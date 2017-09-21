Короли открытых квалификаций. Кто такая Keen Gaming

Новый турнирный сезон в Dota 2 стартовал буквально с места в карьер. Параллельные квалификации на пять турниров, по одному слоту на регион и всего парочка приглашений. Пока команды гоняются за каждым очком, кажется, что молодым составам нет места в этой мясорубке. В отборах на ESL в Китае участвовал весь свет китайской сцены: по два состава от LGD и IG, обновлённые Vici Gaming и VGJ, всё ещё ищущие свой путь EHOME. Но все они не поедут на первый мэйджор турнирного сезона. Их место заняла Keen Gaming (бывшая EHOME.KEEN).

Для поклонников китайской сцены или тех, кто хотя бы одним глазом следил за квалификациями на The International 7, этот состав уже знаком. От поездки на главный турнир года команду отделяла всего одна серия, которую она отдала LGD. Но даже до этого о ней уже вспоминали в сообществе.

Очередной состав EHOME появился в организации в 2015 году. С него начинал свою карьеру в Китае Дамьен kpii Чок, здесь когда-то играл Рен eLeVen Янвей. Состав переименовывали, переформировывали и меняли игроков каждые три месяца — стандартный процесс для китайской академии. Но команда, собравшаяся в январе 2017 года, до сих пор держится вместе.

EHOME.KEEN в любом составе была фаворитом… открытых квалификаций. Она дошла до финала в Шанхае, заняла третью строчку на TI6. После этого ей давали приглашение в региональные отборы на другой турнир, где они проваливались и снова опускались до уровня открытых квалификаций.

Новый состав KEEN впервые попробовал свои силы в открытых отборах в Киев. Дошёл до финала каждой из квалификаций и проиграл оба раза со счётом 1:2. После девятой строчки на DPL на команду вовсе махнули рукой и приглашали разве что для массовки. Так ей достались инвайты на отборы к Epicenter и MDL, где она неожиданно добрались до тройки лучших. Valve эти успехи интересовали мало, так что на TI7 её снова сослали в открытые квалификации.

Первые отборы на TI7 команда не прошла. Это в западных регионах Кубок чемпионов был развлечением и свободным слотом для самых ушлых. В Китае эту возможность восприняли серьёзно, а EHOME.KEEN не дошла и до полуфинала. Зато через день вихрем пронеслась по первой открытой квалификации. Все были уверены, что этот финал ей не пройти. Молодой команде предстояло сыграть против трёх чемпионов TI, один из которых легендарный Чжан Xiao8 Нин. В Китае, конечно, уважают старших, но, видимо, не тогда, когда речь заходит о поездке на турнир с многомиллионным призовым. «Директор» и его команда уступили со счётом 1:2, а EHOME, вспоминая недавние успехи, готовилась к новому прорыву.

В групповом этапе команда еле уцепилась за последнее место в плей-офф. Там её себе в соперники выбрала LGD — и улетела в нижнюю сетку, отдав две игры. К сожалению, это были последние карты, которые EHOME.KEEN выиграла на этих квалификациях. Чуда и сенсации не случилось, и ребята, у которых даже ники пока написаны иероглифами, остались дома.

В Китае их запомнили, на Западе быстро забыли. Хотя имена игроков периодически всплывали на форумах и даже в обсуждениях трансферов. В первую очередь говорили о zhizhizhi — керри с 9k MMR, на которые никто не обратил внимания. Когда он был топ-1 в Китае, все были заняты квалификациями. Когда он начинал играть, зрители шутили, что свой аккаунт он купил.

«Это худший игрок с 9k MMR», — писали о нём на китайских форумах. Сейчас от него не могут оторвать глаз.

Но основной успех составу принёс не он. Результаты команды серьёзно поползли вверх, когда к ним присоединился Чен rong Чжинву. В очередной раз подтвердилась истина: сколько бы у тебя ни было MMR, в составе должен быть хоть сколько-нибудь опытный игрок. За спиной у rong выступления в IG.Vitality, основном составе Invictus Gaming и несколько месяцев в Newbee.Young. Даже успел выиграть парочку турниров и заработать несколько десятков тысяч призовых (в отличие от своих будущих партнеров по команде).

Весной, перед квалификацией на The International, проблема оказалась не только в неопытности игроков или дурной славе. Их основной состав встрял в очередную неприятную историю с ACE, подписав бывших игроков Wings. За что организацию в очередной раз выставили из ассоциации, а игроков забанили на местных турнирах. Так EHOME.Keen лишилась приглашения на квалификацию WCA, хотя уже отыграла несколько матчей. Просто перед одной из серий администратор сообщил, что им запрещено участвовать в чемпионате. Затем им не дали сыграть на Neso, сославшись на те же причины. Игроки даже боялись, что останутся без партнёров для тренировок. Не то чтобы это тоже входило в условия бана, но кому нужен спарринг-партнёр, у которого нет турнирного опыта?

В новом сезоне EHOME выкрутилась из ситуации. Спасти основной состав из этого положения сложно, а вот дополнительные официально получили статус новых организаций. Правда, xiao8 не стал юлить и прямо сказал, что принадлежат они всё тому же человеку. Но зато по бумагам всё чисто. Так вместо EHOME.KEEN появилась Keen Gaming. Те же ребята, только с обновлённым названием и логотипом.

Когда стартовал новый профессиональный сезон, оказалось, что про её успехи забыли не только зрители, но и организаторы. Команда не получила ни одного приглашения в квалификации. Где-то играла Keen Gaming,Luminous, где-то — Brave Heart. Но топ-4 регионального отбора на TI, не сменившая ни одного игрока, опять осталась вне всех списков. Но им не привыкать штурмовать открытые квалификации.

В их группе им никто не доставил проблема. Даже два состава CDEC не смогли взять у Keen ни одной карты. В плей-офф первую же игру команда проиграла новому состав FTD. Потом отыгралась, чтобы встретиться с IG. Их, конечно, потрепало во время решаффла, но не до такой же степени, чтобы проигрывать команде из открытых квалификаций? Серия между Keen и IG стала одной из самых крутых в китайских отборах. У мидера команды сразу появились поклонники, а саппорт Eloquent (тот самый «красноречивый чиновник», о котором писал Виталий v1lat Волочай) исполнял на уровне с лучшими игроками поддержки в мире. После такой серии разбитые IG.Vitality и не выглядели серьёзным соперником.



Если вы не смотрели финальную серию китайской квалификации на ESL One, то выделите себе немного времени хотя бы на хайлайты. Первые три карты длились почти по 60 минут каждая и были полны сумасшедших переворотов. Саппорты-Clockwerk, не уступающие по урону своим керри, мидовая Broodmother, которая не смогла подобраться к вражеской базе, и Ember Spirit, купивший Refresher, чтобы ворваться на 6 ремнантах в толпу. Жаль только, что закончилась серия двумя односторонними картами. В решающей пятой игре Keen не оставила участникам The International ни одного шанса на возвращение в игру. 3:2 — и на мэйджор едут ребята, которые в очередной раз пробились через открытые квалификации.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале Dota 2 FA

В Китае команду встречают овациями. Да, обидно за все эти «звёздные составы» с популярными игроками. Но новым лицам тут всегда рады. ESL здесь считают кузницей талантов. В 2016 году также из ниоткуда отбор в Гентинг выиграла Wings. Через месяц она подняли над головой кубок. На Keen Gaming смотрят с такой же надеждой. Пусть и не вернётся с победой на мэйджоре, но хотя бы не станет второй IG.Vitality, провалившимися на каждом международном турнире.

Но пока Keen Gaming некогда почивать на лаврах. Вчера организаторы майнора Perfect World Masters выдали приглашения в китайский отборочных этап. Keen Gaming в списке не оказалось. Но у этих ребят всё ещё есть открытые квалификации.