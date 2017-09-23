Стимуляторы продаж. В какой рекламе снимались киберспортсмены

От антивируса до йогурта. Что и как в разные годы рекламировали профессиональные киберспортсмены на телевидении.

Огромная индустрия киберспорта уже давно стала неотъемлемой частью современной массовой культуры, о чём можно судить не только по популярности аккаунтов профессиональных геймеров в соцсетях или по размеру аудитории трансляций с различных турниров. За популярными киберспортсменами стоят армии поклонников, которые готовы прислушиваться к мнению своих кумиров. Это не может не привлекать производителей товаров и услуг, мечтающих о действенной рекламе. И пока звёзды кино продвигают сами видеоигры и киберспортивные дисциплины (Арнольд Шварценеггер в рекламе Mobile Strike, Дольф Лунгрен с World of Tanks, Дэн Трехо в проморолике CS:GO и многие другие), проaгеймеры рекламируют напрямую не относящиеся к киберспорту бренды.

Что выбирают победители

Как ни странно, одним из первых киберспортсменов, засветившихся в рекламе, стал российский прогеймер. В далёком 2009 году победитель многочисленных турниров по Quake Антон «Cooller» Синьгов появился в коротком ролике «Лаборатории Касперского». Произошло это через три года после того, как Министерство спорта исключило компьютерный спорт из реестра видов спорта в России, и за девять лет до повторного внесения киберспорта в официальный перечень. Однако это никак не повлияло ни на популярность самого Синьгова, ни на его победы на международной арене, ни на желание рекламщиков задействовать российского киберспортсмена в создании образа продвинутой компании по разработке систем компьютерной безопасности.

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Кисломолочная зависимость

В случае с добившимися больших результатов киберспортсменами тема полной отдачи любимому делу лежит на поверхности – кому, как ни им знать, что только фанатичная преданность тому, чем ты занят, способна доставить удовольствие и привести к успеху. На этом и решили сыграть производители йогурта Yoggi Yalla, пригласив в свою рекламу шведского стрелка Олофа «olofmeister» Кайбьера из состава fnatic по CS:GO. Кроме него в кадре только пустые стены, монитор с любимой игрой и бутылочки с йогуртом. Кисломолочный рекламный контракт достался Олофу после череды громких побед и присуждения ему звания лучшего игрока 2015 года по версии портала HLTV.

Слова не мальчика, но мужа

Видеоигры уже давно перестали быть прерогативой исключительно школьников, а участие в профессиональных киберспортивных лигах и вовсе возможно лишь по достижении игроком определенного возраста. Расцвет киберспортивной карьеры, как правило, приходится на период возмужания со всеми его атрибутами. Этим воспользовалась компания Gillette, вложив бритвенный станок в руку испанского игрока в League of Legends Энрике «xPeke» Седеньо Мартинеза.

Мартинез профессионально играет в League of Legends с самого начала проведения официальных турниров по этой дисциплине в 2011 году. Именно тогда вместе с другими участниками из команды fnatic Энрике стал первым чемпионом мира по LoL. Среди многочисленных достижений xPeke значится и титул самого ценного игрока IEM Season VII — Global Challenge Katowice. О нём-то и вспомнила Gillette после подписания спонсорского контракта с IEM в начале этого года. Для российской аудитории выпустили локализованную версию рекламы.

По старой памяти

Канадец Гийом Grrr… Патри долгое время был единственным иностранцем, сумевшим победить на турнире по StarCraft в Южной Корее. Его достижение продержалось непокорённым 16 лет, и всё это время он оставался популярной персоной в стране утренней свежести. Поэтому когда в 2015 году компании Blizzard понадобился представитель западной цивилизации для привлечения внимания к чемпионату по Hearthstone в Южной Корее, выбор был очевиден. Тем более, что за год до этого Гийом пробовал свои силы на турнире OGN Invitational по этой дисциплине.

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История успеха

Участника Astralis Николая dev1ce Ридтца нередко называют одним из лучших представителей молодой школы CS:GO и самым перспективным игроком Дании. Своей историей успеха популярный киберспортсмен делится в рекламе Windows 10. По задумке создателей ролика, всё начинается именно с этой операционной системы. Специально для многочисленных датских поклонников таланта Ридтца была выпущена версия рекламы на родном языке.

Выбирай сердцем!

В этом году один из самых узнаваемых киберспортсменов в мире, участник команды Virtus.pro по Counter-Strike: Global Offensive Ярослав pashaBiceps Яжомбковски снялся в рекламе известного ритейлера техники. В ролике из масштабной серии «Выбирай сердцем» знаменитый поляк в образе себя самого и своего сердца получает в магазине «всё, чтобы играть и выигрывать».

Промо-рекордсмены

Больше всего сливок с рекламных бюджетов сняли шведские легенды Counter-Strike Эмиль HeatoN Кристенсен и Абдисамад SpawN Мохамед, в послужном списке которых значатся SK Gaming и Ninjas in Pyjamas. По отдельности они сотрудничали с разными производителями компьютерной периферии и девайсов для геймеров. А в 2011 году вместе продвигали мониторы BenQ.

В том же году Эмиль и Абди в компании ещё пяти шведских киберспортсменов снялись в фановом ролике компании по переработке вторсырья. Помешанные на экологии скандинавы в буквальном смысле слова собрали из профессиональных геймеров целый ансамбль. Ведущие партии в нём исполнили игроки из нескольких составов SK Gaming по CS Кристофер GeT_RiGhT Алесунд, Бьёрн threat Перс, Кристер fisker Эрикссон, а также игрок в Quake 3 Пелле fazzz Сёдерман и представитель Team Dignitas по StarCraft 2 Джеффри SjoW Брюси.

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Но и на этом участие в рекламе для Эмиля HeatoN Кристенсена не закончилось. В 2014-м он стал героем промо-ролика шведской текстильной компании Ekelund Weawers, в трёхвековой истории которой оказалось место и для сотрудничества с Ninjas in Pyjamas. В этом видео Эмиль самостоятельно занимается пошивом пледа с брендом своей организации. По мнению некоторых фанатов Кристенсена, дальше киберспортсмену не остаётся ничего другого, как только засветиться в рекламе IKEA.