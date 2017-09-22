Олимпийский размах. Где пройдёт чемпионат мира по League of Legends

Лучшие команды по League of Legends уже собрались в Китае, чтобы подготовиться к главному турниру сезона. Каждый год чемпионат мира превращается в большое киберспортивное событие для страны, в которой проходят соревнования. Организаторы позволяют поклонникам игры в разных городах посмотреть матчи лично и переезжают с одной площадки на другую. Рассказываем, какие арены будут принимать чемпионат мира по LoL в этом году.



В юго-восточной части китайского города Ухань расположился местный спортивный центр. В его комплекс входит большой стадион, где базируется команда китайской Суперлиги «Ухань Чжоэр». А рядом расположился спортивный центр для соревнований размахом поменьше. Его открыли в январе 2007 года, и он предназначался для проведения чемпионатов по баскетболу и волейболу.

В общей сложности спортивный центр занимает 53 тыс. квадратных метров и может вместить до 12 тыс. зрителей в зале. За время работы комплекс принял больше 50 спортивных мероприятий разного уровня, концерты и представления. В 2011 году в спортивном центре прошло азиатское первенство по баскетболу, а в 2014 году FIBA провела здесь азиатский Кубок.



Кроме того, крытый стадион является постоянной площадкой для проведения соревнований по бадминтону. Здесь в 2012 году провели финал Thomas And Uber Cup, а с 2015 года ежегодно центр принимает чемпионат Азии по бадминтону.



А вот киберспортивных турниров в истории площадки ещё не было. Предварительный этап и групповая стадия чемпионата мира по League of Legends станет первым подобным событием в истории арены.

Спортивный комплекс Гуаньчжоу рядом с национальным парком Baiyun Hills занимает больше 100 тыс. квадратных метров. В одном из зданий расположился спортивный зал, заложенный в феврале 1999 года. Весь комплекс проектировал французский архитектор Пол Андрэу, среди работ которого аэропорты в Маниле, Шанхае и Париже.



Спортивный центр на 10 тыс. зрителей предназначался для соревнований по футболу, баскетболу, бадминтону и настольному теннису. Из крупных событий в 2008 году здесь состоялся командный чемпионат мира по настольному теннису, а в 2010 году весь комплекс принимал Азиатские игры.



С 2010 года арена стала открывать свои двери для театральных и музыкальный представлений. На площадке провела свой концерт певица Джолин Цай и открыла свой тур по Китаю корейская группа Shinhwa.



С 19 по 22 октября в этом зале пройдут четвертьфинальные матчи чемпионата мира по LoL.

Пришло время для больших площадок и серьёзного размаха. Полуфинальные матчи чемпионата мира примет шанхайский спортивный центр «Восток», находящийся на берегу реки Хуанпу. Многоцелевой комплекс в районе Пудун открыли в 2010 году, чтобы проводить здесь крупнейшие в мире соревнования по водным видам спорта и фигурному катанию. Общая площадь центра составляет 163 тыс. квадратных метров, на которых расположился спортзал на 15 тыс. зрителей и два бассейна. При желании организаторы могут использовать другую систему рассадки и уместить в большой зал 18 тыс. человек. При строительстве в спортивный центр вложили больше 2 млрд юаней.

Первым крупным соревнованием на стадионе стал чемпионат мира по водными видам спорта в 2011 году. После этого площадка четырежды принимала китайский Гран-при по фигурному катанию, а в 2015-м фигуристы здесь провели первенство мира. Кроме того, арена приспособлена для организации соревнований по гимнастике, баскетболу, хоккею с шайбой, а в 2012 году на стадионе прошел Чемпионат мира по шорт-треку. В основное время стадион является домашней площадкой футбольного клуба Shanghai Skywalkers.



В свободное от спортивный соревнований время здесь проводят концерты крупнейшие звезды китайской сцены и даже дают театральные представления. Но и киберспорт для этой арены не новшество. В 2016 году шанхайский спортивный центр принимал уже турнир Mid-Season Invitational 2016 по League of Legends.

Грандиозному финалу — огромный стадион. Так решили организаторы чемпионата мира по LoL и запланировали главный матч сезона на пекинском Национальном стадионе «Птичье гнездо». Его открыли в марте 2008 года перед Олимпийскими играми, здесь же состоятся церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады-2022.

Изначально стадион должен был вмещать 100 тыс. человек, но из-за упрощения конструкции пришлось сократить количество мест до 91 тыс. После Олимпиады владельцы площадки убрали еще 11 тысяч зрительских мест, так что теперь соревнования на арене могут одновременно посетить только 80 тыс. человек. Но пока неизвестно, планируют ли организаторы чемпионата мира использовать все пространство арены.



Номинально стадион является домашней ареной национальной китайской сборной по футболу, здесь же должен был базироваться клуб Beijing Sinobo Guoan, но площадка оказалось слишком большой для их целей. В «Птичьем гнезде» играли «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», стадион принимал матчи Суперкубка Италии по футболу. После на арене проходил чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2015 году и мото-шоу Monster Jam.



4 ноября на этом огромном стадионе соберутся поклонники League of Legends, чтобы посмотреть, как две лучшие команды будут выявлять чемпиона мира. Новый президент Азиатской федерации киберспорта Кеннет Фок уверен, что киберспорт достоин войти в список олимпийских дисциплин. Так где это доказать, если не на олимпийском стадионе?