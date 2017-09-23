175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Текст: Георгий Ядвидчук

«Завтра будет лучше». Как Gambit Esports выступила в первый день

Провал команды из СНГ, самый популярный матч и доминирование составов из Америки и Китая на мировом первенстве по LoL.
23 сентября 2017, суббота. 18:30 Киберспорт

До старта предварительной стадии сотрудники эфирной команды Riot Games предсказывали выход Gambit Esports из группы А. Сообщения от капитана команды Эдуарда Edward Абгаряна после тренировок добавляли болельщикам оптимизма. Но первые официальные матчи внесли свои коррективы.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

Игра против Lyon Gaming стала живой иллюстрацией басни Крылова про лебедя, рака и щуку. У команды из СНГ ничего не получалось. Зато состав из Латинской Америки показал, что умеет наращивать преимущество и реализовывать его. Точечные атаки, отлавливание загулявших игроков и грамотное позиционирование в драках — все эти трюки проделывали ребята из Латинской Америки. «Гамбиты» как ни старались, у них ничего не ладилось.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

Второй матчи с участием Gambit Esports проходил против World Elite. Эксперты еще до начала соревнований отправили китайскую пятерку в основную стадию чемпионата мира. Здесь у Gambit получилось куда лучше проявить себя и продемонстрировать ряд рискованных, но оправданных решений. Индивидуальные ошибки и позиционный проигрыш в сражениях не позволили команде из СНГ добыть победу. Зато матч привлек рекордное количество зрителей за первый день.

Александр PvPStejos Глазков после игры признал неудачный старт. «В первой «заинтили» на драфте, во второй — по игре. Постараюсь сделать все возможное для победки завтра», — написал киберспортсмен во «ВКонтакте». Капитан команды Эдуард Абгарян был куда более резок в оценках.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

В матче World Elite и Lyon Gaming китайские игроки показывали класс на протяжении 48 минут. Несмотря на то что команда постоянно дралась неудачно в течение 20-30 минут, она находила пространство для фарма. Отрыв в несколько тысяч держался очень долго. После удачных разменов Lyon Gaming то ли боялась, то ли не хотела сносить вражеские вышки. Из-за этого страдали экономика и продвижение по карте. Такой подход оказался на руку китайцам. WE почувствовала уверенность ближе к концу серии.

«Хочется верить, что у «Гамбитов» остались идеи, как побеждать и выходить из группы. Учитывая уровень игры Lyon Gaming, да и WE, это более чем реалистично. Я бы не сказал, что WE действительно смотрелась как топ-1 команда Китая, которая представляет регион, превосходящий на бумаге Европу и Северную Америку, и я бы не сказал, что «Лайоны» показали какой-то исключительный класс игры, против которого «Гамбиты» ничего не могут противопоставить», — заключил бывший тренер Virtus.pro Дмитрий Moo Суханов.

В группе B интрига умерла после первого матча. Американский состав Cloud9 хладнокровно разгромил сначала Team oNe eSports, а затем LG Dire Wolves. Команда переигрывала соперников индивидуально и тактически. Даже если вы ничего не понимаете в League of Legends, то все равно заметите разницу в классе.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

В борьбе за второе место LG Dire Wolves из австралийского региона раскатал бразильцев из Team oNe eSports за 26 минут. Последние выступают крайне слабо и неуверенно.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

24 сентября пройдут заключительные матчи в группах А и B. Команды, занявшие первое и второе места, отправятся в плей-офф. Уже там 8 участников выяснят, кто попадет в основную стадию чемпионата мира по LoL. У Gambit Esports сохраняются шансы на выход из группы. Но для этого нужно сначала обыграть Lyon Gaming, а затем World Elite.

Расписание на 24 сентября:

Очередной турнир для корейцев. Что нужно знать о чемпионате мира по LoL
Звёздная пятёрка из СНГ будет прокладывать себе путь на чемпионате мира в Китае, где все заранее уверены в очередной победе корейцев.
«Китайские бомбилы — это следующий уровень вообще»
Как проводит время Gambit Esports в Китае перед чемпионатом мира по League of Legends.
«Если World Elite возьмёт золото, их фанатов услышат даже в Калининграде»
Сможет ли команда из СНГ Gambit Esports успешно выступить на чемпионате мира по League of Legends и чего ожидать от остальных регионов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Чемпионат мира по League of Legends League of Legends
Новости. Киберспорт
23 сентября 2017, суббота
19:56 Virtus.pro вышла в финал отборочных ESL One Hamburg 2017 по Dota 2
19:41 HappyFeet стала вторым финалистом квалификаций ESL One Hamburg 2017 по Dota 2
17:39 Clutch Gamers вышла в финал квалификации ESL One Hamburg 2017 по Dota 2
15:45 Александр PvPStejos Глазков: постараюсь сделать всё возможное завтра
13:37 Gambit уступила Team WE на 2017 Season World Championship по LoL
12:56 HEN1 и LUCAS1 покинули активный состав Immortals по CS:GO
11:59 Gambit.CIS уступила Lyon Gaming на 2017 Season World Championship по LoL
11:14 DreamHack объявила инвайты закрытых квалификаций DreamHack Denver 2017 по CS:GO
08:26 Immortals выиграла путёвку на PGL Open Bucharest
07:28 Infamous и DC.SA покинули отборы на ESL One на стадии четвертьфинала
07:27 Hellraisers покинула европейскую квалификацию StarLadder i-League
06:47 EG и CoL встретятся в полуфинале квалификации ESL One Hamburg
06:28 Вышло обновление для Heroes of the Storm
22 сентября 2017, пятница
23:56 Natus Vincere сыграет с Virtus.pro в квалификации ESL One Hamburg
20:40 Питер ppd Дагер: хочу честную систему, когда на кону больше $ 40 млн
20:39 Команда Ильи Illidan Пивцаева выбила OG из квалификации ESL One
20:04 Natus Vincere выступит в закрытой квалификации к DreamLeague
19:02 Агент Анатана Ana Фама представил доказательства вины игрока
18:48 HappyFeet и Fire Dragoon вышли в полуфинал квалификации на ESL One
18:47 Virtus.pro обыграла Effect в рамках квалификации к ESL One Hamburg
17:28 Бывший игрок iBUYPOWER Esports представил состав своей новой команды
14:54 Дмитрий Korb3n Белов: Na`Vi поймали свою химию
14:26 Mineski и TNC завершили выступление на квалификации к ESL One
13:25 Resolut1on и No[o]ne выступят за Team Ukraine на WESG 2017
10:27 Team Spirit Academy получила приглашение на AOC CS:GO CUP
09:41 Team Secret получила приглашение на Perfect World Masters
08:06 The Dire и Immortals прошли в финал квалификации на PGL Open Buhcharest
06:35 Evil Geniuses упала в нижнюю сетку квалификации на StarLadder i-League
06:20 EG сыграет против Immortals в четвертьфинале квалификации на ESL One Hamburg
06:17 Определены четвертьфинальные пары европейской квалификации на ESL One Hamburg
06:17 Team Secret и OG встретятся в финале верхней сетки отборов на SL i-League
06:16 KNgV: нас критиковали за то, чего на самом деле не делали
05:49 Gambit Esports выбыла из квалификации к ESL One Hamburg 2017
21 сентября 2017, четверг
20:51 Киберспортивные номинации включены в список Golden Joystick Awards 2017
19:11 Natus Vincere обыграла Hala Ares в рамках квалификации к ESL One Hamburg 2017
18:38 Кеннет Фок: киберспорт заслуживает олимпийского статуса
18:37 Чемпионы The International 2014 выступят на турнире по PUBG
18:36 Clutch Gamiers и Mineski вышли в четвертьфинал отборов на ESL One Hamburg
18:02 SQreen: у меня и руководства были разные понятия о работе капитана
16:50 Immortals отстранена от квалификации к турниру EPICENTER
14:37 Халед sQreen Эль-Хаббаш покинул WG.Unity
13:32 Виктор TaZ Войтас: думаю, что все комментарии насчёт моей команды преувеличены
13:04 Матч Natus Vincere и Gambit Esports на DreamLeague Season 8 будет перенесён
12:50 Андрей «Ghostik» Кадык: не помню, когда последний раз я так расстраивался
12:39 XBOCT: не факт, что коммуникация была нашей главной проблемой
Все новости RSS
Партнерский контент