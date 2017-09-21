«Китайские бомбилы — это следующий уровень вообще»

Как проводит время Gambit Esports в Китае перед чемпионатом мира по League of Legends.

Раскрученные команды в League of Legends давно привыкли к тому, что они не ездят на турниры одни. Всегда с ними целая группа фотографов и операторов. Порой съёмочную команду заменяет человек-оркестр, способный в одиночку всё делать сам. Однако не всем клубам по карману возить целый штат разнокалиберных менеджеров. К тому же некоторые киберспортсмены сами получают удовольствие от общения с аудиторией. Так в «Инстаграм» или во «ВКонтакте» попадают размытые снимки, корчащий рожицы тренер и недовольный партнёр по команде, который ненавидит, что его снимают. Снова. Опять.

Эдуард Edward Абгарян из Gambit Esports как капитан отдувается один за всех. Сейчас его фан-страница в ВК превратилась в отдельное медиа. Сюда приходят фанаты, чтобы поговорить о быте и культуре Китая, обсудить соперников и поинтересоваться, в каком настроении пребывают ребята.



«Китайские бомбилы — это «некст лвл» вообще», — говорится в записи от 13 сентября. Команда только прилетела в Шанхай. На часах два часа ночи. Найти заведение в это время, где бы тебя вкусно покормили, целая проблема.

В итоге в 5-7 минутах от наших квартир мы нашли забегаловку… и тут начинается самое интересное! По-английски там никто не говорит. Нам дали меню c картинками, и мы выбрали то, что выглядело лучше всего. Получилось 50 на 50. Было 4 блюда из мяса, но мы не знаем, из какого именно.

На первые дни тренировочную площадку предоставила киберспортивная организация OMG. Клуб не отобрался на чемпионат мира, в летнем сезоне он занял только 5-6-е место. Как отметил Абгарян, в Китае очень добрые и отзывчивые люди. Местные очень хорошо относятся к ребятам из Gambit и стараются помочь подготовиться к предварительному этапу ЧМ.

Тренировочный процесс проходит за закрытыми дверями. Однако периодически игроки делятся впечатлениями. «Хороший знак! Сыграли против топ-2 Китая, и после игр они предложили потренироваться ещё», — написал Абгарян.



«Как только Riot Games доделает тренировочные комнаты, я наконец смогу поиграть на свежем корейском аккаунте! Китайское «солоку» (одиночные рейтинговые матчи. — Прим. «Чемпионата») разочаровало, ибо по качеству похоже на EUNE (европейский), только никто никогда не троллит и не сливает игры своим тилтом. Не чувствовалось большого интереса в «солоку», в которые не попадали партнеры по команде. Как бы то ни было, «чалик» (наивысший рейтинг Challenger. — Прим. «Чемпионата») на Китае взял, «пентакил» (убийство пятерых игроков за одно сражение. — Прим. «Чемпионата») сделал — можно переселяться на Корею», — отметил Данил Diamondprox Решетников.

За время пребывания в Ухане киберспортсмен прошёлся по улицам. Говорит, безлюдно, просторно, серость и река сродни питерским.

Сейчас в Ухане команда тренируется в отеле. Отдельные номера переоборудовали в тренировочные команды. Кому не досталось стульев или кресел, играет на диване. Абгарян делит место с Даниэлем Blasting Кудриным. Отсюда и шутки про сладкую парочку, которая всё делает вместе.

21 сентября команда съездила в студию для записи интервью и съёмок фотографий, которые будут использоваться в графике на трансляции. Предварительная стадия чемпионата мира по League of Legends начнётся 23 сентября. Gambit Esports встретится с представителям Латинской Америки Lyon Gaming и третьей командой Китая World Elite. А пока болельщики любуются фотографиями Михаила Kira Гармаша. Говорят, на Майкла Джексона похож.