Ари, Ари, моя звезда. Косплей популярного персонажа League of Legends

Фотографии девушек в образе девятихвостой лисицы Ари за счёт мужской аудитории собирают тысячи просмотров в интернете.

Популярность отдельных персонажей видеоигр нередко достигает таких масштабов, что герои обретают полноценную жизнь за границами родных игровых вселенных. Они оказываются действующими лицами комиксов и фильмов, используются сообществом в качестве образов для фан-арта, но переходу в разряд явлений массовой культуры в немалой степени способствует популярность таких персонажей среди косплееров.

«Косплей – это хороший костюм, грим или макияж и ответственность» Защитница российского косплея и поклонница League of Legends, которая помогает в том числе и другим зарабатывать на любимом хобби.

Девушки с особой охотой примеряют на себя образы сексуальных героинь. Особенно когда сексуальность – не просто внешний атрибут, но и неотъемлемая часть легенды персонажа в игровой вселенной. Роковые красотки присутствуют в Dota 2, Overwatch, StarCraft 2, Hearthstone, Street Fighter и в других киберспортивных дисциплинах. Но одной из наиболее популярных героинь во всём мире является девятихвостая лисица Ари из League of Legends.

Сердцеедки. Косплей в честь Дня святого Валентина Костюмы персонажей из League of Legends, после которых вы полюбите видеоигры.

Обитающее в лесах Южной Ионии существо с рождения ощущало связь с окружающим её магическим миром и не могло мириться с присущим ей звериным обликом. Однажды она овладела жизненной энергией человека, и её тело стало меняться. Теперь её принимали за свою в человеческом обществе, однако желание ещё больших метаморфоз сподвигло Ари использовать свою сексуальность для привлечения мужчин ради использования их жизненной силы.

«Косплей — это веселье и магия творчества» От Вейгара до Зиггса. Самая популярная девушка-косплеер Джессика Нигри в образах героев киберспортивного хита League of Legends.

Красивая легенда Ари и её миловидный внешний вид сделали образ этого персонажа League of Legends крайне востребованным среди косплееров. Интернет полнится фотосессиями девушек в образе хвостатых бестий со всех уголков мира. Нередко ради получения дополнительной популярности модели сознательно отказываются от аутентичного внешнего вида персонажа, эксплуатируя лишь наиболее узнаваемые черты Ари и присущую ей сексуальность.