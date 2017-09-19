«Система с очками сделана так же, как и весь сезон, — не очень продуманно»

Во всех регионах стартовал новый турнирный сезон по Dota 2. Уже с 12 октября команды начнут разъезжаться на LAN-финалы, а это значит, что в ближайший месяц организаторам нужно уместить как можно больше квалификаций. Прямо сейчас одновременно проходят отборы на четыре чемпионата, в которых сложно не запутаться. В день в разных регионах умещается до 20 серий, которые невозможно посмотреть одновременно. Но оказалось, что проблемы есть не только у зрителей, но и у игроков.

Мартин «Saksa» Саздов, игрок Team w33, написалв «Твиттере», что его команда столкнулась с серьёзной проблемой: им придётся выбирать, в отборах на какой турнир принимать участие. Их позвали в закрытую квалификацию PGL Open, но в это же время DreamLeague назначила открытые отборочные на свой мэйджор. В подобной ситуации оказались многие команды из Европы и Америки.



Комментатор Дэвид «GoDz» Паркер отметил, что существующая система проблемна не для всех:



«Это только начало конфликта квалификаций. Календарь будет ещё более плотным в 2018 году, где близко друг к другу будут проходить ещё больше LAN-турниров. Система определённо благоволить лучшим командам и отвратительно работает для небольших коллективов, которым приходится выбирать между отборами. Тир-1 команды получают прямые приглашения, квалификации выстраиваются вокруг них, и им не приходится выбирать, на каком турнире играть», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Другую сторону проблемы затронул Александр «DKPhobos» Кучеря. Не только зрители, но и сами игроки устают от однообразных квалификаций. Он сравнил этот процесс с поиском работы, где ты проходишь одни и те же тесты вместе с одними и теми же участниками.

«Дни, когда можно выполнять тестовые задания, сбиты вплотную (т.е. выходных между ними вообще нет). Никакой радости и интереса от выполнения одного и того же тестового задания вы тоже не испытываете. Если б я хотел убить 90% экосистемы и соревновательной составляющей доты, я бы создал текущую систему турниров», — заключил игрок.

Чтобы разобраться, настолько ли плоха ситуация с загруженностью, мы обратились к менеджерам и игрокам ведущих СНГ-организаций, а также к комментаторам крупнейших студий. Они рассказали, были ли у них проблемы составлением расписаний, должны ли команды выбирать, на каком турнире играть, и как такой наплыв соревновательной доты отразится на командах, игроках и зрителях.



Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro:



«Это абсолютно рабочая ситуация, никакого особого дискомфорта мы не испытываем. По большому счёту, для нас майноры не являются приоритетными турнирами, так что квалификации на них по сути не отличаются от обычных тренировочных игр, где мы можем отрабатывать новые стратегии.



На сегодняшний день, несмотря на плотный календарь, организаторам удаётся составить турнирный график, который устраивает всех участников. Например, ESL не так давно пошёл нам навстречу и сдвинул на несколько дней квалификацию на первый мейджор сезона, так как наш состав ещё находился в отпуске.



Я уверен, что со временем расписание устаканится, турниров станет меньше, ведь сами команды крайне заинтересованы в повышении ценности каждого матча. Рынок сейчас проходит через естественный процесс насыщения и последующей отбраковки турниров, которые не выдержат конкуренции».

Георгий Фалеев, спортивный директор Vega Squadron:



«На самом деле, расписание квалификаций и матчей не такое уж и сложное. Последние два-три года всё было куда хуже, когда одновременно игрались отборы на 35 турниров. Администраторам лиг вместе с командами приходилось устраивать танцы с бубнами, чтобы как-то выстроить расписание. Сейчас такой проблемы нет — максимум одно наложение, и то из-за открытых квалификаций. Так что сложностей в составлении расписания нет.



По логике командам должно быть невыгодно играть на всех турнирах подряд. Но сейчас каждый чемпионат даёт тебе очки, и ты просто обязан пытаться попасть на максимальное количество майноров/мэйджоров. Конечно, к середине сезона победители первых мэйджоров будут пропускать майноры, так как уже практически гарантируют себе заветное место в Key Arena. Но сейчас все будут по максимуму играть всё подряд.

На мой взгляд, соревновательная дота сейчас перенасыщена раза в четыре, именно тир-1-сцена. Система Valve для CS:GO работает куда лучше.

Там тир-1 команды уже имеют слот на мэйджоре, тир-2 команды заработали место на оффлайн-квалификациях (считай майнор в доте), а тир-3 приходится пробиваться через оффлайн региональные. В итоге мы имеем действительно качественные и уникальные игры с мировыми грандами и развитие тир-2/3 сцены. В доте же идёт бесконечная мясорубка «каждый с каждым», и молодым командам намного сложнее получить опыт LAN-турнира, пускай и локального».



Илья «Lil» Ильюк, игрок Virtus.pro:



«Если смотреть на всё это глазами игрока сильнейшей команды региона, которая с большей вероятностью отберётся на все турниры и заберёт единственный слот квалификаций, да ещё и после месяца отдыха, всё выглядит хорошо. Больше практики — быстрее вернёшься в форму. Нас приглашают на закрытые квалификации, никаких пересечений с другими отборами нет. Слабым командам, напротив, придётся нелегко. У них не будет времени на совершенствование своей игры, ведь нужно играть квалификации, а выиграть сложно из-за того, что нет возможности много тренироваться. Получается замкнутый круг, где прогресс становится жизненно важным, а конкуренция жёстче.



С большей вероятностью дота с такими темпами может быстро надоесть, теряется ценность матча. Например, раньше OG и Liquid играли примерно с одинаковой периодичностью, сейчас же Liquid приглашена везде напрямую, и ценность матча с ними выше, чем матча с OG, которая играет квалификации.



Безусловно, не должно быть пересечений в квалификациях турниров. Команды должны получить возможность играть все отборы на LAN-финалы, открытые квалификации одного турнира не должны пересекаться с закрытыми другого. Когда у тебя есть возможность играть всё, ты сможешь выбрать приоритетный турнир для себя».

Владимир «RoDjer» Никогосян, игрок Natus Vincere:



«Игрокам, конечно, сложно, когда квалификации идут одна за другой. Ведь ты не успеваешь толком подготовить новые стратегии, чтобы потом реализовывать их на самом турнире. Потому нужно проявлять гибкость: иногда играть проверенными схемами, а иногда импровизировать.



Я бы предпочёл, чтобы не возникало ситуаций, когда два равнозначных турнира проходят одновременно. Думаю, это неудобно для команд и не совсем приятно даже для зрителей.

Для игроков такое количество соревновательной доты к лучшему, но интерес аудитории в один момент может ослабиться, так как они будут вынуждены наблюдать одни и те же противостояния».

Андрей «Ghostik» Кадык, игрок Team Empire:



«Мы абсолютно нормально относимся к такому плотному графику. Чем больше квалификаций — тем больше шанс пройти на хороший турнир. Проблем в расписании не было. Думаю, организаторы турниров и Valve решают сами всё это между собой, чтобы не возникало накладок.



Команда может выбирать между квалификациями, если уже отобралась на достаточное количество для себя турниров. В остальных же случаях лучше играть всё подряд. Valve и организаторы и так создали все условия для этого, пока не одни отборы у нас не накладываются друг на друга.



В плюсе сейчас те составы, которые начинали раньше тренироваться и не проводили замен. Качество доты действительно может страдать, потому что времени на подготовку во время огромного количества квалификаций недостаточно. Но не думаю, что это слишком критично».

Роман «CaspeRRR» Лепехин, комментатор студии Starladder:



«Работы и раньше было много. Не помню, чтобы с начала сезона у меня была бы целая неделя отдыха. И это речь о последних нескольких годах. Доты много уже не первый сезон, так что я привыкнуть успел и не жалуюсь. С расписанием конфликты происходили и раньше. Нужно дождаться самый разгар сезона, чтоб реально оценить этот фактор.



Команды должны выбирать турниры, на которых играть и которые стоит пропустить. Менеджмент/тренер/игроки должны просчитывать возможное количество очков и все возможные вариации общей «таблицы очков», чтоб оптимизировать график. Нужно понимать, что эти очки (QP) забирают топ-4 команды.

Это значит, что нужно побеждать, а не тупо спамить своими лицами на всех турнирах. Так можно не только упустить заветные баллы, но и перегореть под дикими нагрузками.

Неспроста турниры поделены на Major и Minor. Топовые команды со временем начнут отказываться от миноров, потому что очков будет с избытком. Коллективам слабее будет проще побеждать на чемпионатах этой серии и зарабатывать QP. Для этого должно пройти время, но так всегда и бывает после радикальных изменений.

Качество игр страдает. И страдает лишь по той причине, что команды хотят попасть везде и всюду. Они боятся упустить малейшую возможность попасть на турнир (Читай — потерять QP), и потому у нас очень много квалификаций с одними и теми же коллективами. Для тир-2 действительно сейчас наступают тяжелые времена, потому что прямые приглашения им дают «как попало» и приходится пробиваться сквозь кучу начальных квалификаций. EG, Secret, VP и некоторые другие команды уже давно практикуют фильтрацию турниров и, таким образом, понижают нагрузку. Но они приезжают за победой и почти гарантированно попадают в топ-4. С ними проблем нет. Проблемы у нестабильных тир-2, и вот им остаётся лишь пожелать терпения».

Владимир «Maelstorm» Кузьминов, комментатор студии RuHub:



«Для комментаторов это, безусловно, круто — много работы. Были некоторые опасения, что публике наскучит такое количество доты, но как показывает практика, за своими любимыми командами зритель всё равно наблюдает. Комментировать матчи Южной Америки? Можно сказать, что это разнообразие и так или иначе подавляющему большинству в СНГ интересно только СНГ. В общем, это тоже привычная и необходимая мера — освещать в том числе и не очень популярные регионы.

Опасность пришла оттуда, откуда не ждали.



Считаю проблемой №1 халатное отношение самих организаторов к квалификациям. Уже две организации не сделали билеты на свои турниры, из-за чего в игре не проставляется счёт в серии, логотипы команд и корректные никнеймы. Квалификации начинаются без ведома студий и зрителей, проходят по 4 матча одной квалификации параллельно и, думаю, это только начало.



Не думаю, что что-то изменится в этом году. VALVE, скорее всего, не вмешается, а организациям важен сам LAN-турнир и статус мажора/минора.



Учитывая, что очки даются не за все места мэйджора, а только за топ-4, получается, что команды должны иметь возможность играть везде. А то что получается? Команда отбирается на все мэйджоры, стабильно забирает топ-5 и у неё 0 очков, а кто-то занимает топ-4 на майноре и ладно. В общем, система с очками сделана примерно так же, как и весь сезон — не очень продуманно. Для киберспорта прошлый сезон, по моему мнению, был куда лучше, но тут надо посмотреть».