«Хейтить Gambit точно не стоит». Результаты второго дня ЧМ по LoL

Четыре поражения подряд от команды из СНГ, отважные бразильцы и доминирование китайцев.

Второй день в русскоязычном сообществе League of Legends прошёл под музыку оскорбительных высказываний в адрес Gambit Esports. Команда из СНГ так и не смогла ничего противопоставить Lyon Gaming и World Elite. Зато болельщики подняли такую волну негатива, что показалось, будто это сборная России по футболу рубилась в LoL, а не киберспортсмены. Сами игроки не отрицают, что выступление на чемпионате мира оказалось провальным.

В защиту команды высказались саппорт M19 Кирилл Likkrit Малофеев, ведущий Riot Games Алексей Genes1s Романов и многие другие. Сотрудник студии вещания заявил, что «вина такого выступления Gambit лежит на всём регионе».

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В третьей игре против Lyon Gaming обе пятёрки бились на равных. Постепенно команда из Латинской Америки начала растягивать игроков Gambit по всей карте. Она наращивала преимущество за счет убийств и уничтоженных вышек. Всё решила одна драка на половине Gambit, во время которой не помогла даже собственная башня. После такого удара команда из СНГ уже не оправилась.

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Игра против World Elite уже ничего не решала. Команда взяла экспериментальный пик и попробовала с первых минут навязать борьбу. Китайцы, видимо, решили поддаться, а потом включили мощность на полную. Чуть более 20 минут понадобилось WE, чтобы довести беспроигрышную серию до четырёх побед.

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С Lyon Gaming у китайцев пошло куда лучше, чем в первый раз. Команда нащупала болевые точки и идеально проводила командные сражения. Как любят говорить русскоязычные аналитики сейчас, WorldElite — бесплатное пособие по «тимфайтам». Каждый участник исполняет если не идеально, то близко к этому.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

В группе B драма развернулась в заключительных играх. Cloud 9 так же, как и в первый день, спокойно и методично разносила соперников по всей карте. Этих ребят уже дожидаются в основной стадии чемпионата мира.

После третьего поражения бразильцев эксперты заочно записали австралийскую команду LG Dire Wolves в плей-офф. Оставалась заключительная игра Teamo Nee Sports против «волков». И вот тут бразильская молодёжь проявила выдержку, провела ряд удачных сражений и записала первую победу на турнире. Впереди обе команды дожидались тай-брейка. Как итог: обе команды показали качественную и зрелищную игру, бразильцы остаются ещё на неделю, а LG Dire Wolves покинули соревнования.

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

Видео можно посмотреть на ютуб-канале LoL Esports RU

25 и 26 сентября состоятся матчи в группах C и D. Все внимание зрителей будет приковано к Fnatic, 1907 Fenerbahce и Hong Kong Attitude.

Расписание на 25 сентября: