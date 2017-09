«Завтра будет лучше». Как Gambit Esports выступила в первый день

До старта предварительной стадии сотрудники эфирной команды Riot Games предсказывали выход Gambit Esports из группы А. Сообщения от капитана команды Эдуарда Edward Абгаряна после тренировок добавляли болельщикам оптимизма. Но первые официальные матчи внесли свои коррективы.

Игра против Lyon Gaming стала живой иллюстрацией басни Крылова про лебедя, рака и щуку. У команды из СНГ ничего не получалось. Зато состав из Латинской Америки показал, что умеет наращивать преимущество и реализовывать его. Точечные атаки, отлавливание загулявших игроков и грамотное позиционирование в драках — все эти трюки проделывали ребята из Латинской Америки. «Гамбиты» как ни старались, у них ничего не ладилось.

Второй матчи с участием Gambit Esports проходил против World Elite. Эксперты еще до начала соревнований отправили китайскую пятерку в основную стадию чемпионата мира. Здесь у Gambit получилось куда лучше проявить себя и продемонстрировать ряд рискованных, но оправданных решений. Индивидуальные ошибки и позиционный проигрыш в сражениях не позволили команде из СНГ добыть победу. Зато матч привлек рекордное количество зрителей за первый день.

Александр PvPStejos Глазков после игры признал неудачный старт. «В первой «заинтили» на драфте, во второй — по игре. Постараюсь сделать все возможное для победки завтра», — написал киберспортсмен во «ВКонтакте». Капитан команды Эдуард Абгарян был куда более резок в оценках.

В матче World Elite и Lyon Gaming китайские игроки показывали класс на протяжении 48 минут. Несмотря на то что команда постоянно дралась неудачно в течение 20-30 минут, она находила пространство для фарма. Отрыв в несколько тысяч держался очень долго. После удачных разменов Lyon Gaming то ли боялась, то ли не хотела сносить вражеские вышки. Из-за этого страдали экономика и продвижение по карте. Такой подход оказался на руку китайцам. WE почувствовала уверенность ближе к концу серии.



«Хочется верить, что у «Гамбитов» остались идеи, как побеждать и выходить из группы. Учитывая уровень игры Lyon Gaming, да и WE, это более чем реалистично. Я бы не сказал, что WE действительно смотрелась как топ-1 команда Китая, которая представляет регион, превосходящий на бумаге Европу и Северную Америку, и я бы не сказал, что «Лайоны» показали какой-то исключительный класс игры, против которого «Гамбиты» ничего не могут противопоставить», — заключил бывший тренер Virtus.pro Дмитрий Moo Суханов.

В группе B интрига умерла после первого матча. Американский состав Cloud9 хладнокровно разгромил сначала Team oNe eSports, а затем LG Dire Wolves. Команда переигрывала соперников индивидуально и тактически. Даже если вы ничего не понимаете в League of Legends, то все равно заметите разницу в классе.

В борьбе за второе место LG Dire Wolves из австралийского региона раскатал бразильцев из Team oNe eSports за 26 минут. Последние выступают крайне слабо и неуверенно.

24 сентября пройдут заключительные матчи в группах А и B. Команды, занявшие первое и второе места, отправятся в плей-офф. Уже там 8 участников выяснят, кто попадет в основную стадию чемпионата мира по LoL. У Gambit Esports сохраняются шансы на выход из группы. Но для этого нужно сначала обыграть Lyon Gaming, а затем World Elite.



Расписание на 24 сентября:

