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Текст: Георгий Ядвидчук

Очередной турнир для корейцев. Что нужно знать о чемпионате мира по LoL

Звёздная пятёрка из СНГ будет прокладывать себе путь на чемпионате мира в Китае, где все заранее уверены в очередной победе корейцев.
20 сентября 2017, среда. 20:30 Киберспорт

Чемпионат мира по League of Legends — событие, от которого сходят с ума сотни тысяч геймеров. Соревнования растягиваются почти на два месяца из-за того, что каждую неделю проходят в разных городах и на новых аренах. Так Riot Games старается угодить максимальному количеству болельщиков и позволяет участникам продемонстрировать лучшую игру.

Ежемесячно по всему миру League of Legends запускают более 100 млн пользователей. И если раньше будущих звёзд выгоняли из-за компьютеров родители, то теперь взрослые с удовольствием ходят на турниры вместе с детьми.

Соревнования растянутся почти на два месяца и будут проходить в разных городах. Так Riot Games старается угодить максимальному количеству болельщиков и позволяет участникам продемонстрировать лучшую игру.

По популярности и вовлеченности Китай обгоняет весь остальной мир. Здесь больше всего зрителей и игроков, заглядывающих в интернет-кафе, чтобы провести за LoL время с друзьями. Местные организации готовы платить лучшим киберспортсменам из Южной Кореи баснословные суммы. Всё ради победы в китайскоv чемпионате и попытки побороться за первое место на главном турнире года.

Олимпийская арена и «Птичье гнездо». Где пройдёт финал ЧМ по LoL
Riot Games и их киберспортивная игра League of Legends продолжают захватывать спортивные стадионы.

Предварительная стадия

Таблица предварительной стадии

Таблица предварительной стадии

В 2017 году Riot Games полностью изменила формат соревнований. Если раньше команды из регионов по типу СНГ, Турции и Латинской Америки собирались на отдельном турнире Wild Card, то теперь с них начинается основное действие.

С 23 по 26 сентября 12 команд, поделенные на четыре группы, сразятся друг с другом. Матчи примет Спортивный гимнастический центр города Ухань. Игры групповой стадии проводятся до одной победы. Участники, занявшие первые и вторые места, продолжат борьбу в плей-офф. На подготовку пятёркам выделят около недели. Решающие матчи состоятся в формате best of 5 (до трёх побед в серии). 28 и 29 сентября мир узнает названия четырёх команд, которые присоединятся к 12 коллективам, уже заявленным в основной стадии чемпионата мира по LoL.

Групповой этап

Битва за кубок продолжится 5-8 октября и 12-15 октября. В групповой стадии победителей предварительной стадии дожидаются действующие чемпионы мира SK Telecom T1 и лучшие представители Китая, Северной Америки, Европы, Южной Кореи, а также региона Тайвань, Гонконг, Макао. Площадкой для соревнований станет всё тот же Спортивный центр в Ухане. Арена вмещает до 13 тысяч зрителей.

Плей-офф

В этой стадии на турнире останется только восемь команд. Четвертьфиналы сыграют 19-22 октября на стадионе города Гуанчжоу. Полуфиналы организуют в Шанхайском спортивном центре «Восток». Они состоятся 28 и 29 октября. Финал соревнований примет Пекинский национальный стадион, известный как «Птичье гнездо». Матч запланирован на 4 ноября. Арена вмещает до 91 тысячи человек. И если организаторам удастся собрать полный стадион, это станет новым рекордом.

За кого болеть?

СНГ-регион представляет Gambit Esports. В составе выступают Александр «PvPStejos» Глазков, Михаил «Kira» Гармаш, Данил «Diamondprox» Решетников, Даниэль «Blasting» Кудрин и Эдуард «Edward» Абгарян в роли капитана. Главный тренер команды Дмитрий «Invi» Протасов. Обязанности стратегического тренера исполняет Алексей «Sharkz» Таранда.

Gambit Esports победила в летнем сезоне Континентальной лиги, где доминировала в групповой стадии (13 побед и 1 поражение). В плей-офф пятёрка легко обошла Team Just Alpha, но чуть не споткнулась об M19. Сейчас эта лучшая команда в регионе. И от неё ждут, что она как минимум повторит прошлогодний результат Albus NoX Luna — войдёт в топ-8 чемпионата мира.

На сегодня Gambit Esports – лучшая команда в регионе, и от неё ждут, что она как минимум повторит прошлогодний результат Albus NoX Luna.

Группа у Gambit не самая простая, но проходимая. Ребят не особо заботит, против кого биться на виртуальном поле. Как отметил Александр Глазков, «если хотим хорошо выступить — пофиг какая группа». Сейчас ребята тренируются в Китае и готовятся к первым матчам.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Draxer

При этом в предварительной стадии немало вполне успешных и известных команд. На турнир пробился турецкий состав «Фенербахче». Также туда попала известная всей Америке Cloud9 и некогда короли Европы Fnatic.

Кто бы ни приехал на турнир, комментаторы и эксперты сходятся в одном: всё равно победят корейцы.

В основном этапе дожидаются вечно подающие надежды TSM, лучшая пятёрка Европы — G2 Esports, вице-чемпионы мира 2016 Samsung Galaxy, новички в лице Misfits, чей главный инвестор баскетбольный клуб «Майами Хит», и многие другие. Впрочем, кто бы ни приехал на турнир, комментаторы и эксперты сходятся в одном: всё равно победят корейцы. И будет совсем неважно, кто именно: SK Telecom T1, Samsung Galaxy или Longzhu Gaming.

Расписание игр предварительной стадии

Расписание первого игрового дня, время московское.

Расписание первого игрового дня, время московское.

Расписание второго игрового дня, время московское.

Расписание второго игрового дня, время московское.

Расписание третьего игрового дня, время московское.

Расписание третьего игрового дня, время московское.

Расписание четвёртого игрового дня, время московское.

Расписание четвёртого игрового дня, время московское.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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