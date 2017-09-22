Сможет ли команда из СНГ Gambit Esports успешно выступить на чемпионате мира по League of Legends и чего ожидать от остальных регионов.

Меньше чем через сутки стартует предварительная стадия чемпионата мира по League of Legends. 12 команд поборются за шанс попасть в основной этап. Пройти туда удастся только четырём коллективам. А там их уже дожидаются ещё 12 участников — лучшие из лучших. На кону миллионы долларов, золотые медали и титул чемпионов. И только одной команде достанется вся слава.

Больше не «ноунеймы»

Когда Albus NoX Luna приезжала на ЧМ в 2016 году, никто из соперников серьёзно не воспринимал команду из СНГ. На ребят смотрели как на очередную бразильскую пятёрку, которая чисто случайно оказалась в высшей лиге. Благодаря мастерству каждого участника (а тогда у ANX был сильнейший состав в СНГ с опытом международных выступлений) команде удалось сотворить сенсацию. G2 Esports не оправилась от нокаута в первых матчах, CLG весь турнир демонстрировала невнятную игру, а ROX Tigers неожиданно оступилась в игре против ANX. СНГ-коллектив вышел в плей-офф, но за три игры серии так ничего и не смог противопоставить H2k.

В 2017 году к Gambit Esports уже относятся серьёзно. После долго перерыва СНГ перестали воспринимать как регион неудачников. Сейчас за Gambit выступает костяк команды 2012-15 годов, а также пара ребят из того самого звёздного состава ANX. Стрелок Fnatic Мартин Rekkles Ларссон во время жеребьёвки команд на ЧМ сравнивал пятёрку из СНГ с топ-3 командой европейской лиги LCS. «Мне бы не хотелось с ними встречаться», — добавил швед.

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Группу А, куда попала Gambit Esports, не зря называют самой сложной. Здесь и одна из лучших команд Китая, World Elite, и Lyon Gaming из Латинской Америки, которая никак не может реализовать потенциал состава на международных соревнованиях.

У GMB отличные шансы пройти в основной этап, хотя бы потому, что они не будут играть в плей-офф против World Elite (самая сильная команда в предварительной стадии), — считает комментатор Riot Games Игорь ATRemains Радкевич.

«Однозначно, после 4 игр в группе им будет намного сложнее заработать 1-ю строчку, чтобы встретиться со 2-м местом другой группы, где с вероятностью в 90% будет команда из малого региона, — оценивает Радкевич шансы команды. — Но даже так они уже не раз тренировались против Fnatic, которые отмечают силу GMB и не хотят против них играть раньше положенного времени. Это точно не пустые слова».

У болельщиков и экспертов вызывает опасения, в какой форме сейчас находится команда. Финал Континентальной лиги против M19 показал, что Gambit есть над чем работать. Очень многое у «красной машины» строится через Данилу Diamondprox Решетникова и Эдуарда Edward Абгаряна. Если у них не идёт игра, включается Михаил Kira Гармаш. Однако и он бывает не всегда надёжен. В средней стадии игры у команды возникают проблемы с обзором на карте, а в драках они периодически умудряются отдавать преимущество.

В команде признают, что финал Континентальной лиги обнажил ненадёжные места состава. «Я очень благодарен М19 за то, что они показали нам наши слабости, над которыми нам нужно работать, иначе на ЧМ нам будет очень трудно», — говорил Решетников в интервью порталу Goodgame.

«Если не будет казусов в группах для главных регионов, то, скорее всего, в основную стадию пройдут World Elite, Cloud9, GMB и кто-то из пары HK Attitude — Fnatic, — полагает Радкевич. — 1907 Fenerbahce будут иметь отличные шансы пройти, если займут первую строчку в своей группе, а они могут».

«Китайские бомбилы — это следующий уровень вообще» Как проводит время Gambit Esports в Китае перед чемпионатом мира по League of Legends.

Китай против всех

В Поднебесной относятся к результатам на киберспортивных соревнованиях так же серьёзно, как и к выступлению на Олимпиаде. Один из местных бизнесменов готов был подарить «Феррари» игроку из Китая, если бы тот победил на турнире CN vs EU по Hearthstone. Машину попридержали до следующих соревнований. И киберспортсмены, и клубы, и инвесторы хотят быть первыми. Отсюда и дополнительная мотивация, и давление.

Сейчас же в Поднебесной пройдёт не просто турнир на $ 50 тыс. Чемпионат мира по LoL — ещё одна недосягаемая цель для китайских команд. Но это пока. Соревнования проходят дома, а значит, можно объединиться всем регионом и подготовиться, как следует.

Сюрпризом для тех, кто следит только за чемпионатами мира и международными турнирами, могут стать команды из Китая, — отмечает аналитик Riot Games Арман Wonder Авагян. — В этом году Китай не только выиграл Rift Rivals, но ещё и основательно подошёл к подготовке к турниру: был организован огромный буткемп, где готовятся не только три команды-участницы, а ещё и лучшие таланты со всей лиги LPL. Они помогают им в подготовке.

На бумаге китайские команды смотрятся солидно. Они вполне могут побороться с корейцами за трофей. В World Elite, Edward Gaming и Royal Never Give Up собрались настоящие мастера. Если у них получится выйти в плей-офф, то это не должно никого удивлять. Однако у каждого состава есть свои недостатки.

Видео можно посмотреть на Riot Games

Слабое место EDG — Минь Clearlove7 Кай. Последний патч сузил его набор героев, из-за чего у игрока могут возникнуть проблемы против лесников из другого региона. У RNG порой проскальзывают спорные драфты героев. Но главный их недостаток — они легко теряют самообладание, если что-то идёт не по плану. У World Elite едва найдётся неуязвимость. Разве что в критические моменты у команды хромает координация.

Сейчас китайские киберспортсмены замотивированы как никогда. Нужно сделать всё, чтобы оставить трофей на родине. Другой результат равносилен неудаче. Аналитик Riot Games Дмитрий Zac Bandicoot Кулькин менее оптимистичен. Он не верит в успех китайцев. «Даже если посмотреть по игре между командами из лиг LPL и LCK — там просто пропасть», — утверждает он.

Вечно перспективные

В американском регионе с момента возникновения соревнований по League of Legends очень много говорят. Только это никак не помогает добиваться результатов. Сначала ставка делалась на игроков внутренней сцены, затем владельцы клубов начали выдирать лучших исполнителей из Европы. Когда денег стало совсем много, то заманили к себе корейцев. Причём не только середняков, но и настоящих звёзд. После каждого трансфера эксперты и фанаты радуются. Потому что вот сейчас они зададут жару. Однако из года в год одна история — команда выходит в плей-офф, а там проигрывает корейцам или кому-нибудь ещё.

Даже бывшие чемпионы мира отмечают, что после переезда в Америку они сдают. Регион не способен создать такие же конкурентные условия, как в Южной Корее. Лига NA LCS скоро перейдёт на франшизную модель. И это местных владельцев клубов волнует больше, чем доминирование на международной арене. Про деньги говорят чаще, чем про результаты. В команды приезжают титулованные тренеры, но даже у них не получается превратить вечно перспективные составы в чемпионские.

«Американские команды, скорее всего, вновь не смогут добиться выхода в полуфинал на ЧМ, но в целом регион выглядит довольно неплохо на общем уровне. TSM опять попала в неуступчивую группу, где Сорен Bjergsen Бьерг и компания могут как выйти из группы с первого места, так и остаться последними. Для Immortals задача попроще — они будут фаворитами как против чемпионов Вьетнама, так и против условных Fnatic/Hong Kong Attitude. Cloud9 же придётся паковать вещи уже на групповом этапе. Мало того, что их форма оставляет желать лучшего в последние полтора месяца, так и группы A и C — худший плацдарм для выхода в четвертьфинал», — уверен Арман Wonder Авагян.

Европа сдаёт, Корея по-прежнему в фаворитах

Европейский регион когда-то считался единственным достойным соперником для корейцев. У местных команд хотя бы получалось выходить в полуфиналы и на равных биться с SKT T1 и ROX Tigers. Сейчас же регион лихорадит. Нет ни кадров, ни ярких личностей. Владельцы клубов всё чаще поднимают вопрос об увеличении финансовых потоков, поскольку League of Legends — дисциплина, которая сжирает миллионные бюджеты. Вечно сидеть на инвестициях не получится, а зарабатывать тяжело. Сами организаторы лиги неповоротливы. Хорошо живётся тем клубам, у которых много команд по другим дисциплинам.

То, что G2 Esports продолжает доминировать, скорее показатель не их мастерства, а упадка региона. Некоторые организации хотят переехать в США (в том числе и G2). Там и денег обещают больше, и рынок побогаче. Сезон-2018 станет во многом определяющим для Европы. На чемпионате мира командам Старого Света придётся так же тяжело, как и американским составам.

Европа из одного из лучших регионов мира превратилась в едва ли не самую слабую Премьер-лигу, даже несмотря на локальный успех G2 Esports в Рио-де-Жанейро на майском Mid-Season Invitational. Каких-то серьёзных ожиданий на Старый Свет возлагать на чемпионате мира не приходится, — утверждает Авагян.

Подобного мнения придерживается и Радкевич. По его словам, в Европе прошёл сложный сезон. Команда Fnatic может испытывать огромные трудности в плей-офф предварительной стадии против Gambit и 1907 Fenerbache даже с такими игроками, как Мартин Rekkles Ларсен, Расмус Caps Винтер и Пол sOAZ Бойер. Авагян полагает, что настоящие проблемы начнутся в группе во время основной стадии.

«У действующих четырёхкратных чемпионов Старого Света из G2 задача не из простых: в группу уже попали Samsung Galaxy и Royal Never Give Up, две из пяти сильнейших команд на турнире. Это плюс обычные проблемы G2 в bo1 формате (до одной победы. — Прим. «Чемпионата»), плюс их неспособность адаптироваться к началу турнира, скорее всего, и остановит Альфонсо mithy Агирре Родригез и компанию уже на групповой стадии», — считает Авагян.

От Misfits и вовсе ничего не ждут. Команда впервые отобралась на такой большой турнир. В случае, если к команде в группу попадёт World Elite, шансов на выход у них немного.

Видео можно посмотреть на Riot Games

Совершенно противоположная ситуация в Южной Корее. Местные команды четыре года подряд увозят домой кубок. Трижды это сделала SK Telecom T1. Сейчас подопечные Кима kkOma Чжон Кюна находятся не в лучшей форме. Однако его команда славится тем, что набирает кондицию по ходу турнира. Сейчас в клубе, похоже, понимают, где слабые места. Игроки на верхней линии в лесу не очень стабильны. И хотя последнее обновление вернуло их персонажей в метагейм, это ещё не означает, что они не продолжат совершать глупые ошибки. Впрочем, действующие чемпионы мира даже в разобранном состоянии демонстрируют уровень, недосягаемый многим командам мира. По традиции эксперты ставят SKT T1 на первое место.

Очередной турнир для корейцев. Что нужно знать о чемпионате мира по LoL Звёздная пятёрка из СНГ будет прокладывать себе путь на чемпионате мира в Китае, где все заранее уверены в очередной победе корейцев.

Подвинуть фаворитов в этом году сможет Longzhu Gaming. Дмитрий Кулькин ставит на то, что именно эта пятёрка поднимет кубок над головой. По его словам, каждый игрок в составе идеально исполняет свои обязанности. К тому же ребята выиграли летний сезон LCK, где в финале победили SKT со счётом 3:1.

Куда больше вопросов к Samsung Galaxy. Пятёрка странным образом отобралась на чемпионат мира. И даже на фоне SKT T1 кажется не такой уж непобедимой.

Команды из Южной Кореи не выглядят непотопляемыми, считает Арман Авагян. «Если World Elite сможет взять золото в Пекине, то отзвуки ликующих болельщиков будут слышны даже в Калининграде», — говорит аналитик.

Статистика показывает, что Южная Корея не проигрывала матчи bo5 (серия до трех побед. — Прим. «Чемпионата») в классическом формате с мая 2015 года. Тогда EDG победила SKT T1 в финале MSI, а последние два чемпионата мира завершились со счётом 51:9 в пользу LCK, отмечает Авагян. Лучшей возможности взять реванш у заклятых противников сложно представить. Если китайцы этого не сделают дома, то когда?