты даже прозвали его тихим убийцей, который до поры до времени выносит свои артефакты, а затем уже и соперников. Он может сыграть как на классических хард-керри, так и на семи-керри. Пока что Crystallize заставляет поклонников жёлто-чёрных верить в светлое будущее.

Игра Dendi

За последние годы в Данила «Dendi» Ишутина прилетел не один «камаз» гнилых помидоров. Все кому не лень отправляли его на пенсию. Но в новом сезоне самый популярный игрок в Dota 2 будто обрёл вторую молодость и оформляет фраги один за другим. Поскольку билет PGL Open Bucharest ещё отсутствует в DotaTV, в матчах этого турнира за игроками закреплён никнейм, указанный в публичном профиле. Игры против M19 и Team Empire украинский игрок провёл как GARENA. Именно во времена первой доты Dendi был звездой на платформе Garena и там зарекомендовал себя как один из лучших игроков мира. Теперь поклонники самого популярного игрока в мире подшучивают: «GARENA — это Dendi на максималках».

В новом сезоне Данил «Dendi» Ишутин будто обрёл вторую молодость и оформляет фраги один за другим.

Игра Na`Vi ещё далека от идеала, и многие справедливо отмечают, что, возможно, не так хороши ребята, как слабы их соперники. Тем не менее теперешняя пятёрка по игровому стилю и распределению обязанностей очень напоминает образец «золотого» состава Na`Vi 2013-го.



В новом сезоне коллектив идёт со счётом 13:3, команда отобралась на Starladder & i-League Invitational S3 и близка к тому, чтобы бороться за выход в PGL Open Bucharest. Скорее всего, в решающем поединке «Рождённые побеждать» встретятся с Virtus.pro, и всё СНГ-сообщество с нетерпением ждёт этого поединка. Уже в ближайшее время мы сможем увидеть реальную силу украинского коллектива в борьбе с мировыми грандами. А пока жёлто-чёрные стреляют в сердца невероятными камбэками, воодушевляя фанатов и заставляя их верить в возвращение самой титулованной команды в лоно мировой элиты.