175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Текст: Александр Бражник

Ари, Ари, моя звезда. Косплей популярного персонажа League of Legends

Фотографии девушек в образе девятихвостой лисицы Ари за счёт мужской аудитории собирают тысячи просмотров в интернете.
23 сентября 2017, суббота. 12:15 Киберспорт

Популярность отдельных персонажей видеоигр нередко достигает таких масштабов, что герои обретают полноценную жизнь за границами родных игровых вселенных. Они оказываются действующими лицами комиксов и фильмов, используются сообществом в качестве образов для фан-арта, но переходу в разряд явлений массовой культуры в немалой степени способствует популярность таких персонажей среди косплееров.

«Косплей – это хороший костюм, грим или макияж и ответственность»
Защитница российского косплея и поклонница League of Legends, которая помогает в том числе и другим зарабатывать на любимом хобби.

Девушки с особой охотой примеряют на себя образы сексуальных героинь. Особенно когда сексуальность – не просто внешний атрибут, но и неотъемлемая часть легенды персонажа в игровой вселенной. Роковые красотки присутствуют в Dota 2, Overwatch, StarCraft 2, Hearthstone, Street Fighter и в других киберспортивных дисциплинах. Но одной из наиболее популярных героинь во всём мире является девятихвостая лисица Ари из League of Legends.

Сердцеедки. Косплей в честь Дня святого Валентина
Костюмы персонажей из League of Legends, после которых вы полюбите видеоигры.

Обитающее в лесах Южной Ионии существо с рождения ощущало связь с окружающим её магическим миром и не могло мириться с присущим ей звериным обликом. Однажды она овладела жизненной энергией человека, и её тело стало меняться. Теперь её принимали за свою в человеческом обществе, однако желание ещё больших метаморфоз сподвигло Ари использовать свою сексуальность для привлечения мужчин ради использования их жизненной силы.

«Косплей — это веселье и магия творчества»
От Вейгара до Зиггса. Самая популярная девушка-косплеер Джессика Нигри в образах героев киберспортивного хита League of Legends.

Красивая легенда Ари и её миловидный внешний вид сделали образ этого персонажа League of Legends крайне востребованным среди косплееров. Интернет полнится фотосессиями девушек в образе хвостатых бестий со всех уголков мира. Нередко ради получения дополнительной популярности модели сознательно отказываются от аутентичного внешнего вида персонажа, эксплуатируя лишь наиболее узнаваемые черты Ари и присущую ей сексуальность.

Не только по-японски. Косплей League of Legends и Overwatch на A-Kon 2017
Как поклонники популярных игр отвоёвывают своё место под солнцем на ежегодном фестивале японской культуры в Америке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
League of Legends
Новости. Киберспорт
23 сентября 2017, суббота
11:59 Gambit.CIS уступила Lyon Gaming на 2017 Season World Championship по LoL
11:14 DreamHack объявила инвайты закрытых квалификаций DreamHack Denver 2017 по CS:GO
08:26 Immortals выиграла путёвку на PGL Open Bucharest
07:28 Infamous и DC.SA покинули отборы на ESL One на стадии четвертьфинала
07:27 Hellraisers покинула европейскую квалификацию StarLadder i-League
06:47 EG и CoL встретятся в полуфинале квалификации ESL One Hamburg
06:28 К Heroes of the Storm вышло новое обновление
22 сентября 2017, пятница
23:56 Natus Vincere сыграет с Virtus.pro в квалификации ESL One Hamburg
20:40 Питер ppd Дагер: хочу честную систему, когда на кону больше $ 40 млн
20:39 Команда Ильи Illidan Пивцаева выбила OG из квалификации ESL One
20:04 Natus Vincere выступит в закрытой квалификации к DreamLeague
19:02 Агент Анатана Ana Фама представил доказательства вины игрока
18:48 HappyFeet и Fire Dragoon вышли в полуфинал квалификации на ESL One
18:47 Virtus.pro обыграла Effect в рамках квалификации к ESL One Hamburg
17:28 Бывший игрок iBUYPOWER Esports представил состав своей новой команды
14:54 Дмитрий Korb3n Белов: Na`Vi поймали свою химию
14:26 Mineski и TNC завершили выступление на квалификации к ESL One
13:25 Resolut1on и No[o]ne выступят за Team Ukraine на WESG 2017
10:27 Team Spirit Academy получила приглашение на AOC CS:GO CUP
09:41 Team Secret получила приглашение на Perfect World Masters
08:06 The Dire и Immortals прошли в финал квалификации на PGL Open Buhcharest
06:35 Evil Geniuses упала в нижнюю сетку квалификации на StarLadder i-League
06:20 EG сыграет против Immortals в четвертьфинале квалификации на ESL One Hamburg
06:17 Определены четвертьфинальные пары европейской квалификации на ESL One Hamburg
06:17 Team Secret и OG встретятся в финале верхней сетки отборов на SL i-League
06:16 KNgV: нас критиковали за то, чего на самом деле не делали
05:49 Gambit Esports выбыла из квалификации к ESL One Hamburg 2017
21 сентября 2017, четверг
20:51 Киберспортивные номинации включены в список Golden Joystick Awards 2017
19:11 Natus Vincere обыграла Hala Ares в рамках квалификации к ESL One Hamburg 2017
18:38 Кеннет Фок: киберспорт заслуживает олимпийского статуса
18:37 Чемпионы The International 2014 выступят на турнире по PUBG
18:36 Clutch Gamiers и Mineski вышли в четвертьфинал отборов на ESL One Hamburg
18:02 SQreen: у меня и руководства были разные понятия о работе капитана
16:50 Immortals отстранена от квалификации к турниру EPICENTER
14:37 Халед sQreen Эль-Хаббаш покинул WG.Unity
13:32 Виктор TaZ Войтас: думаю, что все комментарии насчёт моей команды преувеличены
13:04 Матч Natus Vincere и Gambit Esports на DreamLeague Season 8 будет перенесён
12:50 Андрей «Ghostik» Кадык: не помню, когда последний раз я так расстраивался
12:39 XBOCT: не факт, что коммуникация была нашей главной проблемой
11:56 Riot Games представила эфирную команду на чемпионат мира — 2017
11:29 Опубликован релизный трейлер Project CARS 2
11:10 Завершилось формирование Overwatch League
10:54 Энрике «HEN1» Телес и Лукас «LUCAS1» Телес могут покинуть Immortals
08:46 Digital Chaos покинула квалификацию на SL i-League в первом раунде «лузеров»
06:25 Newbee и LFY получили приглашения на Perfect World Masters
Все новости RSS
Партнерский контент