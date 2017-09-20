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Текст: Николай Габинский

Выйти из пике. Способна ли Virtus.pro вернуть былую форму

Snax объявил об уходе с позиции лидера Virtus.pro по CS:GO. В череде неудач перестановка выглядит попыткой команды нащупать свою игру.
20 сентября 2017, среда. 13:15 Киберспорт

С начала 2017-го состав Virtus.pro по CS:GO выиграл только один серьёзный чемпионат, а на днях впервые за три года проиграл команде из Северной Америки на LAN-турнире. И хотя Team Liquid сейчас как никогда сильна, от этого ни полякам, ни их фанатам легче не становится.

Золотая пятёрка

История игроков польского состава VP является, пожалуй, самой продолжительной и насыщенной среди топовых команд. Участники коллектива объединились в далёком 2004 году, с тех пор основной костяк всё ещё находится в строю. Это не просто редкий, а уникальный случай. Особенно для киберспортсменов в дисциплине Counter-Strike.

Поляков называют золотой пятёркой ещё со времён существования Golden Five, которая была сформирована в 2006 году. За 10 с лишним лет, у коллектива было всё — разные организации, турниры во всех уголках мира, победа на мэйджоре и собственные рекорды. Но с каждым сезоном достижений становится всё меньше. Показатели каждого игрока далеки от идеала, а с картами и вовсе полная беда. Диагноз однозначный — спад.

За 10 с лишним лет, у коллектива было всё — разные организации, турниры во всех уголках мира, победа на мэйджоре и собственные рекорды. Но с каждым сезоном достижений становится всё меньше.
Якуб Гурчиньски (в центре) был игроком золотой пятёрки, теперь он тренер

Якуб Гурчиньски (в центре) был игроком золотой пятёрки, теперь он тренер

Way Down They Go

Последний раз VP побеждала на крупном турнире в феврале. Это был DreamHack Las Vegas. С тех пор были провалы на StarLadder i-League StarSeries Season 3 (12-14-е место), ESL One Cologne 2017 (15-16-е место), DreamHack Masters Malmö 2017 (13-16-е место). В этом царстве тьмы проблёскивают 3-4-е места на ESG Tour Mykonos 2017 и PGL 2017 Kraków Major Championship, но они не сильно влияют на мрачный фон общей картины. Дно было достигнуто в апреле-мае 2017-го. Именно тогда польская пятёрка терпела поражения с разгромным счётом 1:16 или 2:16. С 15 марта по 28 мая было семь таких матчей. Слишком много для любой команды.

Не лучшие деньки для VP

Не лучшие деньки для VP

После этого Virtus.pro немного пришла в себя. В конце концов, команде всё это время удавалось удерживаться в десятке лучших по версии HLTV.org. Только в сентябре, согласно промежуточным результатам рейтинга, поляки опустились на 12-е место.

Рекорды и антирекорды

Говоря о золотой пятёрке нельзя не отметить потрясающую стабильность их состава. Для примера, из 16 команд на ESL ONE Cologne 2016 меняли участников 15. Но только не Virtus.pro. С момента заключения контракта с организацией в начале 2014-го изменений в коллективе не было. Более того, с игроками уже подписаны контракты до 2020 года, так что перестановки маловероятны.

Ещё одним впечатляющим показателем является возраст игроков. Виктор Войтас, Филип Кубски и Ярослав Яжомбковски – ветераны по меркам киберспорта. Им 31, 30 и 29 лет соответственно. Учитывая их возраст и стаж совместной игры, проще убрать весь состав, чем расставаться с кем-то по отдельности. Но станет ли это решением проблемы?

Игрок Virtus.pro Филип Кубски

Игрок Virtus.pro Филип Кубски

К антирекордам помимо уже упомянутых проигранных игр можно отнести и вылет из двух сезонов ESL Pro League подряд. Таким могут «похвастаться» не многие топовые коллективы.

Кто виноват?

Разобраться, почему так получается, сложно. Конечно, всё можно свалить на возраст, мол, к 30 годам пора завершать киберспортивную карьеру. Но сейчас многие игроки старой школы возвращаются на профессиональную сцену в Quake Champions – в игру, где реакция куда важнее, чем в CS:GO. И демонстрируют достойные результаты.

Можно отметить усталость состава. В отличие от традиционного спорта, среди виртуальных атлетов не практикуются замены, и, как следствие, совместные тренировки больше напоминают жизнь подводников, нежели футболистов. Полная сосредоточенность, постоянная работа на пределе возможностей и одни и те же лица.

Конечно, отсутствие былых результатов можно свалить на возраст игроков, усталость состава и отсутствие мотивации. Сами киберспортсмены нередко отмечают потерю общекомандных ориентиров.

Не стоит сбрасывать со счетов и мотивацию. Старшее звено VP за свою длительную карьеру выиграло всё, что только можно. С ними на вершину взбирались и молодые игроки коллектива – вместе они становились победителями мэйджора. При этом сами киберспортсмены в интервью частенько отмечают потерю общекомандных ориентиров.

Ориентиры, может, и потеряны, но в команде всё ещё царит дружелюбная атмосфера

Ориентиры, может, и потеряны, но в команде всё ещё царит дружелюбная атмосфера

Ни один из перечисленных симптомов не тянет на роль единственного и главного. Тут сложная комбинация, которую можно решить одним махом, разрубив гордиев узел. Но это крайние и очень нежелательные меры.

Нестабильные результаты выступлений и стремление сохранить состав породили интересную ситуацию. Игроки перетасовываются внутри команды, меняют роли и перераспределяют обязанности, но принципиально ничего не меняется. Однако Virtus.pro образца 2014 года отличается от VP образца 2017-го не только обхватом бицепса Ярослава Яжомбковского и длиной бороды Виктора Войтаса. Такие перестановки больно бьют по составу. На днях Януш Погожельски на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал запись, связанную с очередной сменой ролей и о своём уходе с позиции лидера команды.

Я думал, что старшая часть команды без причины искала проблемы повсюду, когда каждый должен был сосредоточиться на себе.

Януш отметил, что собирается вернуться в былую форму: «Теперь приходят новые времена, мы будем играть более жёстко, и я смогу сосредоточиться на своей игре. Остальным ребятам я тоже желаю найти себя, потому что мы уже давненько этого ждём».

Из текста недвусмысленно вытекает натянутость отношений, вызванная такими перестановками. Погожельски утверждает, что его индивидуальная форма пострадала, и статистика это подтверждает.

Что делать?

Наиболее очевидный выход из ситуации — замена состава. Свежая кровь может подлатать дыры в игре поляков. Об этом регулярно говорят аналитики и комментаторы. Эта тема вовсю обсуждается сообществом после каждого турнира с участием VP. Но это не панацея, особенно для команды такого уровня.

Так, ушедший из Na`Vi 29-летний Даниил Тесленко выиграл мэйджор с Gambit Gaming. Другой экс-игрок «Рожденных побеждать» Ладислав Ковач в составе FaZe на днях во второй раз праздновал триумф на сцене ESL One New York. Замена игрока – процесс рискованный. Хорошо, если команда готова к таким переменам. SK Gaming с лёгкостью поменяла состав и осталась в топе, а шведские мастодонты Fnatic и NiP до сих пор не могут набрать даже часть былых оборотов. В этом свете нежелание Virtus.pro менять состав обосновано.

Как ни парадоксально, но в сложившейся ситуации Virtus.pro может ничего не предпринимать, и это способно оказаться лучшим решением проблемы. Продолжать тренировки, собираться на буткемпы, выступать на турнирах и искать свою форму. Возможно, заручиться поддержкой извне, наняв специалиста-психолога.

У Virtus.pro болельщики есть везде

У Virtus.pro болельщики есть везде

Для Virtus.pro — это не первый период стагнации, но пока самый продолжительный. Раньше команде удавалось выйти из пике и вернуться на вершину. Нельзя отрицать, что польская пятёрка состоит из крайне опытных и сильных игроков, которые умеют работать не только под давлением на сцене, но и под постоянным прессингом общественности. А учитывая, что общественность скорее поддерживает игроков, нежели давит на них, активный поиск себя без резких движений может дать плоды.

Сейчас у команды есть время отдохнуть и переосмыслить себя. Хорошее выступление в Кракове подарило Virtus.pro прямое приглашение на следующий мэйджор. Если коллективу удастся стабилизировать свою игру к тому времени, то кризис пройдёт. Если же нет — в запасе у золотой пятёрки всегда остаются крайние меры.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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