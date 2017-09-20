Выйти из пике. Способна ли Virtus.pro вернуть былую форму

С начала 2017-го состав Virtus.pro по CS:GO выиграл только один серьёзный чемпионат, а на днях впервые за три года проиграл команде из Северной Америки на LAN-турнире. И хотя Team Liquid сейчас как никогда сильна, от этого ни полякам, ни их фанатам легче не становится.

Золотая пятёрка

История игроков польского состава VP является, пожалуй, самой продолжительной и насыщенной среди топовых команд. Участники коллектива объединились в далёком 2004 году, с тех пор основной костяк всё ещё находится в строю. Это не просто редкий, а уникальный случай. Особенно для киберспортсменов в дисциплине Counter-Strike.



Поляков называют золотой пятёркой ещё со времён существования Golden Five, которая была сформирована в 2006 году. За 10 с лишним лет, у коллектива было всё — разные организации, турниры во всех уголках мира, победа на мэйджоре и собственные рекорды. Но с каждым сезоном достижений становится всё меньше. Показатели каждого игрока далеки от идеала, а с картами и вовсе полная беда. Диагноз однозначный — спад.

За 10 с лишним лет, у коллектива было всё — разные организации, турниры во всех уголках мира, победа на мэйджоре и собственные рекорды. Но с каждым сезоном достижений становится всё меньше.

Якуб Гурчиньски (в центре) был игроком золотой пятёрки, теперь он тренер

Way Down They Go

Последний раз VP побеждала на крупном турнире в феврале. Это был DreamHack Las Vegas. С тех пор были провалы на StarLadder i-League StarSeries Season 3 (12-14-е место), ESL One Cologne 2017 (15-16-е место), DreamHack Masters Malmö 2017 (13-16-е место). В этом царстве тьмы проблёскивают 3-4-е места на ESG Tour Mykonos 2017 и PGL 2017 Kraków Major Championship, но они не сильно влияют на мрачный фон общей картины. Дно было достигнуто в апреле-мае 2017-го. Именно тогда польская пятёрка терпела поражения с разгромным счётом 1:16 или 2:16. С 15 марта по 28 мая было семь таких матчей. Слишком много для любой команды.

Не лучшие деньки для VP

После этого Virtus.pro немного пришла в себя. В конце концов, команде всё это время удавалось удерживаться в десятке лучших по версии HLTV.org. Только в сентябре, согласно промежуточным результатам рейтинга, поляки опустились на 12-е место.

Рекорды и антирекорды

Говоря о золотой пятёрке нельзя не отметить потрясающую стабильность их состава. Для примера, из 16 команд на ESL ONE Cologne 2016 меняли участников 15. Но только не Virtus.pro. С момента заключения контракта с организацией в начале 2014-го изменений в коллективе не было. Более того, с игроками уже подписаны контракты до 2020 года, так что перестановки маловероятны.



Ещё одним впечатляющим показателем является возраст игроков. Виктор Войтас, Филип Кубски и Ярослав Яжомбковски – ветераны по меркам киберспорта. Им 31, 30 и 29 лет соответственно. Учитывая их возраст и стаж совместной игры, проще убрать весь состав, чем расставаться с кем-то по отдельности. Но станет ли это решением проблемы?

Игрок Virtus.pro Филип Кубски

К антирекордам помимо уже упомянутых проигранных игр можно отнести и вылет из двух сезонов ESL Pro League подряд. Таким могут «похвастаться» не многие топовые коллективы.

Кто виноват?

Разобраться, почему так получается, сложно. Конечно, всё можно свалить на возраст, мол, к 30 годам пора завершать киберспортивную карьеру. Но сейчас многие игроки старой школы возвращаются на профессиональную сцену в Quake Champions – в игру, где реакция куда важнее, чем в CS:GO. И демонстрируют достойные результаты.



Можно отметить усталость состава. В отличие от традиционного спорта, среди виртуальных атлетов не практикуются замены, и, как следствие, совместные тренировки больше напоминают жизнь подводников, нежели футболистов. Полная сосредоточенность, постоянная работа на пределе возможностей и одни и те же лица.

Конечно, отсутствие былых результатов можно свалить на возраст игроков, усталость состава и отсутствие мотивации. Сами киберспортсмены нередко отмечают потерю общекомандных ориентиров.

Не стоит сбрасывать со счетов и мотивацию. Старшее звено VP за свою длительную карьеру выиграло всё, что только можно. С ними на вершину взбирались и молодые игроки коллектива – вместе они становились победителями мэйджора. При этом сами киберспортсмены в интервью частенько отмечают потерю общекомандных ориентиров.

Ориентиры, может, и потеряны, но в команде всё ещё царит дружелюбная атмосфера

Ни один из перечисленных симптомов не тянет на роль единственного и главного. Тут сложная комбинация, которую можно решить одним махом, разрубив гордиев узел. Но это крайние и очень нежелательные меры.

Нестабильные результаты выступлений и стремление сохранить состав породили интересную ситуацию. Игроки перетасовываются внутри команды, меняют роли и перераспределяют обязанности, но принципиально ничего не меняется. Однако Virtus.pro образца 2014 года отличается от VP образца 2017-го не только обхватом бицепса Ярослава Яжомбковского и длиной бороды Виктора Войтаса. Такие перестановки больно бьют по составу. На днях Януш Погожельски на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал запись, связанную с очередной сменой ролей и о своём уходе с позиции лидера команды.

Я думал, что старшая часть команды без причины искала проблемы повсюду, когда каждый должен был сосредоточиться на себе.

Януш отметил, что собирается вернуться в былую форму: «Теперь приходят новые времена, мы будем играть более жёстко, и я смогу сосредоточиться на своей игре. Остальным ребятам я тоже желаю найти себя, потому что мы уже давненько этого ждём».



Из текста недвусмысленно вытекает натянутость отношений, вызванная такими перестановками. Погожельски утверждает, что его индивидуальная форма пострадала, и статистика это подтверждает.

Что делать?

Наиболее очевидный выход из ситуации — замена состава. Свежая кровь может подлатать дыры в игре поляков. Об этом регулярно говорят аналитики и комментаторы. Эта тема вовсю обсуждается сообществом после каждого турнира с участием VP. Но это не панацея, особенно для команды такого уровня.

Так, ушедший из Na`Vi 29-летний Даниил Тесленко выиграл мэйджор с Gambit Gaming. Другой экс-игрок «Рожденных побеждать» Ладислав Ковач в составе FaZe на днях во второй раз праздновал триумф на сцене ESL One New York. Замена игрока – процесс рискованный. Хорошо, если команда готова к таким переменам. SK Gaming с лёгкостью поменяла состав и осталась в топе, а шведские мастодонты Fnatic и NiP до сих пор не могут набрать даже часть былых оборотов. В этом свете нежелание Virtus.pro менять состав обосновано.



Как ни парадоксально, но в сложившейся ситуации Virtus.pro может ничего не предпринимать, и это способно оказаться лучшим решением проблемы. Продолжать тренировки, собираться на буткемпы, выступать на турнирах и искать свою форму. Возможно, заручиться поддержкой извне, наняв специалиста-психолога.

У Virtus.pro болельщики есть везде

Для Virtus.pro — это не первый период стагнации, но пока самый продолжительный. Раньше команде удавалось выйти из пике и вернуться на вершину. Нельзя отрицать, что польская пятёрка состоит из крайне опытных и сильных игроков, которые умеют работать не только под давлением на сцене, но и под постоянным прессингом общественности. А учитывая, что общественность скорее поддерживает игроков, нежели давит на них, активный поиск себя без резких движений может дать плоды.

Сейчас у команды есть время отдохнуть и переосмыслить себя. Хорошее выступление в Кракове подарило Virtus.pro прямое приглашение на следующий мэйджор. Если коллективу удастся стабилизировать свою игру к тому времени, то кризис пройдёт. Если же нет — в запасе у золотой пятёрки всегда остаются крайние меры.