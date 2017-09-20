Очередной турнир для корейцев. Что нужно знать о чемпионате мира по LoL

Звёздная пятёрка из СНГ будет прокладывать себе путь на чемпионате мира в Китае, где все заранее уверены в очередной победе корейцев.

Чемпионат мира по League of Legends — событие, от которого сходят с ума сотни тысяч геймеров. Соревнования растягиваются почти на два месяца из-за того, что каждую неделю проходят в разных городах и на новых аренах. Так Riot Games старается угодить максимальному количеству болельщиков и позволяет участникам продемонстрировать лучшую игру.

Ежемесячно по всему миру League of Legends запускают более 100 млн пользователей. И если раньше будущих звёзд выгоняли из-за компьютеров родители, то теперь взрослые с удовольствием ходят на турниры вместе с детьми.

Соревнования растянутся почти на два месяца и будут проходить в разных городах. Так Riot Games старается угодить максимальному количеству болельщиков и позволяет участникам продемонстрировать лучшую игру.

По популярности и вовлеченности Китай обгоняет весь остальной мир. Здесь больше всего зрителей и игроков, заглядывающих в интернет-кафе, чтобы провести за LoL время с друзьями. Местные организации готовы платить лучшим киберспортсменам из Южной Кореи баснословные суммы. Всё ради победы в китайскоv чемпионате и попытки побороться за первое место на главном турнире года.

Олимпийская арена и «Птичье гнездо». Где пройдёт финал ЧМ по LoL Riot Games и их киберспортивная игра League of Legends продолжают захватывать спортивные стадионы.

Предварительная стадия

Таблица предварительной стадии

В 2017 году Riot Games полностью изменила формат соревнований. Если раньше команды из регионов по типу СНГ, Турции и Латинской Америки собирались на отдельном турнире Wild Card, то теперь с них начинается основное действие.

С 23 по 26 сентября 12 команд, поделенные на четыре группы, сразятся друг с другом. Матчи примет Спортивный гимнастический центр города Ухань. Игры групповой стадии проводятся до одной победы. Участники, занявшие первые и вторые места, продолжат борьбу в плей-офф. На подготовку пятёркам выделят около недели. Решающие матчи состоятся в формате best of 5 (до трёх побед в серии). 28 и 29 сентября мир узнает названия четырёх команд, которые присоединятся к 12 коллективам, уже заявленным в основной стадии чемпионата мира по LoL.

Групповой этап

Битва за кубок продолжится 5-8 октября и 12-15 октября. В групповой стадии победителей предварительной стадии дожидаются действующие чемпионы мира SK Telecom T1 и лучшие представители Китая, Северной Америки, Европы, Южной Кореи, а также региона Тайвань, Гонконг, Макао. Площадкой для соревнований станет всё тот же Спортивный центр в Ухане. Арена вмещает до 13 тысяч зрителей.

Плей-офф

В этой стадии на турнире останется только восемь команд. Четвертьфиналы сыграют 19-22 октября на стадионе города Гуанчжоу. Полуфиналы организуют в Шанхайском спортивном центре «Восток». Они состоятся 28 и 29 октября. Финал соревнований примет Пекинский национальный стадион, известный как «Птичье гнездо». Матч запланирован на 4 ноября. Арена вмещает до 91 тысячи человек. И если организаторам удастся собрать полный стадион, это станет новым рекордом.

За кого болеть?

СНГ-регион представляет Gambit Esports. В составе выступают Александр «PvPStejos» Глазков, Михаил «Kira» Гармаш, Данил «Diamondprox» Решетников, Даниэль «Blasting» Кудрин и Эдуард «Edward» Абгарян в роли капитана. Главный тренер команды Дмитрий «Invi» Протасов. Обязанности стратегического тренера исполняет Алексей «Sharkz» Таранда.

Gambit Esports победила в летнем сезоне Континентальной лиги, где доминировала в групповой стадии (13 побед и 1 поражение). В плей-офф пятёрка легко обошла Team Just Alpha, но чуть не споткнулась об M19. Сейчас эта лучшая команда в регионе. И от неё ждут, что она как минимум повторит прошлогодний результат Albus NoX Luna — войдёт в топ-8 чемпионата мира.

На сегодня Gambit Esports – лучшая команда в регионе, и от неё ждут, что она как минимум повторит прошлогодний результат Albus NoX Luna.

Группа у Gambit не самая простая, но проходимая. Ребят не особо заботит, против кого биться на виртуальном поле. Как отметил Александр Глазков, «если хотим хорошо выступить — пофиг какая группа». Сейчас ребята тренируются в Китае и готовятся к первым матчам.

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При этом в предварительной стадии немало вполне успешных и известных команд. На турнир пробился турецкий состав «Фенербахче». Также туда попала известная всей Америке Cloud9 и некогда короли Европы Fnatic.

Кто бы ни приехал на турнир, комментаторы и эксперты сходятся в одном: всё равно победят корейцы.

В основном этапе дожидаются вечно подающие надежды TSM, лучшая пятёрка Европы — G2 Esports, вице-чемпионы мира 2016 Samsung Galaxy, новички в лице Misfits, чей главный инвестор баскетбольный клуб «Майами Хит», и многие другие. Впрочем, кто бы ни приехал на турнир, комментаторы и эксперты сходятся в одном: всё равно победят корейцы. И будет совсем неважно, кто именно: SK Telecom T1, Samsung Galaxy или Longzhu Gaming.

Расписание игр предварительной стадии

Расписание первого игрового дня, время московское.

Расписание второго игрового дня, время московское.

Расписание третьего игрового дня, время московское.